Каким должен был быть советский мужчина (ПЛАКАТЫ)

Каким должен был быть образцово-показательный советский мужчина? Работящим, спортивным и любящим Родину!
Советские плакаты довольно много эксплуатировали образ женщины - колхозниц, ударниц труда, матерей и активных членов общества. Каким же был образ мужчины в плакатах и что он транслировал?
Особое место в советских пропагандистских плакатах занимали армейские. В годы Гражданской войны плакат призывал вступить в ряды Красной Армии и бороться за дело революции. Позднее были плакаты, прославляющие мощь армии и воинов-героев.
1. «Ты записался добровольцем?»
2. «Да здравствует Красная Армия – вооруженный отряд пролетарской революции!»
3. «Слава советским воинам, стоящим на страже родины!»
Одной из главных задач пропаганды было призвать людей к коллективизации и индустриализации. Советским людям предлагали вступать в колхоз, работать на заводе и всем вместе строить дома (и светлое будущее).
4. «Иди, товарищ, к нам в колхоз»
5. «Колхозники и единоличники! Сдадим хлеб государству по обязательству полностью и в срок!»
6. «Нефтяники, больше нефти Родине! Выполним пятилетку в 4 года!»
7. «Опытные рабочие, не издевайтесь над молодыми. Молодого рабочего — обучим и поднимем»
И. Янг, А. Черномордик, 1930
8. «Строить быстро, прочно, дешево и красиво - это наш вклад в дело мира»
Самым активным образом эксплуатировали образы вождей Владимира Ленина и Иосифа Сталина, а также идеологов коммунизма - Карла Маркса и Фридриха Энгельса.
9. «Призрак бродит по Европе, призрак коммунизма»
10. «Ленин и электрофикация. Волховстрой даешь ток. Коммунизм это соввласть + электрофикация»
11. «Капитан Страны Советов ведет нас от победы к победе!»
12. «Выше знамя Маркса, Энгельса, Ленина и Сталина!»
Особенная выразительная сила была у плакатов времен второй мировой войны. Минимум слов и деталей - но максимум смысла.
13. «Горжусь сыном!»
14. «Славна богатырями земля наша»
15. «Народ и армия непобедимы!»
16. «Ты чем помог фронту?»
Советский мужчина, конечно, должен был быть силен и здоров, поэтому шла активная пропаганда физической культуры, спорта и закаливания. Переедание и алкоголь осуждались.
17. «Здоровый дух требует здорового тела. К. Ворошилов»
18. «Если хочешь быть здоров, закаляйся»
Корецкий В., Гицевич В, 1950
19. «Питайтесь разнообразно, регулярно, умеренно. Толстеть - значит стареть!»
20. «Нет!»