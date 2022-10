Как СССР торговал с Западом, несмотря на железный занавес 

«Вы получите гораздо больше за ваши деньги, купив четырехдверный седан «Москвич»!» (“So much extra for your money with Moskvich 4-door saloons and estate!”) – обещала реклама советского автомобиля «Москвич 408», размещенная в британском журнале «Автомобиль» в июле 1968 года.

Реклама автомобиля «Москвич» в британском автомобильном журнале. Архив Архив

Да, несмотря на натянутые отношения и Холодную войну, СССР активно торговал с Западом. Помимо автопрома, еще одной удачей советского экспорта стала фототехника. Фотоаппарат «Зенит» пользовался успехом в Великобритании, США, Франции и других странах Европы (под брендами Cosmorex, Kalimar, Spiraflex, Phokina).

Впрочем, потребительские товары из Советского Союза за рубежом продавали не так широко. Все-таки главными экспортными продуктами Союза были нефть и газ. Сделка «газ в обмен на трубы» положила начало многолетнему энергетическому сотрудничеству с Европой. В самом же СССР закупали иностранную технику для строительства крупных железных дорог и водных каналов.

Был ли железный занавес?

Британский премьер-министр Уинстон Черчиль в Фултоне. 5 марта, 1946 г. AP AP

Клише «железный занавес», сказанное премьер-министром Великобритании Уинстоном Черчиллем в 1946 году во время Фултонской речи, ознаменовало начало Холодной войны между СССР и странами Запада. В 1949 году в противовес Великобритании, США и союзникам, и для поддержания тесных связей с дружественными странами в послевоенное время, СССР создал Совет экономической взаимопомощи (СЭВ). В него вошли страны социалистического лагеря: Польша, Болгария, Чехословакия, Венгрия, Румыния и Албания (до 1962 г.), а также присоединившиеся позднее ГДР, Монголия, Куба и Вьетнам. СЭВ и стал основным торговым партнером СССР во второй половине XX века.

Участники СЭВ покупали у СССР топливо, причем по ценам ниже мировых, и поставляли в СССР машины, оборудование, сельскохозяйственные, промышленные и потребительские товары. По данным 1960 года, Советский Союз получал 58% импорта от членов СЭВ и экспортировал туда 56% товаров.

В 1956 году генсек СССР Никита Хрущев заявил о десталинизации страны и курсе на «мирное сосуществование» с капиталистическим миром. Он вместе с обширной советской делегацией в 1959 году съездил в США, где познакомился с новейшими технологиями в разных отраслях промышленности. Некоторые из них в том или ином виде впоследствии были реализованы в Советском Союзе.

Никита Хрущев позирует с початком кукурузы в США. 23 сентября, 1959 г. AP AP

Сменивший Хрущева в 1964 году Леонид Брежнев в последующие двадцать лет при сохранении крепких отношений со странами СЭВ продолжил этот курс разрядки с так называемыми промышленно-развитыми капиталистическими странами (США, Франция, Испания, Италия, Япония, ФРГ и др.). В 1975 году вместе с руководителями 34 стран, в том числе США и Европы, СССР подписал заключительный акт по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Правда, отношения с США вновь накалились после ввода советских войск в Афганистан в 1979 году. Тем не менее, к 1986 году в объеме внешней торговли СССР 67% приходилось на социалистические страны (из них 61% на СЭВ), 22% - на промышленно-развитые капиталистические страны и 11% на развивающиеся страны. Доходы от экспорта достигали 1/5 бюджета страны.

Что СССР экспортировал на Запад

Строительство одного из участков газопровода «Оренбург-Западная граница» (сейчас «Союз╗). Эдуард Котляков/Sputnik Эдуард Котляков/Sputnik

В 1970-80-х годах СССР стал для Запада экспортером топлива - нефти и природного газа. Экономика европейских стран в то время переживала подъем и требовала энергоресурсов.

С 1970 по 1986 год доля поставок газа в общем объеме экспорта выросла с 1 до 15%. В 1970 году СССР подписал с ФРГ соглашение о поставке в СССР труб большого диаметра и оборудования для строительства газопровода в Западную Европу в обмен на газ из Западной Сибири. Несмотря на недовольство США, эта сделка стала одной из ключевых в списке многолетних контрактов о поставках газа из СССР, заключенных со странами Западной Европы (Франция, Италия, Австрия). Если в 1970 году экспорт природного газа составлял 3,3 млрд. м3, то в 1986-м объемы возросли до 79,2 млрд. м3. Доля экспорта топлива и электроэнергии в 1986 году составляла 47,3% в общей структуре.

Экспорт СССР в 1986 году (в %):

Топливо и электроэнергия - 47,3%

Машины, оборудование и транспортные средства - 15%

Руды и концентраты, металлы и изделия из них - 8,4%

Химические продукты, удобрения и каучук - 3,5%

Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия - 3,4%

Промышленные товары народного потребления - 2,4%

Текстильное сырье и полуфабрикаты - 1,4%

Продовольственные товары и сырье для их производства - 1,6%

Второй важной статьей экспорта были машины, оборудование и транспортные средства. В 1986 году их доля в экспорте достигала 15%.

К примеру, легковой автомобиль «Москвич» завода «МЗМА» (позднее «АЗЛК») стал известен в Европе после успешного участия в международных ралли в конце 1960х. Его покупали Франция и Великобритания. «Москвичи» также собирали на предприятиях в Болгарии (под маркой Rila) и в Бельгии (под маркой Scaldia).

Модель вылезает из багажника «Москвича» на автосалоне. Evening Standard /Getty Images Evening Standard /Getty Images

Пик продаж советского транспорта и техники пришелся на 1980е годы. В 1986 году на экспорт были поставлены 306 тысяч легковых автомобилей и 38 тысяч грузовых, 39 тысяч тракторов и 2 919 автобусов.

