5 вещей, с которыми боролась советская власть

1. Религия

Атеистическая и антирелигиозная пропаганда были одним из важнейших элементов в работе большевиков по созданию нового советского человека. Идеолог революции, Владимир Ленин, сделал настоящим лозунгом цитату Карла Маркса «Религия есть опиум для народа». Он и его единомышленники считали, что, осознав, что Бога нет, простой человек поймет, что его собственная жизнь и жизнь его народа зависит исключительно от его собственных усилий. Отчасти их расчет был верен, так как институт русской православной церкви (а это была доминирующая в стране религиозная организация) к концу 19 века в превратился в значительной степени в тормозящий общественное развитие орган. В массе своей священство занимало охранительную государственную позицию, удерживающую массы населения в бесправии и бедности, что внесло свой вклад в последовавший коллапс государства, гражданскую войну и многомиллионные жертвы.

Красноармейцы выносят церковную утварь из Симонова монастыря в Москве, 1923 год Sputnik Sputnik

Большевики создали множество пропагандистских плакатов, на которых священнослужители изображены карикатурно толстыми и максимально противными существами в рясах и с бородками, которые «одурманивают» народ. Многие церкви и молитвенные места были закрыты и приспособлены под хозяйственные нужды. Кроме того, из церквей на «нужды голодающих» стали изымать ценности - утварь из драгоценных металлов, а также переплавлять колокола на оружие и патроны.

Читайте подробнее о том, как большевики уничтожали Церковь, тут.

2. Безграмотность

За несколько лет до революции, по разным оценкам, лишь 20% населения России умело писать и читать. Но новый правящий класс - рабочие и крестьяне - должны были быть грамотными и образованными, чтобы принимать участие в общественной жизни и чтобы повышать производительность. Поэтому одной из самых первых и массовых кампаний большевиков была ликвидация безграмотности и продвижение образования.

В 1919 году был издан декрет, обязывающий все население с 8 до 50 лет обучаться грамоте на русском или родном языке - по желанию. Также чтобы облегчить обучение, большевики произвели реформу правописания, в том числе убрали из алфавита несколько “лишних” сложных букв. По всей стране открылось множество школ грамоты, где учили также записывать цифры и считать. За 10 лет грамоте было обучено около 10 млн человек, и как показала перепись населения в 1926 году в селе было уже около 50% грамотных людей, а к 1939 году уже почти 90% всего населения было грамотным.

Занятия по ликвидации малограмотности в Петрограде, 1920 Аркадий Шишкин/МАММ/МДФ

Еще одной причиной форсировать обучение грамоте была пропаганда идей новой власти. И пока всех не научили читать, большевики придумали интересный феномен - «устные» газеты с пропагандой, которые специальные зачитывали (а потом и инсценировали) для целого коллектива людей.

3. Социальное неравенство

Советская власть стремилась построить общество всеобщего равенства, где бы не было бедности и нищеты, а полученные доходы перераспределялись. Она отрицала принцип личного обогащения и приоритета частной собственности, являющимися двигателями капитализма. Более того, на идейном уровне порицалась сама возможность пользоваться какими-то благами, если рядом с тобой есть тот, кто ими обделен. Надо было делиться с ближним всем, что имеешь. А в идеале отдавать даже больше, чем используешь для себя.

Тут применяли еще один лозунг Карла Маркса «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Не должно быть богатых и бедных, у всех почти одинаковый доход, все работают на благо друг друга и общий результат делится на всех (нечто подобное до сих пор существует в скандинавских странах, глубоко проникших лучшими советскими принципами).

Рабочий Ленполиграфмаша накомит сотрудников с работой токарного станка, 1952 Илья Аронс/Sputnik Илья Аронс/Sputnik

Согласно советской морали человек должен дерзать и трудиться не для личного обогащения и затем получения каких-то материальных благ, а ради самого дела и сознания общей пользы. Удовольствие он должен получать не от потребления материальных благ (такой драйвер развития был в итоге взят в капиталистическом обществе потребления), а от самого процесса работы и самореализации (в сущности весьма разумное целеполагание, согласующееся с известной пирамидой ценностей Абрахама Маслоу).

