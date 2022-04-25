Как большевики уничтожали Русскую Православную Церковь

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Александра Гузева

Russia Beyond (ТАСС; Общественное достояние)
Религия и церковь стали серьезными препятствиями для создания нового советского человека. Поэтому Советы объявили настоящую войну «опиуму для народа».

Еще толком не установив власть во всей стране, большевики принялись расправляться со всем тем, что относилось к «старому режиму». Священство и традиции православной церкви новая советская власть воспринимала как неотъемлемую часть старой модели государственного устройства и системы ценностей. Фактически большевики хотели разрушить старую религиозную зависимость у простого народа, чтобы создать новую - веру в коммунизм и его вождей.

«Опиум для народа»

Церковь была важным элементом жизни в дореволюционной России. Она ведала статистикой рождений и смертей, институтом брака и нравственностью прихожан. Часто на практике из элемента живой духовной жизни она превращалась в косный бюрократический элемент, встроенный в государственную систему. 

Деревянная церковь в фаб­рич­ном по­се­лке Ко­ше­ли, Бо­ро­вич­ский уезд, Нов­го­род­ская гу­бер­ния, 1900-е

Деревянная церковь в фаб­рич­ном по­се­лке Ко­ше­ли, Бо­ро­вич­ский уезд, Нов­го­род­ская гу­бер­ния, 1900-е

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Однако для крестьянства (а в начале XX века 85% крестьян были неграмотными) церковь оставалась единственным источником представлений о мире. Священник на службе читал прихожанам Библию и в проповедях объяснял прочитанное и различные события из жизни, говорил о том, что монархия - это Богом установленная форма существования людей и каждый должен знать свое место и не стремиться его изменить. Особенное неприятие большевиков вызывало представление православных о вознаграждении христианина за страдания на «том свете» и необходимость все терпеть на этом. Большевики в этой установке видели чистый обман, удерживающий в бесправии и бедности большие массы населения, в то время как другие пользовались их трудом и жили в праздности и богатстве.

Вдохновитель большевиков Карл Маркс писал: «Религия есть опиум народа». Эту же формулировку в своих работах повторял и лидер русской революции Владимир Ленин. И она стала настоящим лозунгом большевиков. Ленин писал, что именно бессильное положение угнетенного класса и его неспособность противостоять «эксплуататорам» и порождает веру в некую лучшую загробную жизнь. Религия предлагает им «дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования».

Советский антирелигиозный плакат, 1919

Советский антирелигиозный плакат, 1919

Дени (Денисов) В. Н.

Большевистская пропаганда стала быстро и доступными способами вести борьбу с «попами» - именно так, пренебрежительно с тех пор стали называть священников. На советских плакатах священнослужителей изображали карикатурно - толстыми и максимально противными существами в рясах и с бородками, которые «одурманивают» народ.

Изъятие церковных ценностей, репрессии

От пропаганды большевики быстро перешли к действиям. При этом кровавая война с Церковью, не различала, кто в ней был настоящим праведником и духовным наставником, а кто лукавым обманщиком и обрядовером. Первым пострадавшим от рук большевиков считается священник Екатерининского собора Царского Села Иван Кочуров - его убили в 1917 году ворвавшиеся в бывшую царскую резиденцию красноармейцы. 

Иван Кочуров

Иван Кочуров

Общественное достояние

В 1918 году они издали указ «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Церковные земли были национализированы, а брак и семейные отношения были выведены из церковного русла. В 1918-20 годах большевики развернули антирелигиозную кампанию и инициировали богохульное вскрытие рак с мощами русских святых, чтобы развеять миф об их нетленности - и таким образом избавиться от культа их почитания. Фотоматериалы со вскрытыми раками активно использовались пропагандой.

Вскрытие раки Александра Невского 12 мая 1922

Вскрытие раки Александра Невского 12 мая 1922

Карл Булла / Центральный Государственный архив кино-фото-фоно-документов СССР/Sputnik

В 1922 году большевики пошли дальше и инициировали кампанию по изъятию церковных ценностей под предлогом борьбы с массовым голодом и восстановления разрушенной после Гражданской войны экономики. Со всей страны в специально созданное государственной хранилище свозили церковную утварь из драгоценных металлов, оклады икон, кресты и другие изделия, где могло было золото, серебро или драгоценные камни. Многое впоследствии продали на Запад. 

Красноармейцы выносят иконы и церковную утварь из Симонова монастыря, 1923

Красноармейцы выносят иконы и церковную утварь из Симонова монастыря, 1923

Личное собрание С. Бурасовского/russiainphoto.ru

Священники активно сопротивлялись варварскому разграблению церквей, за что чекисты арестовывали их, обвиняя в контрреволюционной деятельности и антисоветской пропаганде, пытали и подвергали репрессиям. Более тысячи священников пострадало в начале 1920-х, в том числе важные архиереи Москвы и Петрограда. 

