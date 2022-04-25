Как большевики уничтожали Русскую Православную Церковь

Еще толком не установив власть во всей стране, большевики принялись расправляться со всем тем, что относилось к «старому режиму». Священство и традиции православной церкви новая советская власть воспринимала как неотъемлемую часть старой модели государственного устройства и системы ценностей. Фактически большевики хотели разрушить старую религиозную зависимость у простого народа, чтобы создать новую - веру в коммунизм и его вождей.

«Опиум для народа»

Церковь была важным элементом жизни в дореволюционной России. Она ведала статистикой рождений и смертей, институтом брака и нравственностью прихожан. Часто на практике из элемента живой духовной жизни она превращалась в косный бюрократический элемент, встроенный в государственную систему.

Деревянная церковь в фаб­рич­ном по­се­лке Ко­ше­ли, Бо­ро­вич­ский уезд, Нов­го­род­ская гу­бер­ния, 1900-е МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

Однако для крестьянства (а в начале XX века 85% крестьян были неграмотными) церковь оставалась единственным источником представлений о мире. Священник на службе читал прихожанам Библию и в проповедях объяснял прочитанное и различные события из жизни, говорил о том, что монархия - это Богом установленная форма существования людей и каждый должен знать свое место и не стремиться его изменить. Особенное неприятие большевиков вызывало представление православных о вознаграждении христианина за страдания на «том свете» и необходимость все терпеть на этом. Большевики в этой установке видели чистый обман, удерживающий в бесправии и бедности большие массы населения, в то время как другие пользовались их трудом и жили в праздности и богатстве.

Вдохновитель большевиков Карл Маркс писал: «Религия есть опиум народа». Эту же формулировку в своих работах повторял и лидер русской революции Владимир Ленин. И она стала настоящим лозунгом большевиков. Ленин писал, что именно бессильное положение угнетенного класса и его неспособность противостоять «эксплуататорам» и порождает веру в некую лучшую загробную жизнь. Религия предлагает им «дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования».

Советский антирелигиозный плакат, 1919 Дени (Денисов) В. Н. Дени (Денисов) В. Н.

Большевистская пропаганда стала быстро и доступными способами вести борьбу с «попами» - именно так, пренебрежительно с тех пор стали называть священников. На советских плакатах священнослужителей изображали карикатурно - толстыми и максимально противными существами в рясах и с бородками, которые «одурманивают» народ.

Изъятие церковных ценностей, репрессии

От пропаганды большевики быстро перешли к действиям. При этом кровавая война с Церковью, не различала, кто в ней был настоящим праведником и духовным наставником, а кто лукавым обманщиком и обрядовером. Первым пострадавшим от рук большевиков считается священник Екатерининского собора Царского Села Иван Кочуров - его убили в 1917 году ворвавшиеся в бывшую царскую резиденцию красноармейцы.

Иван Кочуров Общественное достояние Общественное достояние

В 1918 году они издали указ «Об отделении церкви от государства и школы от церкви». Церковные земли были национализированы, а брак и семейные отношения были выведены из церковного русла. В 1918-20 годах большевики развернули антирелигиозную кампанию и инициировали богохульное вскрытие рак с мощами русских святых, чтобы развеять миф об их нетленности - и таким образом избавиться от культа их почитания. Фотоматериалы со вскрытыми раками активно использовались пропагандой.

Вскрытие раки Александра Невского 12 мая 1922 Карл Булла / Центральный Государственный архив кино-фото-фоно-документов СССР/Sputnik Карл Булла / Центральный Государственный архив кино-фото-фоно-документов СССР/Sputnik

В 1922 году большевики пошли дальше и инициировали кампанию по изъятию церковных ценностей под предлогом борьбы с массовым голодом и восстановления разрушенной после Гражданской войны экономики. Со всей страны в специально созданное государственной хранилище свозили церковную утварь из драгоценных металлов, оклады икон, кресты и другие изделия, где могло было золото, серебро или драгоценные камни. Многое впоследствии продали на Запад.

Красноармейцы выносят иконы и церковную утварь из Симонова монастыря, 1923 Личное собрание С. Бурасовского/russiainphoto.ru

Священники активно сопротивлялись варварскому разграблению церквей, за что чекисты арестовывали их, обвиняя в контрреволюционной деятельности и антисоветской пропаганде, пытали и подвергали репрессиям. Более тысячи священников пострадало в начале 1920-х, в том числе важные архиереи Москвы и Петрограда.

