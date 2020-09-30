Первая и единственная женщина, совершившая воздушный таран

12 сентября 1941 года над украинским селом Анастасьевка разыгралась трагическая и вместе с тем героическая картина: один советский легкий бомбардировщик Су-2 отбивался от семи атаковавших его «Мессершмиттов».

Сбив один вражеский истребитель, Су-2 полностью израсходовал свой боезапас. Внезапно он резко пошел на таран другого немецкого самолета, закончившегося гибелью обоих пилотов.

Это был не первый в истории воздушный таран, но никогда до этого (и никогда после) за штурвалом шедшего на этот отважный самоубийственный поступок самолета не сидела женщина.

Борис Кавашкин/ТАСС Борис Кавашкин/ТАСС

Дело всей жизни

«Она родилась для авиации, как птица для полета!» — говорил о Екатерине Ивановне Зеленко ее сослуживец Анатолий Пушкин. С детства влюбленная в небо, она к 17 годам она прошла обучение в аэроклубе Воронежа. Следом за этим в 1934 году Катя с отличием окончила военную авиационную школу в Оренбурге.

После учебы Екатерину Зеленко направили в Харьков, на Украину, где она служила в 19-й легкой бомбардировочной авиационной бригаде. За несколько предвоенных лет летчица освоила 7 типов самолетов.

Когда в 1939 году разразилась война с Финляндией, Екатерина вызвалась добровольцем на фронт. Женщин-пилотов не допускали до участия в этом конфликте, но помогла фамилия. Увидев под заявлением подпись «старший лейтенант Е.И. Зеленко», сотрудники кадрового отдела дали ему добро, не подозревая, что поступило оно вовсе не от мужчины.

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Когда Екатерина прибыла на фронт отсылать ее назад уже не стали. Таким образом, она стала единственной женщиной-летчиком, принявшем участие в том конфликте. На ее счету 8 боевых вылетов, уничтожение вражеской артиллерийской батареи и склада боеприпасов. После войны летчицу наградили орденом Красного Знамени.

Последний бой

К началу войны против нацистской Германии Екатерина Зеленко была уже опытным летчиком с богатым боевым опытом. В условиях катастрофического для советской авиации 1941 года такие кадры были на вес золота.

За июнь-сентябрь Зеленко совершила 40 боевых вылетов и участвовала в 12 воздушных боях. В июле во главе звена бомбардировщиков Су-2 она приняла участие в уничтожении большой группировки противника — 45 танков, 20 автомобилей, до батальона пехоты. Из рейда вернулись все советские самолеты, что было настоящим чудом.

Тем не менее, такие чудеса в начале войны случались редко. Советские пилоты несли колоссальные потери, у бомбардировщиков часто не было прикрытия — истребителей просто не хватало.

Общественное достояние Общественное достояние

В роковой для Кати Зеленко день 12 сентября 1941 года ей также без прикрытия пришлось лететь на разведку в паре с еще одним Су-2 капитана Лебедева. Над селом Анастасьевка на северо-востоке Украины их самолеты атаковала группа из 7 истребителей «Мессершмитт».

Первый бомбардировщик был моментально подбит и вышел из боя, сев на соседнем поле. Расстреляв весь боезапас, Су-2 Зеленко сумел уничтожить один самолет. Приказав своему раненому штурману лейтенанту Павлыку прыгать с парашютом, Екатерина протаранила второй вражеский истребитель, и, сбив его, сама камнем упала на землю.

Забытый подвиг

И Лебедев, и Павлык добрались в итоге до своих. Но ни тот, ни другой не видели момента подвига и гибели Екатерины Зеленко. Летчицу записали как пропавшую без вести. За боевые заслуги ее хотели посмертно представить к званию Героя Советского Союза, но не стали — испугались, что она могла попасть в плен. Ограничились награждением Ордена Ленина.

Памятник Екатерине Зеленко в Курске. Legion Media Legion Media

Правда открылась в 1943 году. Жители освобожденного села Анастасьевка рассказали все детали того воздушного боя, свидетелями которого они стали. В обломках самолета они обнаружили тогда сильно обгоревшее тело летчика (которое тут же похоронили), пробитые осколками комсомольский билет, орденскую книжку и удостоверение личности Зеленко. Сообщить командованию не было возможности — через несколько часов в село вошли немцы.

Несмотря на подтверждение обстоятельств подвига и на многократные обращения ее сослуживцев Екатерина Зеленко была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза лишь 5 мая 1990 года.