Митрополит Петроградский Вениамин на суде, 1922

Митрополит Петроградский Вениамин на суде, 1922

Общественное достояние

Одно из самых «громких» дел произошло в городе Шуя Ивановской области - прихожане Воскресенского собора воспрепятствовали изъятию ценностей из церкви и тогда красноармейцы открыли огонь по толпе верующих. Несколько человек погибло, а местных священников позже показательно судили и расстреляли. 

Раскол в церкви

Некоторые священнослужители после Революции эмигрировали, но все же основная масса оставалась и продолжала вести богослужения. Более того, накануне революции, летом 1917 года в Москве открылся большой церковный собор, была восстановлена Патриархия, которую когда-то упразднил Петр I, избранный патриарх Тихон обладал большим авторитетом. Когда началась Гражданская война, он осудил тех, кто проливает кровь и призывал одуматься. 

Члены Комиссии по изъятию церковных ценностей и епископ Дитоний, 1922

Члены Комиссии по изъятию церковных ценностей и епископ Дитоний, 1922

МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В 1922 году Тихона арестовали и вероятно казнили бы, как и других священников. Однако вскоре его отпустили, а от его имени было опубликовано признание, что он якобы находился под тлетворным влиянием антисоветских лиц, и что он «отныне Советской власти не враг». Чтобы расправиться с массивной церковной иерархией, большевики инициировали раскол в русском православии. В ходе него лояльные большевикам священники-«обновленцы» выступили против патриарха и в итоге его отстранили от должности, по сути обезглавив церковь. 

Закрытие и снос церквей

Внутри церкви после боя с полицейскими, 1917

Внутри церкви после боя с полицейскими, 1917

Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга/russiainphoto.ru

После смерти Ленина в партии началась активная борьба за власть, и репрессии на церковь на некоторое время стихли. Однако уже в 1928 году были приняты меры «по усилению антирелигиозной борьбы», которая была уже приравнена к классовой. В СССР был инициирован массовый снос храмов, который продолжался все 1930-е. Как итог к концу существования СССР из 54 тысяч дореволюционных церквей осталось лишь около 7 тысяч. 

Снос Храма Христа Спасителя

Снос Храма Христа Спасителя

TASS

Некоторые церкви, как например Храм Христа Спасителя в Москве, восстановили. Однако многие были утрачены безвозвратно. Покушались большевики и на Храм Василия Блаженного, но люди культуры вступились за его сохранность и в нем открыли музей. Есть однако другая версия, почему храм устоял - целый исторический анекдот, что соратник Сталина, Лазарь Каганович, представлял вождю проект реконструкции Красной площади и снял с макета фигурку собора, но Сталин якобы сказал: «Лазарь, поставь на место!». 

Внутри Храма Василия Блаженного в советское время и сейчас

Внутри Храма Василия Блаженного в советское время и сейчас

Исторический музей

Не колеблясь, большевики сносили старинные церкви, если они мешали строительству гидроэлектростанций, «проезду» или расширению дорог. Многие церкви просто закрывали и использовали под нужды новой страны советов - там могло быть все что угодно от хранилища зерна до фабрики. В монастырях часто оборудовали тюрьмы, а в кафедральном Казанском соборе Петербурга, например, словно в насмешку над верующими открыли Музей истории религии и атеизма. Читайте подробнее про то, что делали в церквях в СССР, тут.

Новая волна репрессий 

В конце 1930-х начался сталинский Большой террор и массовые репрессии. Их не избежали и оставшиеся священнослужители. Все это время их постоянно арестовывали, часто прямо во время службы - и чаще всего по политическим мотивам «антисоветская агитация». Множество православных священников и архиереев отбывали наказание в тюрьмах и ссылках, а также на каторжных работах ГУЛАГа. Многие погибли там или были расстреляны. 

В 1937 и 38-м годах на Бутовском полигоне под Москвой было расстреляно около 20 тысяч человек - и около тысячи из них были представители духовенства разных конфессий. Патриарх Алексий II в 1990-х назвал братские могилы этого места «Русской Голгофой», все эти люди были репрессированы во внесудебном порядке, по приговору «тройки НКВД». После развала СССР 321 священник был причислен к лику святых «Бутовских новомучеников».

Инсталляция с фотографиями жертв политических репрессий на Бутовском полигоне в Москве

Инсталляция с фотографиями жертв политических репрессий на Бутовском полигоне в Москве

Алексей Савостин/Sputnik

Всего было канонизировано более 1700 новомучеников и исповедников Церкви Русской, подвергшихся гонениям после революции 1917 года. По разным оценкам в связи с церковными делами за все время СССР пострадало до 100 тысяч человек.

Читайте о том, как Сталин частично восстановил Церковь во время войны тут.

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