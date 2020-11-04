Главный завхоз Сталина: 10 фактов о Лазаре Кагановиче

Он был самым преданным соратником вождя и одним из инициаторов репрессий. Карьера его была стремительна - партия доверяла ему важнейшие проекты: от коллективизации до строительства метро.

1. Сапожник из бедной еврейской семьи

У Лазаря Кагановича (1893-1991) была идеальная для большевика биография - он происходил из самых низов общества и всего добился сам. Родился он в еврейской семье в селе под Киевом. В семье было много детей, и жили они в невероятной бедности. С 14 лет Лазарь работал на заводах, грузчиком и сапожником.

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Евреи в Российской империи были лишены многих прав - в школу, а тем более высшее учебное заведение их не принимали, работу найти было также тяжело. От чувства несправедливости Лазарь сошелся с революционерами, участвовал в митингах (за что его даже выгнали с работы) и в 1911 вступил в партию большевиков. В 1916 он создал нелегальный Союз сапожников.

2. Революция вознесла его до главы республики

В 1917 году Кагановичу было 23 года, он активно занимался революцией, создавал большевистские ячейки на Украине и в Белоруссии. Он так выделился на партийной работе в провинции, что вскоре его включили в списки депутатов для съезда Советов в Петрограде.

Там он познакомился с Лениным. Каганович вспоминал, что выступая на съезде армейских организаций, проявил стойкость в вопросе о национализации земли, и таким образом завоевал симпатию солдат к большевикам. Ленин оценил успех и доверил Кагановичу важнейший пост - возглавить агитационный отдел при формировании новой Красной Армии.

Агитацией Каганович занимался и всю Гражданскую войну, а после окончательного укрепления власти большевиков, ему поручили еще одну ответственную должность - возглавить организационно-распределительный отдел центрального комитета (ЦК) партии, по сути стал партийным «завхозом». Именно он придумал составлять списки партийных должностей - по сути создал знаменитую советскую номенклатуру.

Слева направо: Серго Орджоникидзе, Климент Ворошилов, Валериан Куйбышев, Иосиф Сталин, Михаил Калинин, Лазарь Каганович, Сергей Киров. Дата съемки: 18 декабря 1929 Аркадий Шишкин/МАММ/МДФ

В 1925 году карьера Лазаря развивалась еще более стремительно. После смерти Ленина, собирая вокруг себя союзников, Сталин выдвинул его на пост генерального секретаря ЦК партии на Украине. Кагановичу предстояло поднять промышленность, и он действовал решительно. Одним из приоритетных направлений была добыча угля, но на шахтах постоянно происходили аварии, и они в целом не справлялись с новыми задачами индустриализации. В 1928 Каганович инициировал «Шахтинское дело» - руководителей нескольких шахт Донбасса обвинили во вредительстве и приговорили к смертной казни, еще несколько десятков управленцев посадили в тюрьму.

Горький, Каганович, Ворошилов, Сталин на трибуне мавзолея Государственный музей политической истории России Государственный музей политической истории России

3. Один из заведующих коллективизацией

В том же 1928 году Сталин поручил Кагановичу новое ответственное мероприятие - укрепить колхозы и совхозы и побороть «кулачество», то есть зажиточных крестьян, которые имели нетрудовой доход и сами использовали наемный труд. Имущество крестьян и скот конфисковывали, самих кулаков часто арестовывали.

Начало коллективизации: крестьяне сдают зерно, 1928 Аркадий Шишкин/МАММ/МДФ

В 1932 году был создан проект по увеличению хлебозаготовок. Крестьян обязали сдавать бОльшую часть зерна государству, чтобы оно могло обеспечить всю страну хлебом по единой цене. Объем собираемого зерна был сильно преувеличен, а с учетом неурожая и экспорта зерна, многие села не справлялись с планом. Каганович ввел практику «черных досок» - по сути «черных списков» селений, которые не выполняли план. Такие села лишались права торговли, их не кредитовали, не привозили товары потребления. Также в них особенно тщательно искали «враждебных элементов» и арестовывали тех, кто был якобы виновен в невыполнении плана.

Фактически эти села оставляли голодать. Считается, что такая политика привела к сильному голоду во многих регионах СССР, в том числе на Украине. Украинские историки называют эти события «голодомором».

