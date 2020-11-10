Какой должна была быть советская женщина (ПЛАКАТЫ)

Можно считать, что СССР был первой страной, воплотившей идеи феминизма в жизнь. У женщин были равные права с мужчинами, в том числе и избирательное право (даже раньше, чем в Великобритании и Германии). Кроме того, обращались к женщине гендерно нейтральным словом «товарищ» - так же, как и к остальным советским гражданам.
1. «Работницы и крестьянки. Все на выборы. Под красный стяг в ряды с мужчиной - буржуазии страх несем!»
2. «Все на выборы!»
Множество плакатов было посвящено 8 марта - Международному женскому дню. В этот день в 1917 году прошла манифестация женщин Петрограда. Этот день считался праздником освобождения женщин. На плакатах, посвященных празднику изображали женщин революционерок, рабочих, крестьянок, матерей. А позже и просто красивых женщин с цветами.
3. «8 марта - день раскрепощения женщин»
4. «8 марта. Пролетарки всех стран под знамена Коминтерна к мировому Октябрю»
5. «8 марта - день восстания работниц против кухонного рабства. Долой гнет и обывательщину домашнего быта»
6. С праздником, дорогие женщины!
7. С праздником, дорогие женщины!
Женщину призывали стать активным членом советского общества и объясняли его преимущества и недостатки прошлой жизни. Плакаты, вроде того, что ниже, наглядно показывали, что при старом режиме нужно было поклоняться и приносить подношения попам, терпеть избиения мужа и заниматься только детьми и домашним хозяйством. Новая же жизнь провозглашала «выполнять заветы Ильича», вместе дружно «шить, кроить, строчить», а также учиться читать и писать. Детей жена теперь могла сдать в ясли и быть полноправным членом общества.
8. «Крестьянка! Будь готова уйти от старой жизни к новой»
В стране полным ходом шла коллективизация и индустриализация, и женщины были необходимым рабочим ресурсом. Женщин призывали трудиться и осваивать самые разные, в том числе и «мужские», профессии - например, тракториста или машинист поезда.
9. «Женщины в колхозах - большая сила. И. Сталин»
10. «Женщина. На паровоз!»
11. «Крестьянка, коллективизируй деревню. Иди в ряды красных трактористок»
12. «Мы выполнили норму… А вы?»
Особое место занимал образ женщины в плакатах второй мировой войны. Там женщины представали и бойцами, и медсестрами, и просто матерями и женщинами, которые ждут солдат домой и надеются на победу. Пожалуй, один из самых известных - «Родина-мать зовет».
13. «Родина-мать зовет»
14. «Вся надежда на тебя, красный воин!»
15. «Слава боевым подругам»
Образцово-показательная работница в красном платке используется также для пропаганды борьбы со шпионами.
16. «Не болтай! Будь на чеку, в такие дни подслушивают стены. Недалеко от болтовни и сплетни до измены»
Советская власть регулировала все сферы жизни - и даже то, как женщины воспитывают детей. Посредством плакатов женщинам давались четкие инструкции, как кормить и ухаживать за младенцами, а также и за женским здоровьем. Плакаты также призывали активно заниматься физкультурой.
17. «Кормите ребенка грудью»
18. «Чистота - главное в уходе за новорожденным»
19. «Утром зарядка - здоровье в порядке»
Образ женщины активно использовался в советской рекламе.
20. «Пельмени сибирские. Мясные» - реклама РосГлавМясо