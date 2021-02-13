Как в СССР рекламировали еду (ПЛАКАТЫ)

Прежде всего в рекламе нуждалась новая незнакомая продукция. Ее, несмотря на скудость рациона, советские люди часто опасались покупать и есть.

Особенно активно рекламировали советские консервы. Например, вот сколько блюд хозяйка могла приготовить из кильки.

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Консервация позволяла людям попробовать такой деликатес, как крабы.

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Сейчас крабы невероятно дороги, но в СССР и черная икра была вполне доступной закуской.

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Кроме рыбы, было много других консервов - например, кукуруза (на плакате даже мелко написан рецепт быстрого супа из нее).

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Это сейчас в любом магазине круглый год можно купить помидоры, а в СССР зимой употребляли консервированные или в виде томатной пасты. Последнюю добавляли в борщ!

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Сосиски и «докторская» колбаса без жира были (и остаются) дешевым и популярным продуктом. Однако было много шуток о том, что мяса в них было крайне мало.

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С мясом в стране была напряженная ситуация, поэтому предлагали готовить суп из спрессованных кубиков с мясным вкусом.

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Советские жители обожали чай, но настоящего практически не было, зато были чайные напитки.

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А к чаю, конечно, нужны были конфеты - и желательно фабрики «Красный октябрь».

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Вино, водку, наливки, настойки, консервы, рыбу, кондитерские изделия, спички, папиросы, соль, сахар... можно купить в магазинах Потребкооперации (таким образом государство предлагало поддержать кооперативы, закупавшие продукты у колхозов).

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«Росглавпиво» учило людей бороться за свои права - и требовать наливать пиво до черты 0.5 и ни граммом меньше!

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Главпиво рекламировало еще и другие - уникально советские напитки - советское пиво Портер, или например, сладкую газировку «Крем-сода».

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При министерстве пищевой промышленности было даже особое ведомство - Главного управления растительных масел и жиров. В СССР был очень распространен дешевый маргарин, который предлагалось добавлять в выпечку вместо сливочного масла.

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Многие советские хозяйки сами лепили пельмени, но можно было купить и замороженные. На плакате предлагается их подавать с уксусом и сметаной - а вы с чем едите пельмени?

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В СССР также «подсадили» людей на майонез, который подходит и к мясу, и к рыбе, и делает любое блюдо пикантным и вкусным… По лучшим традициям zero waste банки из-под майонеза предлагается сдавать обратно.

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Куда же без главного новогоднего напитка. Советское Шампанское - единственное в мире игристое вино, помимо собственно вина из Шампани, которое называется шампанским.

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А вы знали, что в СССР был и свой джин? Главликерводка рекламировала его, а также горькую настойку Зубровка и крепкую ржаную водку Старку.

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Любимая сладость советских детей - яблочное повидло. Его можно было намазывать на хлеб, есть ложкой вприкуску к чаю, с ним же пекли пирожки для всех общепитов.

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В СССР пингвины не водились… но водилось мороженое.

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Вкусный кисломолочный продукт, который до сих пор популярен - ряженка.