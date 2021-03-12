20 постановочных фото со счастливыми советскими людьми

Советская власть пыталась показать и домашнюю жизнь героев труда как образцовую и достойную подражания. Семейные фотографии таких людей публиковались в газетах и журналах.

Постановочная фотография была своего рода пиаром советской жизни - посмотрите, как хорошо проводят досуг наши рабочие, как у них красиво и опрятно дома. На таких фото часто все нарядные, мужчины с орденами, женщины с прическами, а дети в парадной школьной форме.

Все собираются за одним столом - каждый занят своим делом, а глава семьи непременно читает газету. Позже такие «идеальные» семьи непременно собирались перед телевизором - демонстрирующим их достаток.

1. Лучший стахановец-огнеупорщик Магнитки (Магнитогорский металлургический комбинат) В.Н. Бардаков и его семья слушают патефон в своей квартире, 1936

2. Лучший стахановец-огнеупорщик Магнитки П. Г. Мягких в свободные от работы и учебы часы регулярно занимается чтением газет, 1939

3. Герой Советского Союза военный летчик Алексей Маресьев с женой и сыном, 1947

4. «В семье знатного рабочего», 1948

5. «Жить стало лучше, жить стало веселей...», 1940-е

6. В доме старейшего рабочего Люберецкого завода сельхозмашин им. Ухтомского Д. М. Васильева, 1949. Все взрослые - участники войны

7. В доме старейшего рабочего Люберецкого завода сельхозмашин им. Ухтомского Антона Ивановича Карпунина (40 лет стажа). Его жена - депутат Люберецкого городского совета, 1949

8. Пекарь фабрики «Большевичка» С. И. Мельников с семьей в новой квартире, предоставленной ему фабрикой, 1950

9. Передовик производства с семьей в новой квартире, 1950

10. Герой Социалистического Труда Дмитрий Маруда с дочкой Линой, 1951

11. Слесарь завода «Экономайзер» лауреат Сталинской премии Иван Карташев дома, 1953

12. Семья инженера московского автозавода имени Сталина, Константина Ефимовича Малкова, 1954

13. Образцовый детский дом № 53 Сталинского района, 1954

14. Семья тувинского животновода Бавду Ховалыча слушает радио, 1955

15. Комиссар крейсера «Аврора» Александр Белышев с семьей, Ленинград, 1957

16. Депутат Павел Дуванов дома, 1950-е

17. За чтением газеты «Гудок», 1957

18. Летчик-космонавт Юрий Гагарин дома с женой Валентиной, 1962

19. Семья летчицы Марины Попович. В столовой, 1963

20. Семья перед телевизором, 1969