Как большевики собирались устроить мировую революцию (ПЛАКАТЫ)

Они искренне верили в стремительную и неизбежную советизацию всего мира. Действительность же оказалась намного сложнее.

Захватив власть в России в 1917 году, большевики не собирались останавливаться на достигнутом. Их планы были куда амбициознее построения социализма лишь в одной стране — коммунизм должен был восторжествовать во всем мире.

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Согласно марксистской идеологии, революция, начавшись в одном государстве, неизбежно перекинется и на другие, что в конечном итоге приведет к повсеместному установлению политического господства пролетариата. «Социалистическая революция в Европе должна наступить и наступит», — писал Ленин в январе 1918 года: «Все наши надежды на окончательную победу социализма основаны на этой уверенности и на этом научном предвидении».

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Большевики активно поддерживали революционные движения за границей и по мере возможности оказывали им всестороннюю помощь, в том числе, посредством Коминтерна — международной организации, объединившей коммунистические партии различных стран.

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Советско-польская война (1919-1921 гг.) стала для Москвы прекрасным шансом советизировать Европу. «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару. На штыках понесем счастье трудящемуся человечеству! На Запад!» — говорилось в приказе командующего Западным фронтом Михаила Тухачевского.

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Неожиданное тяжелое поражение Красной Армии под Варшавой в августе 1920 года поставило крест как на победе в войне, так и на идее экспорта революции в европейские страны военным путем. Вместе с тем, красные революционные силы в мире в то время терпели крах, а возникшие в Германии, Венгрии, Румынии, Словакии и Иране «советские республики» оказались хрупкими и недолговечными. К тому же, Москва довольно скоро осознала, что без дипломатических и торговых связей со странами Запада ей не обойтись.

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С середины 1920-х годов идеи мировой революции, военной агрессии в капиталистические страны и открытой поддержки там революционных движений исчезают из риторики советского руководства. В деле распространения коммунизма в мире СССР стал действовать более скрытно и аккуратно.

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