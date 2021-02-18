Как в Москве сносили дома к приезду президента США Никсона

История московского градостроительства ХХ века так или иначе всегда была следствием политических решений. Один из таких ее примеров — история трансформации квартала в непосредственной близости с Кремлем, недалеко от Храма Христа Спасителя.

Жилье у Кремля

В начале 1930-х вслед за взорванным большевиками Храмом Христа Спасителя столичные власти снесли и несколько жилых домов на прилегающих к нему улицах Пречистенка, Остоженка, Знаменка и Волхонка - согласно генеральному плану реконструкции Москвы 1935 года, одобренного Иосифом Сталиным, здесь должен был пролегать проспект Дворца Советов.

Архивное фото Архивное фото

Образовавшийся напротив роскошного Дома Пашкова пустырь получил название площадь Боровицких ворот. Тогда возле него чудом уцелел небольшой квартал двух- и четырехэтажных домов — их изображения можно найти на многих послевоенных фотографиях. Эти несколько строений оставались последними жилыми домами в непосредственной близости к Кремлю. Именно это обстоятельство и привело в результате к их сносу.

Путь президента

22 мая 1972 году в Москву с официальным визитом прибывал 37-й президент США Ричард Никсон. Кортеж должен был проследовать из подмосковного аэропорта Внуково и с Большого Каменного моста повернуть прямо в Кремль - все девять дней визита Никсон и его помощники жили в апартаментах на территории самого Кремля.

Президент США Ричард Никсон (в центре) идет по территории Кремля во время визита 1972 года. Getty Images Getty Images

Москва тогда впервые за долгие годы готовилась к визиту американского лидера, а нараставшая в начале 1970-х «гонка вооружений» подразумевала и соперничество в гражданских сферах, в том числе — в городском планировании и строительстве. Столичные власти и лично генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев распорядились «облагородить» улицы, по которым проследует кортеж Ричарда Никсона. Жертвами стихийного благоустройства стали несколько дореволюционных построек, в частности, особняки в центре столицы - на Большой Якиманке и в районе Третьяковской галереи.

В непосредственной близости к Кремлю под ковш экскаваторов пошел двухэтажный особняк XVIII века на площади Пречистенских ворот, а также жилой квартал между Знаменкой и Манежной улицей.

Площадь Пречистенских ворот до и после Архивное фото; A.Savin/WikiCommons Архивное фото; A.Savin/WikiCommons

А для того, чтобы при съезде с Большого Каменного моста американскому гостю открывался панорамный вид на Дом Пашкова, рабочие за несколько дней снесли все оставшиеся у Кремля жилые дома, а на их месте разбили сквер, который в народе прозвали «никсоновским».

Никсоновский сквер

До: жилой квартал на Моховой. После: Боровицкая площадь (фото 2011 года) Архивное фото; Илья Варламов

На протяжении сорока пяти лет сквер оставался самым неосвоенным и нефункциональным местом в историческом центре Москвы. При мэре Юрии Лужкове там обещали построить депозитарий и выставочные площади для Музеев Московского Кремля, но планы не осуществились.

Интересно, что следующая трансформация этого пустыря также имела политический окрас. В 2016 году на Боровицкой площади по инициативе президента Владимира Путина был установлен памятник святому князю Владимиру.

Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади Евгения Новоженина/Sputnik Евгения Новоженина/Sputnik

Полемика вокруг монумента работы скульптора Салавата Щербакова стала крупнейшим градостроительным скандалом 2010-х годов.