Сколько российских космонавтов побывало на МКС?

Долетевших до МКС граждан России в три раза меньше, чем американцев. Но у этого есть веская причина.

Это был Хэллоуин, когда в 2000 году российский ракета «Союз» стартовала с космодрома Байконур в Казахстане и сразу попала в историю. На ее борту был один американский астронавт и два российских космонавта: Уильям Шеперд, Юрий Гидзенко и Сергей Крикалев. Через два дня они состыковались с Международной космической станцией и стали первыми людьми, кто поселился на околоземной орбите.

С тех пор, на протяжении двух десятилетий, на МКС побывали 241 женщин и мужчин из 19 стран. Некоторые из них называли станцию домом почти целый год.

МКС Roscosmos Roscosmos

Мало места

Россия по численности побывавших на станции людей уступает только США – но в 3 раза! За все это время там побывал 151 американский астронавт, а российских космонавтов – всего 49 человек.

Такое превосходство американцев над русскими связано с вместимостью космических кораблей. Американский «Шаттл», космический челнок для доставки грузов и астронавтов на орбиту, вмещал на борту большее число астронавтов, чем российский корабль «Союз» – восемь мест против трех. И даже после катастрофы «Колумбии» (одна из пяти модификаций шаттлов), когда стало ясно, что карьера шаттлов предрешена, был еще один набор в 2004 году, и из 11 человек 10 успели слетать на на них.

Слева: Шаттл «Дискавери»; справа: Космический корабль "Союз"

Кроме того, именно при помощи шаттлов американцы доставляли грузы на станцию – в беспилотном режиме эти корабли не летали и приходилось каждый раз отправлять с ними экипаж. Ровно поэтому подавляющее большинство астронавтов США, побывавших на МКС, не задерживались там надолго. Если посмотреть на число членов долгосрочных экспедиций, то у США их 61 из всех 151, а у России 43 из 49. Потому что с грузами к МКС у России летал беспилотный «Прогресс».

Космонавт Юрий Иванович Онуфриенко и астронавт Карл Э. Вальц - в космическом корабле "Союз-3". NASA NASA

Кого пускают на МКС?

Кто же эти 49 избранных космонавтов? Кто полетит на МКС, решает космическое агентство и Центр подготовки космонавтов по итогам открытого конкурса. Открытые наборы проводятся с 2012 года, а значит шанс стать космонавтом и полететь к МКС есть не только у военных летчиков и сотрудников ракетно-космической отрасли (как было раньше). Теперь командиром корабля может быть ученый, например, биолог.

Нижней возрастной планки нет, но кандидат должен успеть получить высшее образование и отработать по специальности не менее трех лет. Предельный возраст – 35 лет. Отправиться к МКС могут мужчины и женщины, но за все время только одна женщина-космонавт из России побывала на МКС. Ее зовут Елена Серова.

Елена Серова на борту МКС NASA NASA

Дождавшись отбора, кандидату нужно успешно пройти «космическое» собеседование и вступительные тесты и посвятить подготовке не менее шести лет.

«Например, космонавт должен уметь спрыгныть с самолета с парашютом и решить задачу до того, как парашют раскроется. Это также тест на стрессоустойчивость. Я был удивлен, но, в среднем, я делаю это в два раза быстрее, чем на земле (12 секунд против 24 секунд)», – рассказывает Сергей Рязанский, он был на МКС дважды.

Reuters Reuters

«Еще одно испытание, это когда ты заперт в крохотной комнате на три дня без сна и все это время ты должен бесспрерывно что-то делать - писать, говорить, полностью сосредоточившись на задаче. Если ты будешь вынужден делать экстренную посадку, ты должен реагировать быстро, потому что одна пропущенная секунда в такой ситуации равна отклонению на 80-200 км от пункта назначения на Земле», – говорит Рязанский.

После отбора нужно дождаться назначения в экипаж и, собственно, полететь в космос. Но последнее может никогда не случится. Вообще космонавт, который никогда не был в космосе – не такая и редкость. После того, как «Колумбия» распалась в атмосфере Земли и убила весь экипаж из семи человек, NASA в 2005 году выкупило все места для ученых в составе будущих международных экипажей вплоть до 2017 года в российском кораблей «Союз» – до первого пилотируемого полета Crew Dragon в 2020 году, он был единственным средством доставки экипажей на МКС. Российским космонавтам-ученым пришлось ждать 12 лет, чтобы хоть кто-то из них попал на МКС.

Сейчас в российском отряде космонавтов в статусе «активный» (то есть готовый к полету) числиться 31 космонавт, и из них 19 никогда не были в космосе.