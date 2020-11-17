Каким должен был быть советский мужчина (ПЛАКАТЫ)

Каким должен был быть образцово-показательный советский мужчина? Работящим, спортивным и любящим Родину!

Советские плакаты довольно много эксплуатировали образ женщины - колхозниц, ударниц труда, матерей и активных членов общества. Каким же был образ мужчины в плакатах и что он транслировал?

Особое место в советских пропагандистских плакатах занимали армейские. В годы Гражданской войны плакат призывал вступить в ряды Красной Армии и бороться за дело революции. Позднее были плакаты, прославляющие мощь армии и воинов-героев.

1. «Ты записался добровольцем?»

Моор Д., 1920 Моор Д., 1920

2. «Да здравствует Красная Армия – вооруженный отряд пролетарской революции!»

В. Елкин, 1932 В. Елкин, 1932

3. «Слава советским воинам, стоящим на страже родины!»

С. Горлищев, 1978

Одной из главных задач пропаганды было призвать людей к коллективизации и индустриализации. Советским людям предлагали вступать в колхоз, работать на заводе и всем вместе строить дома (и светлое будущее).

4. «Иди, товарищ, к нам в колхоз»

В.Кораблёва, 1930 В.Кораблёва, 1930

5. «Колхозники и единоличники! Сдадим хлеб государству по обязательству полностью и в срок!»

В. Говорков, 1933 В. Говорков, 1933

6. «Нефтяники, больше нефти Родине! Выполним пятилетку в 4 года!»

П. Кривоногов, 1948 П. Кривоногов, 1948

7. «Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего — обучим и поднимем»

И. Янг, А. Черномордик, 1930 И. Янг, А. Черномордик, 1930

8. «Строить быстро, прочно, дешево и красиво - это наш вклад в дело мира»

Ф. Игнатьев. СССР, 1951 Ф. Игнатьев. СССР, 1951

Самым активным образом эксплуатировали образы вождей Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также идеологов коммунизма - Карла Маркса и Фридриха Энгельса.

9. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма»

В.Щербаков, 1920 В.Щербаков, 1920

10. «Ленин и электрофикация. Волховстрой даешь ток. Коммунизм это соввласть + электрофикация»

Шасс - Кобелев, 1925 Шасс - Кобелев, 1925

11. «Капитан Страны Советов ведет нас от победы к победе!»

Б.Ефимов, 1933 Б.Ефимов, 1933

12. «Выше знамя Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина!»

Г.Клуцис, 1936 Г.Клуцис, 1936

Особенная выразительная сила была у плакатов времен второй мировой войны. Минимум слов и деталей - но максимум смысла.

13. «Горжусь сыном!»

В. Говорков, 1941 В. Говорков, 1941

14. «Славна богатырями земля наша»

В. Говорков, 1941 В. Говорков, 1941

15. «Народ и армия непобедимы!»

В.Корецкий, 1941 В.Корецкий, 1941

16. «Ты чем помог фронту?»

Д.Моор, 1941 Д.Моор, 1941

Советский мужчина, конечно, должен был быть силен и здоров, поэтому шла активная пропаганда физической культуры, спорта и закаливания. Переедание и алкоголь осуждались.

17. «Здоровый дух требует здорового тела. К. Ворошилов»

А. Дейнека, 1939 А. Дейнека, 1939

18. «Если хочешь быть здоров, закаляйся»

Корецкий В., Гицевич В, 1950 Корецкий В., Гицевич В, 1950

19. «Питайтесь разнообразно, регулярно, умеренно. Толстеть - значит стареть!»

Б. Решетников, 1958 Б. Решетников, 1958

20. «Нет!»