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В современной Украине считают действия партии организацией геноцида украинской национальной группы. В 2009 году за это на Украине возбудили уголовное дело на Кагановича и других партийных руководителей.

4. Главный железнодорожник СССР

В 1934 году Сталин назначил Кагановича народным комиссаром (по сути министром) путей сообщения. Теперь ему предстояло навести порядок в транспортной сфере, где царил хаос, а на железных дорогах постоянно случались аварии. Каганович вновь проявил твердость характера, и за каждую аварию ввел персональную ответственность - и репрессии. Он наладил работу железнодорожного транспорта, именно при нем поезда стали ходить строго по расписанию и не опаздывать. Во время Второй мировой войны Каганович организовал эффективную железнодорожную эвакуацию целых городов и заводов.

Детская железная дорога в подмосковном Кратово придумана Лазарем Кагановичем. Фото 1945 - 1949 Михаил Грачев/МАММ/МДФ

Ему также принадлежит идея создания детской железной дороги для подготовки будущих кадров - в подмосковном Кратово до сих пор работает небольшая линия, которую обслуживают полностью дети.

5. Прослыл «разрушителем Москвы»

Помимо работы в наркомате путей сообщения, Каганович руководил московским отделением партии. В 1935 году Сталин утвердил Генеральный план реконструкции Москвы и поручил его исполнение Кагановичу.

В городе, где стремительно росло население и количество автомобилей, нужно было расширять дороги и строить дома. Особенно москвичи невзлюбили Кагановича за снос Храма Христа Спасителя, на месте которого хотели построить грандиозный Дворец Советов. В книге «Так говорил Каганович» Феликса Чуева, основанной на интервью, которые они записывали в течение 5 лет, сам Каганович говорил, что это было предложение Союза архитекторов, что именно архитекторы, в том числе знаменитый Алексей Щусев, говорили, что храм не представляет художественной ценности.

Уничтожение Храма Христа Спасителя, 1931 Общественное достояние Общественное достояние

«Говорят, будто я разрушал в Москве ценности. Это вранье. Оправдываться я не буду, поскольку не было этого. Со мной ходили и выбирали те дома, которые мешают движению», - вспоминал Каганович. Храм Христа Спасителя был восстановлен на прежнем месте в 1990-х годах.

6. Построил метро в Москве

В план реконструкции Москвы входило и строительство метро. Репортер газеты «Вечерняя Москва» А. В. Храбровицкий говорил, что Каганович предварительно ездил в Берлин смотреть, как устроено их метро и по возвращении якобы сказал Сталину: «В Берлине входы в метро - дыра в земле, а у нас должны быть красивые павильоны». Каганович сам спускался в шахты метро, сам руководил строительством и утверждал дизайны станций. По свидетельствам некоторых очевидцев, метростроевцы очень любили хозяйственного Кагановича, а он в свою очередь помнил всех бригадиров по именам.

Никита Хрущев и Лазарь Каганович в шахте метро, 1930-е МАММ/МДФ

15 мая 1935 была открыта первая линия метро - от станции «Сокольники» до станции «Охотный Ряд» с ответвлением на «Парк культуры» и «Смоленскую». До 1955 года метрополитен даже носил имя Кагановича, но после его переименовали в честь Владимира Ленина.

Кстати, Каганович пустил в Москве еще и первую советскую троллейбусную линию.

7. Активист репрессий и борец с вредителями

Каганович был идейным коммунистом и сталинистом, и искренне считал, что репрессии необходимы для поддержания порядка и для результата. На пленуме партии в 1937 году Каганович произнес обширную речь, где говорил о важности борьбы с «вредителями». Он считал, что «японско-немецко-троцкистские агенты» и шпионы действуют во многих областях промышленности и в строительстве и эксплуатации железных дорог.

Лазарь Каганович выступает с речью, 1938 Александр Устинов/Архив Нинель Александровны Устиновой

Каганович предлагает главную меру - арестовать всех вредителей. «Конечно, мы должны прежде всего искоренить их, выявив до конца, и тут слез по поводу того, что вот арестуют,— пока что очень мало оказалось — невинных людей, почти нет их».

