Каким должен был быть советский мужчина (ПЛАКАТЫ)

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Каким должен был быть образцово-показательный советский мужчина? Работящим, спортивным и любящим Родину!

Советские плакаты довольно много эксплуатировали образ женщины - колхозниц, ударниц труда, матерей и активных членов общества. Каким же был образ мужчины в плакатах и что он транслировал? 

Особое место в советских пропагандистских плакатах занимали армейские. В годы Гражданской войны плакат призывал вступить в ряды Красной Армии и бороться за дело революции. Позднее были плакаты, прославляющие мощь армии и воинов-героев.

1. «Ты записался добровольцем?»

Моор Д., 1920

2. «Да здравствует Красная Армия – вооруженный отряд пролетарской революции!» 

В. Елкин, 1932

3. «Слава советским воинам, стоящим на страже родины!» 

С. Горлищев, 1978

С. Горлищев, 1978

Одной из главных задач пропаганды было призвать людей к коллективизации и индустриализации. Советским людям предлагали вступать в колхоз, работать на заводе и всем вместе строить дома (и светлое будущее). 

4. «Иди, товарищ, к нам в колхоз» 

В.Кораблёва, 1930

5. «Колхозники и единоличники! Сдадим хлеб государству по обязательству полностью и в срок!»

В. Говорков, 1933

6. «Нефтяники, больше нефти Родине! Выполним пятилетку в 4 года!» 

П. Кривоногов, 1948

7. «Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего — обучим и поднимем»

И. Янг, А. Черномордик, 1930

8. «Строить быстро, прочно, дешево и красиво - это наш вклад в дело мира»

Ф. Игнатьев. СССР, 1951

Самым активным образом эксплуатировали образы вождей Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также идеологов коммунизма - Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

9. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма» 

В.Щербаков, 1920

10. «Ленин и электрофикация. Волховстрой даешь ток. Коммунизм это соввласть + электрофикация»

Шасс - Кобелев, 1925

11. «Капитан Страны Советов ведет нас от победы к победе!» 

Б.Ефимов, 1933

12. «Выше знамя Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина!» 

Г.Клуцис, 1936

Особенная выразительная сила была у плакатов времен второй мировой войны. Минимум слов и деталей - но максимум смысла.

13. «Горжусь сыном!» 

В. Говорков, 1941

14. «Славна богатырями земля наша» 

В. Говорков, 1941

15. «Народ и армия непобедимы!»

В.Корецкий, 1941

16. «Ты чем помог фронту?» 

Д.Моор, 1941

Советский мужчина, конечно, должен был быть силен и здоров, поэтому шла активная пропаганда физической культуры, спорта и закаливания. Переедание и алкоголь осуждались.

17. «Здоровый дух требует здорового тела. К. Ворошилов» 

А. Дейнека, 1939

18. «Если хочешь быть здоров, закаляйся» 

Корецкий В., Гицевич В, 1950

19. «Питайтесь разнообразно, регулярно, умеренно. Толстеть - значит стареть!» 

Б. Решетников, 1958

20. «Нет!» 

В. Говорков, 1954

История Искусство
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