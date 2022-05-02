Как большевики изобрели «устные» газеты

К революции 1917 года в России было чуть более 20% людей, которые умели читать и писать. Одной из основных задач большевиков стала ликвидация безграмотности, которой они и занялись уже в 1919 году. Но чтобы научить людей читать требовалось время, а пропаганда должна была работать стремительно. Ведь именно неграмотное население - рабочие, крестьяне, солдаты - и были в данном случае целевой аудиторией. Впрочем, не только это было проблемой в те годы - остро не хватало ресурсов и для печати. Из ситуации вышли довольно изящно - придумали «устные» газеты.
Предпосылкой к появлению такого уникального явления, как «устные» газеты, была в том числе острая нехватка бумаги в стране во время Гражданской войны.
Солдаты читают вести с фронтаМуромский историко-художественный музей/russiainphoto.ru
Поначалу революционные газеты большевиков просто читали вслух перед большими группами людей. В первом советском профессиональном журнале «Красный журналист» много писали об «устных» газетах, и их «редакторы» делились опытом и успехами.
Агитационный автомобиль в ПетроградеМАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Например, в городе Смоленске два раза в неделю читали устную газету в центральном парке - там были материалы на «злобу дня» и местные новости. Однако, редакторы заметили, что особый интерес у слушателей вызывают сатирические материалы, юмор и стихи. Рекомендованное время чтения составляло не более часа.
Живая газета «Паровоз»Архивное фото
Со временем стало понятно, что обычный газетный текст труден для восприятия на слух, и материал должен быть специально обработан для устного чтения. Кроме того, поручить чтение можно было только хорошему оратору. По всей стране стали курсировать агитационные поезда и машины, которые показывали кино, а также читали устные газеты, делали идеологические призывы и рассказывали основные новости и победы Красных.
Вагон агитпоезда «Советский кинематограф»МАММ/МДФ/russiainphoto.ru
Но даже слушая специально обработанный материал, солдаты, например, часто начинали скучать. Тогда из «устных» газет выросли «живые» газеты - целое театрализованное действо.
Сцена из представлений коллектива живой газеты «Живая гиря» ТПО Октябрьской железной дороги. Ленинград. Конец 1920-х годовАрхивное фото
Самодеятельные актеры разыгрывали сценки, в которых ясно показывали, как плох враг «буржуй» и почему с ним надо бороться. Они пели песни и частушки, делали графические фигуры.
Выступление газеты «Живая гиря»Архивное фото
Феномен так прижился, что «живые» газеты существовали вплоть до 1930-х, причем появилось огромное количество самодеятельных театральных коллективов, которые исполняли материал. Со временем программы становились все сложнее, как в плане контента, так и декораций.
Выступление газеты «Живая гиря»Архивное фото
«Живые» газеты также должны были доносить до населения практическую информацию. Например, о санитарных нормах и профилактике инфекционных заболеваний. В стране бушевал тиф и холера, поэтому целые выпуски агит-бригады порой посвящали борьбе с болезнями: рассказывали, что нужно избавиться от вшей, проветривать комнату и пить только чистую воду. Все это было в форме забавных частушек.
Живая газета «Пульс»Архивное фото
В зобу дыханье затаив,
Газету вы глазейте –
Одну лишь правду, а не миф
Увидите в газете.
Участники «живой» газеты 132-го Донецкого полкаМуромский историко-художественный музей/russiainphoto.ru
Главным принципиальным отличием от театральной постановки было то, что «живые» газеты должны были ставить перформансы на злободневные и политические темы. После Гражданской войны выступать стали уже не перед солдатами, а в клубах, домах культуры, школах и в парках.
Агитбригада «Синей блузы» в костюмах интермедии «Метрополитен»Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина/russiainphoto.ru
Одним из самых популярных агитационных театральных коллективов была «Синяя блуза». У него было множество агитбригад, которые несли революционное искусство и политинформацию в массы, использовали авангардные костюмы и музыкальное сопровождение.
Самсон Гальперин – руководитель одной из агитбригад «Синей блузы»Государственный центральный театральный музей им. А. А. Бахрушина/russiainphoto.ru
Сценки, монологи, куплеты, частушки - «живые» газеты определили даже развитие советской печати и особенную ее любовь к сатире и фельетонам. И когда безграмотность была ликвидирована, в парках и домах культуры по всему СССР артисты еще долго исполняли куплеты и монологи на злободневные темы.
«Синяя блуза» выступает на открытии Парка культуры и отдыха в МосквеГосударственный архив кинофотодокументов, г. Красногорск/russiainphoto.ru
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