В этот год начался Большой Террор. В обход судов были введены «списки», в которые включали людей, подлежащих репрессиям с личной санкции верхушки партии. По данным общества Мемориал, подпись Кагановича стояла на 188 списках, по которым было расстреляно 19 тысяч человек.

В 1941 году завели дело и на брата Кагановича, Михаила, который был наркомом авиационной промышленности, подозревали его в «связи с врагами народа». Ходили слухи, что Лазарь не заступился за брата и принял сторону Сталина. Сам же Лазарь в нескольких интервью отрицал это - он якобы прямо сказал Сталину, что это ложь и попросил для брата очной ставки. Не дожидаясь ареста, Михаил Каганович застрелился.

«Мы виноваты в том, что пересолили, думали, что врагов больше, чем их было на самом деле», - говорил Лазарь в интервью. «Если бы мы не уничтожили эту пятую колонну, мы бы войну не выиграли. Мы были бы разбиты немцами в пух и прах».

8. Самый преданный соратник Сталина

Не имея толком образования, Каганович стал одним из первых лиц в стране. Современники говорили, что он был довольно начитанный, но при этом писал безграмотно. Но Сталин ценил другие его качестве - исполнительность, хозяйственность и преданность.

Каганович и Сталин Legion Media Legion Media

«Прочитав свое письмо я вижу, что не выполнил Вашей директивы овладеть знаками препинания, начал было, да не вышло, при всей загруженности это можно одолеть. Постараюсь, чтобы в последующих письмах были и точки и запятые», - писал Каганович Сталину в 1931 году. Впоследствии он, действительно, выполнил эту директиву, как беспрекословно выполнял и другие поручения Сталина.

Каганович считал Сталина великим, именно он начал называть его Вождем (а также Хозяином, Великим Другом, Родителем). Во многих речах говорил о народной любви к Сталину.

В 1987 году в Америке вышла книга «Кремлевский волк» Стюарта Кагана, который представился племянником Лазаря Кагановича. По легенде, он приходил к нему домой и беседовал с ним, после чего написал книгу, используя также семейные архивы. В книге он в частности распространил легенду, что близость Кагановича и Сталина была обусловлена еще и тем, что якобы сестра Кагановича была любовницей вождя после смерти его жены Аллилуевой. Каганович отрицал это, после его смерти родственники заявили также, что Стюарт Каган не только не племянник, но и вовсе не бывал у них в гостях.

9. Возвысил Хрущева и пал его жертвой

В последние годы жизни Сталина Каганович был уже не среди фаворитов, к вождю приблизилась тройка Хрущев-Маленков-Берия. Но именно Кагановичу и его протекции Хрущев обязан своей карьерой. Его, украинского промышленника, Лазарь активно привлекал к Метрострою и к перестройке Москвы.

Каганович и Хрущев в 1935 году Getty Images Getty Images

«У меня была слабость на выдвижение рабочих, потому что тогда мало было способных. Он способный рабочий, безусловно», - цитирует Кагановича Чуев. Он считал, что у Хрущева вскружилась голова, когда он попал на пост секретаря ЦК партии.

Арест и расстрел Берии Каганович поддержал, но был против выступления Хрущева с речью о преступлениях Сталина и развенчанию его культа личности. В 1957 году Хрущев укрепился во власти и объявил «антипартийную группу Маленков-Каганович-Молотов», отстранил бывшего начальника от всех постов и «сослал» его на Урал возглавлять горно-обогатительный завод.

10. 30 лет жил в одиночестве

В 1961 году в жизни Кагановича случилось два серьезных удара - его выгнали из партии, и умерла его жена. Во время оттепели, когда громко заговорили о сталинских преступлениях, от Кагановича все отвернулись. Были слухи, что даже в больнице, куда он попал, ему не оказывали должного ухода.

Лазарь Каганович на пенсии Архивное фото Архивное фото

Бывший нарком и соратник вождя, он жил на мизерную пенсию в скромной московской квартире. У него не было ни казенной машины, ни дачи, не было у него и серьезных накоплений, чтоб оставить потомкам. Но он гордился этим, считал, что коммунист именно так и должен был прожить жизнь.

Он дожил до перестройки, гласности, писал письма с просьбой восстановить его в партии и до конца верил в Сталина. Умер Каганович на 98 году жизни, в 1991, не дожив несколько месяцев до развала СССР.