Также активно поставлялась военная техника - с 1971 года вплоть до распада СССР на экспорт ушло несколько десятков тысяч единиц военной техники (танки, самолеты, вертолеты и т.д.).

СССР поставлял на Запад советское энергетическое оборудование для тепло- и гидростанций, атомные реакторы, а также продавал лицензии на производство турбин и генераторов, проекты электростанций.

Доля других товаров, шедших на экспорт в последнее десятилетие СССР, заметно уступала этим категориям, хотя многие иностранцы с ностальгией вспоминают советские фотоаппараты «Зенит», часы «Полет» и радиоприемник «Микро».

Победители конкурса, организованного в 1967 году советско-английской фирмой «Текникал энд оптикал эквипмент», британские бизнесмены Б. Н. Маршалл и Ф. Фокс (слева направо), реализовавшие наибольшее количество кинофотоаппаратуры с маркой «Сделано в СССР», во время осмотра фотоаппарата «Зенит-6». Валентин Черединцев/TASS Валентин Черединцев/TASS

Что СССР закупал за границей

В импорте СССР по данным с 1940 по 1986 год больше 30% составляли закупки машин, оборудования и транспортных средств. В 1986 году на них приходилось уже 40,7%.

Импорт СССР в 1986 году (в %):

Машины, оборудование и транспортные средства - 40,7%

Продовольственные товары и сырье для их производства - 17,1%

Промышленные товары народного потребления - 13,4%

Руды и концентраты, металлы и изделия из них - 8,3%

Химические продукты, удобрения и каучук - 5,1%

Топливо и электроэнергия - 4,6%

Лесоматериалы и целлюлозно-бумажные изделия - 1,3%

Текстильное сырье и полуфабрикаты - 1,3%

Импорт машин и оборудования

СССР активно закупал у иностранных партнеров электротехническое, энергетическое и металлургическое оборудование. Помимо прочего, страна импортировала металлорежущие станки, кузнечные прессы, вагоны, грузовики, суда и многое другое.

В Советский Союз за период с 1945 по 1991 год завезли около 500 тысяч автомобилей. Иностранные грузовики - Tatra 111, Skoda-LIAZ, Mitsubishi-FusoиKomatsu-Nissan - можно было увидеть на главных стройках страны (Волго-Донской канал, Байкало-Амурская железная дорога).

Легковые автомобили, даже отечественного производства, долгие годы оставались предметом роскоши, а иномарки радовали лишь политическую элиту и приближенных. Если на грузовые машины и гаражное оборудование приходилось 3,5% импорта в 1986 году, то на легковые автомобили, мотоциклы и мотороллеры - всего 0,5%.

Как СССР из экспортера пшеницы превратился в импортера

Венгерская делегация во главе с министром сельского хозяйства Иштваном Гергеем на опытном поле Краснодарского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Алексей Жигайлов/Sputnik Алексей Жигайлов/Sputnik

На втором месте в списке товаров импорта СССР находились продовольственные товары. Из-за урбанизации и оттока сельского населения в города, в стране начались проблемы с продовольствием. В начале 1960х годов в отдельных регионах действовали карточки на продовольствие, был дефицит мяса, молока, круп и других продовольственных товаров. В 1960-1980е годы, согласно сборнику «Народное хозяйство СССР за 70 лет», страна регулярно закупала зерно, чай, мясо, ягоды, фрукты и сахар. Объемы импорта только росли: в 1960м году закупали 66 тысяч тонн мяса и мясопродуктов, в 1980м - более 900 тысяч тонн, фруктов и ягод в 1960м году - 335 тысяч тонн, в 1980м - 995 тысяч тонн.

Что касается зерна, после Великой Отечественной войны СССР возобновил поставки зерна в Европу, и к 1952 году экспорт составлял 4,5 млн тонн в год. Желая нарастить объемы посадок, СССР начал освоение целины в Казахстане, но из-за сложного климата это не дало ожидаемых результатов.

Помимо того, что зерно было необходимо населению огромной страны и отправлялось на экспорт, большие объемы зерна шли на корм скоту. В СССР действовала программа по увеличению внутреннего производства мяса и молока. Увеличить урожайность зерна не помогла и компания генсека СССР Никиты Хрущева (начатая после поездки в США) по выращиванию капризной кукурузы, хотя на ее посев ушла часть сельскохозяйственного бюджета. В итоге, в 1963 году СССР начал закупать кормовое зерно в США и Канаде. В 1972 году импорт составил 23 млн тонн зерна, в 1980 году - 43 млн тонн.

Товары массового потребления

Очередь за колбасой в Москве. 1977 г. Владимир Сергиенко / МАММ / МДФ / Russia in photo

После смерти Иосифа Сталина, в конце 1950х годов в СССР был взят курс на повышение благосостояния населения. Однако советских товаров массового потребления на всех не хватало.

На партийном съезде КПСС в 1981 году констатировали, «что из года в год не выполняются планы выпуска многих товаров народного потребления, особенно тканей, трикотажа, кожаной обуви». На душу населения тогда приходилось 2,1 трикотажного изделия, 3,2 пары обуви. За деньги, полученные от экспорта энергоресурсов, в страну, помимо прочего, завозились кожаная обувь, трикотаж, хлопчатобумажные и шелковые ткани, медикаменты.

В связи с расселением коммуналок и переездом горожан в отдельные квартиры повысился спрос на мебель. Советские граждане мечтали о чешской и румынской мебели. Покупатели записывались на нее в очереди в магазинах.

Несмотря на рост импорта товаров массового потребления, в памяти многих советских граждан последнее десятилетие СССР осталось как период дефицита.

