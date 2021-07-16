Самые масштабные похороны в СССР

В Советском Союзе похороны часто бывали самыми массовыми мероприятиями. Но невероятных почестей удостаивались не только партийные лидеры, огромные толпы приходили попрощаться с безвременно погибшими поэтами и другими народными любимцами.

Владимир Ленин

Вождь мирового социализма умер 21 января 1924 года. Из подмосковных Горок его тело доставили в Москву - прощание проходило в Колонном зале Дома Союзов и длилось в течение 5 дней! Разные источники утверждают, что с ним пришло прощаться около полумиллиона человек.

Решение же о бальзамировании тела было принято почти за год до его кончины. 27 января 1924 года гроб с телом был помещен во временный деревянный мавзолей на Красной Площади, позже замененный на каменный. Очереди к нему выстраивались в течение всего советского времени.

Феликс Дзержинский

На сегодняшний день это одна из самых скандальных фигур советского времени. В первую очередь известен как главный советский чекист и создатель политического управления при министерстве внутренних дел, наладивший репрессивную машину борьбы с контрреволюцией. Он скончался 20 июля 1926 года от сердечного приступа, на прощание с ним весь центр Москвы наводнили сотрудники его ведомства и прочие ярые сторонники большевиков. Прах был захоронен в Кремлевской стене.

Владимир Маяковский

Огромным ударом для народа стала кончина главного пролетарского поэта Владимира Маяковского. Он покончил с собой 14 апреля 1930 года в возрасте 36 лет. По всей Москве растянулась траурная процессия. Урну с прахом захоронили на Новодевичьем кладбище.

Сергей Киров

1 декабря 1934 года прямо на рабочем месте был убит руководитель ленинградского отделения партии Сергей Киров. Казнили не только убийцу Кирова, но и всю его семью и даже дальних родственников. По подозрению в заговорах различного рода и внутрипартийной оппозиции стали арестовывать огромное количество людей. Считается, что гибель верного соратника послужила для Сталина отправной точкой к началу массовых репрессий в СССР.

Иосиф Сталин

Getty Images Getty Images

5 марта 1953 года из жизни ушел «вождь народов». В этот день школьников освободили от занятий, а многих взрослых отпустили с работы. Впрочем, по воспоминаниям современников, пострадавшие от сталинских репрессий открывали шампанское, а заключенные ГУЛАГа кричали «Ура».

Sputnik Sputnik

Прощание в Колонном зале Дома Союзов шло в течение трех дней и ночей непрерывно. День похорон, 9 марта, обернулся для москвичей настоящей трагедией. Только на одну Красную площадь проститься с вождем пришло около 12 тысяч человек, а со всех концов города к центру стекались еще тысячи людей. Некоторые улицы были перекрыты и толпе людей некуда было рассредоточиться. Началась давка, в которой погибло около 400 человек (точные цифры засекречены).

Тело Сталина сначала поместили в гробу в Мавзолее рядом с Лениным, но в 1960-х в рамках кампании по развенчанию культа личности перезахоронили у Кремлевской стены.

Юрий Гагарин

Первого человека, побывавшего в космосе, встречали как национального героя из его полета. Как героя провожали его и в последний путь. Он погиб в авиакатастрофе 27 марта 1968 - его самолет разбился во время тренировочного полета. Вместе с ним погиб и его инструктор Владимир Серегин. Прощание проходило в Центральном Доме Советской Армии, а на Красной Площади был траурный митинг. Урны Гагарина и Серегина захоронили в Кремлевской стене.

Семен Буденный

Легендарный советский полководец, прославившийся во времена Гражданской войны и проявивший свой тактический талант во Второй мировой войне, был одним из первых маршалов СССР.

Его похороны 30 октября 1973 года транслировали по телевидению. 91-летний маршал был захоронен в некрополе у Кремлевской стены.

Владимир Высоцкий

42-летний поэт, бард и актер Владимир Высоцкий скончался от инфаркта 25 июля 1980 года. Считается, что причиной смерти стали злоупотребления алкоголем и наркотиками. Его кончина стала трагедией для миллионов поклонников.

Прощание проходило в Театре на Таганке, где актер служил долгие годы. Очередь растянулась на несколько километров, а на самой Таганской площади собралось более 100 тысяч человек.

Леонид Брежнев

С почестями хоронили и Брежнева, который 16 лет был у руля Советского Союза. Он умер во сне 10 ноября 1982 года от оторвавшегося тромба.

Прощание и траурная процессия были едва ли не самыми помпезными со времен сталинских. На них приехали лидеры многих иностранных государств. Похоронили Брежнева у Кремлевской стены.

Константин Черненко

Черненко успел побыть во главе СССР чуть больше года и скончался 10 марта 1985 года. Но краткий срок правления не отменял размаха похорон. На них приехала даже Маргарет Тэтчер!

Виктор Цой

Похороны Виктора Цоя, 19 августа 1990 года. pic.twitter.com/k7cWFm39ue — ПАМЯТЬ В КАДРАХ (@pamyat_v_kadrah) January 25, 2019

Гибель кумира поколения в автокатастрофе 15 августа 1990 года была настоящим шоком для страны. Главный рок-певец, голос перестройки, требовавший перемен в известной песне, скончался в возрасте 28 лет. Очевидцы говорят, что в Ленинграде началось настоящее безумие - люди со всех концов города стекались к зданию рок-клуба, членом которого была группа Цоя «Кино». Магнитофон с записями песен группы играл нон-стоп несколько дней. Проститься с Цоем на на Богословское кладбище Ленинграда пришли тысячи людей.