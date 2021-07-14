Что американский астронавт, побывавший на Луне, увидел в Советском Союзе? (ФОТО)

Нил Армстронг встретился с вдовой Юрия Гагарина, первым из иностранцев заглянул внутрь сверхзвукового «советского Конкорда» и сварил уху на берегу «моря» в Сибири.

Трудно было найти в 1960-1970-е годы более популярных людей, чем космонавты. Первопроходцы в освоении космоса, они пользовались по-настоящему вселенским вниманием и уважением. 24 мая 1970 года в Советский Союз прилетел один из кумиров того времени — астронавт Нил Олден Армстронг, который первым в истории человечества ступил на поверхность Луны.

Нил Армстронг на трапе самолета в аэропорту Пулково. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

До Армстронга из американских астронавтов в «стране победившего социализма» побывал лишь командир корабля «Аполлон-8» Фрэнк Борман, совершивший первый пилотируемый облет Луны.

Зажигательный танец в исполнении Нила Армстронга в детском оздоровительном городке «Солнышко» под Ленинградом. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

Исторический визит первого человека на Луне в СССР начался вовсе не с Москвы. 24 мая Армстронг прилетел в Ленинград (сегодня — Санкт-Петербург), куда его пригласили выступить с докладом «Исследование лунной поверхности» на 13-й сессии Международного комитета по космическим исследованиям (КОСПАР). Послушать выступление знаменитого американца собрались делегаты из 30 стран.

Американский астронавт Нил Армстронг во время выступления на конференции Международного комитета по космическим исследованиям. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

В культурной столице Советского Союза Нил Армстронг провел несколько дней. Среди прочих достопримечательностей он посетил Эрмитаж, Военно-морской музей и Большой Петергофский дворец.

Нил Армстронг в залах ленинградского Государственного Эрмитажа. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

Не обошел вниманием Армстронг и пришвартованный у набережной крейсер «Аврора», чей выстрел 7 ноября 1917 года ознаменовал начало организованной большевиками революции в России.

Нил Армстронг (в центре) на палубе крейсера «Аврора» в Ленинграде. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

По окончании конференции 29 мая Армстронг вылетел в «столицу Сибири» — Новосибирск. Здесь американец по собственной инициативе посетил дом, в котором в начале 20 века жил и работал ученый Юрий Кондратюк, чьи расчеты оптимальной траектории полета к Луне были использованы НАСА в программе «Аполлон». Нил даже набрал себе на память горсть земли с участка рядом с домом.

Нил Армстронг (в центре) посетил мемориальный комплекс «Монумент Славы» в городе Новосибирске. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

Для того, чтобы астронавт мог по достоинству оценить красоту сибирской природы, его взяли на прогулку на яхте по Новосибирскому водохранилищу на реке Обь, в простонародье известному как «Обское море».

Нил Армстронг совершает прогулку на катере по Новосибирскому водохранилищу. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

В ходе организованного на берегу пикника Нил Армстронг продемонстрировал талант кулинара, приготовив всем русский традиционный рыбный суп уху.

Пикник на берегу «Обского моря». Рашид Ахмеров/СО РАН Рашид Ахмеров/СО РАН

Столица Советского Союза стала заключительным этапом в поездке известного астронавта. Никто из пассажиров рейса Новосибирск-Москва 31 мая не догадывался, что часть полета за штурвалом самолета находились не пилоты Аэрофлота, а Армстронг и сопровождавший его советский космонавт Георгий Береговой.

Нил Армстронг в московском метро. Виктор Шандрин/ТАСС Виктор Шандрин/ТАСС

Американский астронавт прогулялся по Красной Площади, посетил мавзолей Ленина и возложил цветы к могиле Юрия Гагарина в Кремлевской стене.

Нил Армстронг возлагает цветы к могиле Юрия Гагарина в Кремлевской стене. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

В ходе встречи с Председателем Совета министров СССР Алексеем Косыгиным Армстронг подарил ему емкость с образцами лунного грунта и маленький советский флаг, который вместе с астронавтами и с флагами более чем 130 других государств побывал на поверхности Луны. В ответ Косыгин заявил Нилу, что «советский народ как никто другой восхищается его мужеством и знаниями».

Председатель Совета Министров СССР Алексей Николаевич Косыгин (справа четвертый) принял в Кремле американского астронавта Нила Армстронга (слева четвертый) во время его визита в СССР. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

По личному приглашению видного советского авиаконструктора Андрея Туполева, Армстронг посетил ангар, где хранился новейший сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144. Он стал первым иностранцем, которому удалось заглянуть внутрь «советского Конкорда».

Нил Армстронг у самолета Ту-144. Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева

Наибольший интерес у Нила Армстронга, конечно же вызвало посещение 1-го Научно-исследовательского испытательный центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в Звездном городке недалеко от Москвы. Экскурсию по нему для американца проводила первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова.

Валентина Терешкова и Нил Армстронг. Валентин Мастюков/ТАСС Валентин Мастюков/ТАСС

Наиболее волнующими моментами для Армстронга в ходе его поездки стала встреча с вдовами погибших космонавтов: Валентиной Гагариной и Валентиной Комаровой, чей муж — Владимир Комаров — стал первым в истории человеком, погибшим во время полета в космос. Как позже Нил признался журналистами, он был «глубоко тронут» этой беседой.

Нил Армстронг (в центре) во время пресс-конференции в Академии наук СССР. Вячеслав Ун Да-син/ТАСС Вячеслав Ун Да-син/ТАСС

Среди подарков, которые Армстронг получил до его вылета из Советского Союза, были макеты космических кораблей Союз-4 и Союз-5, а также охотничье ружье, которое ему вручили ставшие ему добрыми приятелями советские космонавты.

Летчики-космонавты СССР Георгий Береговой (слева) и Павел Попович вручают Нилу Армстронгу охотничье ружье тульских оружейных мастеров. Рудольф Кучеров/Sputnik Рудольф Кучеров/Sputnik

Визит Нила Армстронга в СССР в 1970 году стал важным шагом в процессе налаживания взаимоотношений между двумя сверхдержавами в условиях Холодной войны. Отчасти благодаря ему стало возможным осуществить в 1975 году первый совместный советско-американский экспериментальный пилотируемый космический полет «Союз-Аполлон».