4. Тунеядство

В СССР считали, что каждый человек должен трудиться, а не жить на ренту или проценты с капитала или за счет других, и жестко боролись с «тунеядцами». Их Ленин причислил к той же категории, что богатых и жуликов - и те, и другие были враждебны пролетариату. «Кто не работает, тот не ест» - еще один популярный советский лозунг. В советской конституции было прописано право на труд, и каждому гражданину было гарантировано трудоустройство. Чаще всего оно происходило по распределению после окончания профессионального или высшего учебного заведения.

В 1960-х вышел указ об «усилении борьбы с лицами, уклоняющимися от общественно-полезного труда и ведущими антиобщественный паразитический образ жизни». Порой на таких людей устраивали настоящие облавы - например, во время рабочего дня в общественном транспорте могли спросить документы и поинтересоваться, почему человек не на работе.

Часто указ касался как раз диссидентов - например, поэтов, писателей, художников, которых официальная советская печать не публиковала, и кого не брали на официальную работу. Одним из самых известных примеров пострадавших от указа был поэт Иосиф Бродский - его отправили на полтора года в ссылку за то, что он не был официально трудоустроен и имел крайне скромные доходы (его стихи не печатали и не брали на работу по литературной части). Широко известен его диалог с судьей, которая отказывалась признавать его поэтом, потому что он не окончил профильный вуз и не получил соответствующий документ.

Иосиф Бродский был приговорен к пяти годам принудительного труда в отдалённой местности, благодаря именитым друзьям, провел в ссылке лишь полтора года Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

Позже в СССР научились обходить указ - нужно было хотя бы формально устроиться на любую работу, получить хотя бы пол-ставки, что в стране процветающей бюрократии было в целом несложно.

5. Безнравственность

Большевики взяли многое из христианских заповедей для формирования морального кодекса нового человека. Например, принцип равенства всех людей (нет эллина и иудея), необходимость жить для общей пользы, а не своей личной (возлюби ближнего как самого себя), нестяжательство и неприятие частной собственности (это один из обетов, который дается принимающими монашеский постриг), восприятие женщины как равного мужчине человека без аспекта ее половой принадлежности.

В отсутствии религии, которая бы боролась с человеческими пороками, советской власти нужно было создать новые способы насаждения морали и нравственности. Одним из таких способов было общественное порицание. Человека, который совершал безнравственный поступок, вел себя не по-советски, могли вызвать на собрание коллектива - в школе, институте, на работе - и провести воспитательную беседу о нравах. Ведь он «позорил» не только себя, но и весь коллектив - и вообще весь Советский Союз. Особенно боролись с пьянством, разгульным образом жизни. Могли вмешаться даже в семейные дела и осудить неверного мужа, например.

В культовых советских комедиях Леонида Гайдая можно увидеть насмешку над самыми разными пороками - в «Бриллиантовой руке» высмеиваются мошенники-контрабандисты и девушки легкого поведения, а самое злачное место - это ресторан, где алкоголь и разврат. В фильме «Операция “Ы” и другие приключения Шурика» высмеивается хулиган и тунеядец, который за пьяное нападение в автобусе получает 15 суток общественных работ. И над ним берет шефство юный студент Шурик. В целом институт шефства, наставничества старших товарищей в СССР был очень развит.

Кроме того, советская власть впервые в истории России озаботилась проблемой всеобщего воспитания и образования детей. Это перестало было делом семейным, но стало делом государственным.

Перепись беспризорных детей в СССР, 1926 TASS TASS

Активно боролась советская власть и с малолетней преступностью. После Первой мировой и, особенно, Гражданской войны в России, многие дети потеряли родителей и только официально было около 7 млн беспризорников (при этом в приютах состояло всего около 30 тысяч). Многие дети буквально росли «на улице» и, конечно, занимались воровством и попрошайничеством. Государство полностью взяло проблему опеки над беспризорниками под свой контроль. Была создана специальная Детская комиссия, а также открыто множество приютов и воспитательных школ. Особые оперативные группы работали на вокзалах и железных дорогах, где фактически «отлавливали» беспризорников, проводили санобработку, кормили и распределяли в приют. К 1924 году в приютах состояло уже 280 тысяч.

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