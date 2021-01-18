Как в России появились настоящие «американские пригороды»

Американский поселок в Нижнем Новгороде.Музей Истории ГАЗ
Один из самых известных «американских городков» находится на юге Урала, в промышленном Магнитогорске. В 1925 году советского руководство приняло решение о строительстве Магнитогорского металлургического комбината, а в 1930 заключило договор с фирмой Arthur McKee Company на проектирование и общее руководство строительством. Американские инженеры приехали на Урал в мае 1930 и представили план комбината по аналогии с заводом U.S. Steel в Индиане, однако не успели разработать все чертежи в указанные сроки, и к концу года контракт был передан советским проектным институтам.
Тем не менее, для иностранных специалистов к моменту приезда уже был выстроен поселок «Березки» в семи киломентрах от завода, состоящий из шикарных коттеджей с газом, электричеством, центральным отоплением, а также всей необходимой инфраструктурой вроде прогулочных дорожек и теннисных кортов. В народе это место было известно как «Американка».
И хотя «Березки» назывались «рабочим поселком», простые рабочие там никогда не жили - их дома были гораздо скромнее, в лучшем случае, это были холодные деревянные бараки.
Спецпоселок Центральный. Бараки спецпереселенцев.Государственный исторический музей Южного Урала/russiainphoto.ru
После того, как американские инженеры уехали, в коттеджи заселилась партийная элита. Сегодня многие из этих домов опустели и обветшали, хотя в некоторых еще кипит жизнь.
Один из сохранившихся домов.Google Maps
Вид на Американский поселок в Нижнем Новгороде.Музей Истории ГАЗ
А этот поселок был построен для американских инженеров из компаний Ford и Ostin, которые приехали в Россию строить автомобильный завод ГАЗ в конце 1920х-начале 1930-х.
Прогулочная аллея Американского поселка.Музей Истории ГАЗ
Здесь были одно- и двухэтажные квартирные дома с аккуратными лужайками и прогулочными аллеями, клуб, где играли джаз, и магазин специально для иностранных специалистов.
Магазин поселка для иностранных специалистов. Вывески на английском языке.Музей Истории ГАЗ
Иностранные специалисты также разработали план застройки для строителей и рабочих будущего автозавода - так называемый «соцгород», однако утвердили более «уплотненный вариант».
Сверху - вариант компании "Остин". Снизу - утвержденный вариант застройки.Музей Истории ГАЗ
Сейчас на месте всех этих старых домов появились новые жилые кварталы района Автозаводского. Единственное сохранившееся здание Американского поселка - это баня, ставшая сегодня магазином автозапчастей.
Единственное сохранившееся здание поселка.Google Maps
В Петрозаводске, столице Карелии, одна из главных достопримечательностей города - это Американский городок в центре города. Небольшой квартал, ограниченный улицами Анохина, Горького и Ленина, в 1930-1935 годах населяли около 6,5 тысяч финских эмигрантов из США. В СССР они приезжали в поисках работы: в то время США переживали экономический кризис, а молодая страна обещала иностранным специалистам привилегии. В Карелию американские финны приезжали поднимать лесную промышленность. Иностранцы сильно выделялись на фоне местных жителей: носили американские плащи и шляпы, говорили на смеси финского, английского и русского, ели свинину с фасолью.
Американский городок в центре Петрозаводска.Архивное фото
В петрозаводском американском городке были деревянные дома на несколько семей, столовая, клуб, где ставили финскую классику. Дома планировались с ванными, несмотря на то, что водопровода в городе на тот момент еще не было.
Это центр Петрозаводска. Американский городок находился справа за площадью.Илья Тимин/TASS
Сегодня от городка осталось лишь пара домов, в которых до сих пор проживают люди.
Здание гостиницы "Земляничные холмы" - центр "американского городка" на Сахалине.Артур Петросян/TASS
Пригородный коттеджный поселок Зима вблизи Южно-Сахалинска - это уже современный «американский городок», построенный в начале 2000-х. Его строили по проекту американских архитекторов для американских специалистов-нефтяников, которые приезжали на Дальний Восток. И получилось очень аутентично.
Вид из гостиницы на городок. Обратите внимание на необычные почтовые ящики.Земляничные холмы/booking.com
Вместо улиц Пушкина и Горького здесь улицы Солнечного и Лунного света и проезд Голубых елей, вместо высоких заборов - пушистые зеленые газоны и высокие почтовые ящики у каждого дома. Конечно же, названия улиц также дублируются на английском, чтобы иностранцы чувствовали себя, как дома. Сегодня эти коттеджи стали просто элитным жильем, и здесь живут уже преимущественно российские семьи.
И это Южно-Сахалинск!Земляничные холмы/booking.com