Митрополит Петроградский Вениамин на суде, 1922 Общественное достояние Общественное достояние

Одно из самых «громких» дел произошло в городе Шуя Ивановской области - прихожане Воскресенского собора воспрепятствовали изъятию ценностей из церкви и тогда красноармейцы открыли огонь по толпе верующих. Несколько человек погибло, а местных священников позже показательно судили и расстреляли.

Раскол в церкви

Некоторые священнослужители после Революции эмигрировали, но все же основная масса оставалась и продолжала вести богослужения. Более того, накануне революции, летом 1917 года в Москве открылся большой церковный собор, была восстановлена Патриархия, которую когда-то упразднил Петр I, избранный патриарх Тихон обладал большим авторитетом. Когда началась Гражданская война, он осудил тех, кто проливает кровь и призывал одуматься.

Члены Комиссии по изъятию церковных ценностей и епископ Дитоний, 1922 МАММ/МДФ/russiainphoto.ru

В 1922 году Тихона арестовали и вероятно казнили бы, как и других священников. Однако вскоре его отпустили, а от его имени было опубликовано признание, что он якобы находился под тлетворным влиянием антисоветских лиц, и что он «отныне Советской власти не враг». Чтобы расправиться с массивной церковной иерархией, большевики инициировали раскол в русском православии. В ходе него лояльные большевикам священники-«обновленцы» выступили против патриарха и в итоге его отстранили от должности, по сути обезглавив церковь.

Закрытие и снос церквей

Внутри церкви после боя с полицейскими, 1917 Центральный государственный архив кинофотофонодокументов Санкт-Петербурга/russiainphoto.ru

После смерти Ленина в партии началась активная борьба за власть, и репрессии на церковь на некоторое время стихли. Однако уже в 1928 году были приняты меры «по усилению антирелигиозной борьбы», которая была уже приравнена к классовой. В СССР был инициирован массовый снос храмов, который продолжался все 1930-е. Как итог к концу существования СССР из 54 тысяч дореволюционных церквей осталось лишь около 7 тысяч.

Снос Храма Христа Спасителя TASS TASS

Некоторые церкви, как например Храм Христа Спасителя в Москве, восстановили. Однако многие были утрачены безвозвратно. Покушались большевики и на Храм Василия Блаженного, но люди культуры вступились за его сохранность и в нем открыли музей. Есть однако другая версия, почему храм устоял - целый исторический анекдот, что соратник Сталина, Лазарь Каганович, представлял вождю проект реконструкции Красной площади и снял с макета фигурку собора, но Сталин якобы сказал: «Лазарь, поставь на место!».

Внутри Храма Василия Блаженного в советское время и сейчас Исторический музей Исторический музей

Не колеблясь, большевики сносили старинные церкви, если они мешали строительству гидроэлектростанций, «проезду» или расширению дорог. Многие церкви просто закрывали и использовали под нужды новой страны советов - там могло быть все что угодно от хранилища зерна до фабрики. В монастырях часто оборудовали тюрьмы, а в кафедральном Казанском соборе Петербурга, например, словно в насмешку над верующими открыли Музей истории религии и атеизма. Читайте подробнее про то, что делали в церквях в СССР, тут.

Новая волна репрессий

В конце 1930-х начался сталинский Большой террор и массовые репрессии. Их не избежали и оставшиеся священнослужители. Все это время их постоянно арестовывали, часто прямо во время службы - и чаще всего по политическим мотивам «антисоветская агитация». Множество православных священников и архиереев отбывали наказание в тюрьмах и ссылках, а также на каторжных работах ГУЛАГа. Многие погибли там или были расстреляны.

В 1937 и 38-м годах на Бутовском полигоне под Москвой было расстреляно около 20 тысяч человек - и около тысячи из них были представители духовенства разных конфессий. Патриарх Алексий II в 1990-х назвал братские могилы этого места «Русской Голгофой», все эти люди были репрессированы во внесудебном порядке, по приговору «тройки НКВД». После развала СССР 321 священник был причислен к лику святых «Бутовских новомучеников».

Инсталляция с фотографиями жертв политических репрессий на Бутовском полигоне в Москве Алексей Савостин/Sputnik Алексей Савостин/Sputnik

Всего было канонизировано более 1700 новомучеников и исповедников Церкви Русской, подвергшихся гонениям после революции 1917 года. По разным оценкам в связи с церковными делами за все время СССР пострадало до 100 тысяч человек.

Читайте о том, как Сталин частично восстановил Церковь во время войны тут.

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен