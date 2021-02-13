Как в СССР рекламировали еду (ПЛАКАТЫ)

Особенно активно рекламировали советские консервы. Например, вот сколько блюд хозяйка могла приготовить из кильки.
Консервация позволяла людям попробовать такой деликатес, как крабы.
Сейчас крабы невероятно дороги, но в СССР и черная икра была вполне доступной закуской.
Кроме рыбы, было много других консервов - например, кукуруза (на плакате даже мелко написан рецепт быстрого супа из нее).
Это сейчас в любом магазине круглый год можно купить помидоры, а в СССР зимой употребляли консервированные или в виде томатной пасты. Последнюю добавляли в борщ!
Сосиски и «докторская» колбаса без жира были (и остаются) дешевым и популярным продуктом. Однако было много шуток о том, что мяса в них было крайне мало.
С мясом в стране была напряженная ситуация, поэтому предлагали готовить суп из спрессованных кубиков с мясным вкусом.
Советские жители обожали чай, но настоящего практически не было, зато были чайные напитки.
А к чаю, конечно, нужны были конфеты - и желательно фабрики «Красный октябрь».
Вино, водку, наливки, настойки, консервы, рыбу, кондитерские изделия, спички, папиросы, соль, сахар... можно купить в магазинах Потребкооперации (таким образом государство предлагало поддержать кооперативы, закупавшие продукты у колхозов).
«Росглавпиво» учило людей бороться за свои права - и требовать наливать пиво до черты 0.5 и ни граммом меньше!
Главпиво рекламировало еще и другие - уникально советские напитки - советское пиво Портер, или например, сладкую газировку «Крем-сода».
При министерстве пищевой промышленности было даже особое ведомство - Главного управления растительных масел и жиров. В СССР был очень распространен дешевый маргарин, который предлагалось добавлять в выпечку вместо сливочного масла.
Многие советские хозяйки сами лепили пельмени, но можно было купить и замороженные. На плакате предлагается их подавать с уксусом и сметаной - а вы с чем едите пельмени?
В СССР также «подсадили» людей на майонез, который подходит и к мясу, и к рыбе, и делает любое блюдо пикантным и вкусным… По лучшим традициям zero waste банки из-под майонеза предлагается сдавать обратно.
Куда же без главного новогоднего напитка. Советское Шампанское - единственное в мире игристое вино, помимо собственно вина из Шампани, которое называется шампанским.
А вы знали, что в СССР был и свой джин? Главликерводка рекламировала его, а также горькую настойку Зубровка и крепкую ржаную водку Старку.
Любимая сладость советских детей - яблочное повидло. Его можно было намазывать на хлеб, есть ложкой вприкуску к чаю, с ним же пекли пирожки для всех общепитов.
В СССР пингвины не водились… но водилось мороженое.
Вкусный кисломолочный продукт, который до сих пор популярен - ряженка.