Какой должна была быть советская женщина (ПЛАКАТЫ)

Наглядная агитация разных лет показывает, как менялся облик и роль женщины в советском обществе.

Можно считать, что СССР был первой страной, воплотившей идеи феминизма в жизнь. У женщин были равные права с мужчинами, в том числе и избирательное право (даже раньше, чем в Великобритании и Германии). Кроме того, обращались к женщине гендерно нейтральным словом «товарищ» - так же, как и к остальным советским гражданам.

1. «Работницы и крестьянки. Все на выборы. Под красный стяг в ряды с мужчиной - буржуазии страх несем!»

Н. Валерианов, 1925. Издательство: М.К.Р.К.П. Н. Валерианов, 1925. Издательство: М.К.Р.К.П.

2. «Все на выборы!»

Г.Иванов 1947 г. Г.Иванов 1947 г.

Множество плакатов было посвящено 8 марта - Международному женскому дню. В этот день в 1917 году прошла манифестация женщин Петрограда. Этот день считался праздником освобождения женщин. На плакатах, посвященных празднику изображали женщин революционерок, рабочих, крестьянок, матерей. А позже и просто красивых женщин с цветами.

3. «8 марта - день раскрепощения женщин»

Художник А.И. Страхов-Браславский, 1926 год Художник А.И. Страхов-Браславский, 1926 год

4. «8 марта. Пролетарки всех стран под знамена Коминтерна к мировому Октябрю»

Художественное издательское акционерное общество АХР, 1922—1930 Художественное издательское акционерное общество АХР, 1922—1930

5. «8 марта - день восстания работниц против кухонного рабства. Долой гнет и обывательщину домашнего быта»

Б. Дейкин. 1932 год Б. Дейкин. 1932 год

6. С праздником, дорогие женщины!

В. Конюхов, 1979 В. Конюхов, 1979

7. С праздником, дорогие женщины!

И.Коминарец, 1976 г. И.Коминарец, 1976 г.

Женщину призывали стать активным членом советского общества и объясняли его преимущества и недостатки прошлой жизни. Плакаты, вроде того, что ниже, наглядно показывали, что при старом режиме нужно было поклоняться и приносить подношения попам, терпеть избиения мужа и заниматься только детьми и домашним хозяйством. Новая же жизнь провозглашала «выполнять заветы Ильича», вместе дружно «шить, кроить, строчить», а также учиться читать и писать. Детей жена теперь могла сдать в ясли и быть полноправным членом общества.

8. «Крестьянка! Будь готова уйти от старой жизни к новой»

Издательство: «Долой Неграмотность», 1919—1921 Издательство: «Долой Неграмотность», 1919—1921

В стране полным ходом шла коллективизация и индустриализация, и женщины были необходимым рабочим ресурсом. Женщин призывали трудиться и осваивать самые разные, в том числе и «мужские», профессии - например, тракториста или машинист поезда.

9. «Женщины в колхозах - большая сила. И. Сталин»

Ворон М. 1934 г. Ворон М. 1934 г.

10. «Женщина. На паровоз!»

Александр Дейнека, 1939 Александр Дейнека, 1939

11. «Крестьянка, коллективизируй деревню. Иди в ряды красных трактористок»

Издательство: Государственное издательство, 1930-е Издательство: Государственное издательство, 1930-е

12. «Мы выполнили норму… А вы?»

Савостюк О.1954 г. Савостюк О.1954 г.

Особое место занимал образ женщины в плакатах второй мировой войны. Там женщины представали и бойцами, и медсестрами, и просто матерями и женщинами, которые ждут солдат домой и надеются на победу. Пожалуй, один из самых известных - «Родина-мать зовет».

13. «Родина-мать зовет»

Тоидзе И. 1941 г. Тоидзе И. 1941 г.

14. «Вся надежда на тебя, красный воин!»

Иванов В., Бурова О. 1943 г. СССР, Москва-Ленинград, гос. изд-во «Искусство» Иванов В., Бурова О. 1943 г. СССР, Москва-Ленинград, гос. изд-во «Искусство»

15. «Слава боевым подругам»

Г. Зайцев, 1941 год Г. Зайцев, 1941 год

Образцово-показательная работница в красном платке используется также для пропаганды борьбы со шпионами.

16. «Не болтай! Будь на чеку, в такие дни подслушивают стены. Недалеко от болтовни и сплетни до измены»

Н. В. Денисов, Н. Н. Ватолина, 1941. Издательство: Искусство Н. В. Денисов, Н. Н. Ватолина, 1941. Издательство: Искусство

Советская власть регулировала все сферы жизни - и даже то, как женщины воспитывают детей. Посредством плакатов женщинам давались четкие инструкции, как кормить и ухаживать за младенцами, а также и за женским здоровьем. Плакаты также призывали активно заниматься физкультурой.

17. «Кормите ребенка грудью»

Митурич К.С. (Москва. Издательство Института санитарного просвещения СССР. 1953 - 1955 годы Митурич К.С. (Москва. Издательство Института санитарного просвещения СССР. 1953 - 1955 годы

18. «Чистота - главное в уходе за новорожденным»

Ватолина Н. 1958 г. Ватолина Н. 1958 г.

19. «Утром зарядка - здоровье в порядке»

Кокорекин А. 1957 г. Кокорекин А. 1957 г.

Образ женщины активно использовался в советской рекламе.

20. «Пельмени сибирские. Мясные» - реклама РосГлавМясо