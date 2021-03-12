20 постановочных фото со счастливыми советскими людьми

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Russia Beyond

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Советская власть пыталась показать и домашнюю жизнь героев труда как образцовую и достойную подражания. Семейные фотографии таких людей публиковались в газетах и журналах.

Постановочная фотография была своего рода пиаром советской жизни - посмотрите, как хорошо проводят досуг наши рабочие, как у них красиво и опрятно дома. На таких фото часто все нарядные, мужчины с орденами, женщины с прическами, а дети в парадной школьной форме. 

Все собираются за одним столом - каждый занят своим делом, а глава семьи непременно читает газету. Позже такие «идеальные» семьи непременно собирались перед телевизором - демонстрирующим их достаток.

1. Лучший стахановец-огнеупорщик Магнитки (Магнитогорский металлургический комбинат) В.Н. Бардаков и его семья слушают патефон в своей квартире, 1936

Неизвестный автор/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

2. Лучший стахановец-огнеупорщик Магнитки П. Г. Мягких в свободные от работы и учебы часы регулярно занимается чтением газет, 1939

Неизвестный автор/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

3. Герой Советского Союза военный летчик Алексей Маресьев с женой и сыном, 1947

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

4. «В семье знатного рабочего», 1948

Эммануил Евзерихин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

5. «Жить стало лучше, жить стало веселей...», 1940-е

Неизвестный автор/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

6. В доме старейшего рабочего Люберецкого завода сельхозмашин им. Ухтомского Д. М. Васильева, 1949. Все взрослые - участники войны

Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

7. В доме старейшего рабочего Люберецкого завода сельхозмашин им. Ухтомского Антона Ивановича Карпунина (40 лет стажа). Его жена - депутат Люберецкого городского совета, 1949

Валентин Хухлаев/Архив Валентина Хухлаева

8. Пекарь фабрики «Большевичка» С. И. Мельников с семьей в новой квартире, предоставленной ему фабрикой, 1950

Олег Кнорринг/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

9. Передовик производства с семьей в новой квартире, 1950

Государственный исторический музей Южного Урала

10. Герой Социалистического Труда Дмитрий Маруда с дочкой Линой, 1951

Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

11. Слесарь завода «Экономайзер» лауреат Сталинской премии Иван Карташев дома, 1953

Семен Фридлянд/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

12. Семья инженера московского автозавода имени Сталина, Константина Ефимовича Малкова, 1954

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

13. Образцовый детский дом № 53 Сталинского района, 1954

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

14. Семья тувинского животновода Бавду Ховалыча слушает радио, 1955

Ю.Будаков/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

15. Комиссар крейсера «Аврора» Александр Белышев с семьей, Ленинград, 1957

Сергей Васин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

16. Депутат Павел Дуванов дома, 1950-е

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

17. За чтением газеты «Гудок», 1957

Аркадий Шайхет/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

18. Летчик-космонавт Юрий Гагарин дома с женой Валентиной, 1962

Яков Рюмкин/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

19. Семья летчицы Марины Попович. В столовой, 1963

Майя Окушко/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

20. Семья перед телевизором, 1969

Всеволод Тарасевич/МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

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