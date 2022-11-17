Знал ли Сталин, что Гитлер собирался напасть на СССР?

Сталин получил более 80 предупреждений о том, что Гитлер нападет на СССР. Почему же это стало такой неожиданностью?

Вечером 21 июня 1941 года около города Сокаль на Западной Украине советские пограничники задержали немецкого перебежчика Альфреда Лискова, который переплыл реку Буг и сдался в плен. Лисков сообщил военным, что на рассвете 22 июня немецкая армия нападет на СССР.

Сталин узнал об этом событии и «немедленно согласился привести войска в боевую готовность», – так написал в мемуарах маршал Георгий Жуков. «По-видимому, он (Сталин) ранее получал такую информацию по другим каналам». Только вечером 21 июня Красная армия и её противовоздушная оборона была приведена в боевую готовность. К тому времени ударные силы вермахта уже были на позициях для пересечения границы.

Почему нападение нацистов было неожиданным?

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Некоторые армейские штабы получили приказы только утром, когда немецкое наступление уже началось. «Перед рассветом 22 июня не было связи с войсками во всех западных приграничных округах, штабы не могли оперативно передавать информацию, – вспоминал маршал Жуков. Фашистские диверсионные группы, которые уже находились на нашей территории, перекрыли связь».

Однако командирам подразделений, которые запросили разрешения открыть огонь в случае пересечения границы немецкими войсками, было приказано «не поддаваться на провокации». Это был личный приказ Сталина. Советским войскам пришлось начать отступление, и только в 7:15 утра, через три часа после начала атаки, русским солдатам разрешили нанести ответный удар. Такая задержка произошла потому, что до самого последнего момента Сталин считал нападение «провокацией».

Почему подготовка к нападению была секретом?

Вячеслав Молотов (сидит), Иоахим фон Риббентроп (за Молотовым), Иосиф Сталин (стоит) Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images Universal History Archive/Universal Images Group/Getty Images

Нацистская Германия начала подготовку нападения на СССР в середине 1940 года. Все приготовления к войне были тайной – все, чтобы советская разведка ничего не узнала. Фашисты бомбили английские города и готовили флот к пересечению пролива Ла-Манш, одновременно перегруппировывая свои войска в Восточной Европе. 6 сентября 1940 года Альфред Йодль, начальник штаба оперативного руководства Верховного командования вермахта, отправил указания по дезинформации советских лидеров, которые гласили: «В ближайшие недели концентрация войск на Востоке значительно возрастет. Из-за этих наших перегруппировок у России ни в коем случае не должно сложиться впечатление, что мы готовим наступление на Восток».

В то же время, Гитлер пытался убедить Сталина в том, что Германия будет следовать пакту Молотова-Риббентропа от 1939 года. Этот документ обеспечивал мир между СССР и Германией. Гитлер и другие высокопоставленные нацистские командиры хотели создать впечатление, что Германия первой нападет на Англию. Гитлер даже отправил Сталину письмо с просьбой о военной поддержке против Британской империи, а министра иностранных дел СССР Вячеслава Молотова пригласили в Берлин для переговоров с Гитлером и Иоахимом фон Риббентропом, министром иностранных дел Германии. После переговоров Молотов был полностью уверен, что Англия станет первой мишенью Германии. Тем временем в декабре 1940 года Гитлер подписал «Директиву № 21» (план «Барбаросса») о подготовке к войне против Советского Союза. В нем говорилось: «Германские вооруженные силы должны быть готовы нанести поражение Советскому Союзу в ходе краткосрочной кампании еще до окончания войны против Англии».

Советские солдаты в Сталинграде Hulton Archive/Getty Images Hulton Archive/Getty Images

Высшее немецкое командование, конечно, знало об этих планах, поскольку они своими действиями оставили заговор в секрете, пишет историк Владимир Лота. Фельдмаршал Вальтер фон Браухич в рождественской речи по радио в декабре заявил, что «у вермахта есть только одна задача: разгромить Англию». Однако, начиная с февраля 1941 года, немецкие войска активно высаживались в Восточной Европе. В то же время их правительство продолжало обсуждать возможности экономического сотрудничества с СССР. Однако советская внешняя разведка продолжала предоставлять факты, которые намекали на возможность нападения Германии. Жаль, что Сталин им не поверил.

Почему Сталин считал это нападение провокацией?

Сталин и Черчилль на Ялтинской конференции в 1945 году PhotoQuest/Getty Images PhotoQuest/Getty Images

Иосиф Сталин не доверял Уинстону Черчиллю. В 1927 году премьер-министр Великобритании повлиял на разрыв дипломатических отношений с Советским Союзом. Сталин считал, что Черчилль, вероятно, думает о новом заговоре против СССР.

Еще в июне 1940 года Уинстон Черчилль отправил Сталину письмо, в котором предупреждал СССР о растущей гегемонии Германии в Европе. Сталин, однако, расценил это как попытку поссорить СССР и Германию. Год спустя Черчилль повторил свое предупреждение, опираясь на свою сообразительность, однако оно тоже было безрезультатным. Как вспоминал Стаффорд Криппс, посол Великобритании в СССР, «Сталин не хотел иметь ничего общего с Черчиллем, и больше всего он боялся, что Германия узнает о их переписке».

Советские солдаты с захваченным обмундированием Люфтваффе Anthony Potter Collection/Getty Images Anthony Potter Collection/Getty Images

Предупреждения поступали и из других источников. 17 апреля 1941 года резидент разведки в Праге отправил предупреждение в Москву о том, что Германия собирается напасть на Советский Союз во второй половине июня. Его отчет был основан на информации, которую жители получили от высокопоставленного немецкого офицера в Чехословакии. Он работал главным инженером на заводе «Skoda». Этот источник уже пользовался абсолютным доверием. Когда эту информацию передали Сталину, он вернул его с резким ответом, который написал красным карандашом: «Английская провокация. Разобраться! Сталин».

Однако Сталин не был наивен и понимал, что война неизбежна. Вопрос был в том, как скоро. СССР все еще требовалось некоторое время, чтобы завершить подготовку к войне, и, конечно, было бы удобнее, если бы Гитлер не нападал по крайней мере до 1942 года. Среди донесений, которые поступали в 1940 и 1941 годах, многие даты были указаны как начало войны, однако ничего не произошло. Мобилизация почти четырехмиллионной армии была серьезным решением, и Сталин не мог просто верить каждому сообщению, поэтому предпочитал просто ждать.

Когда Германия напала на СССР, Сталин, по-видимому, был до глубины души потрясен. Он провел первые восемь часов войны, тщетно пытаясь предотвратить усиление «провокации». Он посылал много радиосообщений Министерству иностранных дел Германии и даже обратился за помощью к Японии с просьбой выступить посредником для прекращения «кризиса». Тем временем немецкие войска, которые вторглись на советскую территорию, захватили все железные дороги и мосты на направлениях главного наступления, разгромили 46 советских аэродромов, уничтожили на земле около 1000 самолетов Красной Армии,а также начали быстрое продвижение вглубь страны на фронте шириной 930 миль. Оказалось, что просчет Сталина не был судьбоносным, но он, несомненно, дорого обошелся Советскому Союзу и его народу.