Американские и британские лидеры глазами советских фотографов (ФОТО)

Леонид Брежнев и Ричард НиксонВладимир Мусаэльян, Валентин Соловьев/TASS
Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль на Тегеранской конференции, 28 ноября 1943Самарий Гурарий/МАММ/МДФ
Прибытие Президента США Франклина Делано Рузвельта на Ялтинскую конференцию, 3 февраля 1945Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой
Прибытие глав делегаций на Ялтинскую конференцию - президент США Франклин Делано Рузвельт, 3 февраля 1945Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой
Русский офицер и президент США Франклин Делано Рузвельт, 3 февраля 1945Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прилетел на Ялтинскую конференцию, февраль 1945Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой
Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и госсекретарь США Эдвард Стеттиниус на Ялтинской конференции, февраль 1945Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой
«Большая Тройка»: Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт, Иосиф Сталин, февраль 1945Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой
Потсдамская конференция, слева направо: Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн, Иосиф Сталин, 17 июля 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ/ТАСС
Потсдамская конференция. Иосиф Сталин, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль, июль 1945Евгений Халдей/МАММ/МДФ/ТАСС
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон на Американской национальной выставке в Москве, 24 июля 1959Евгений Умнов/МАММ/МДФ
Джон Кеннеди и Никита Хрущев на встрече в Вене, Австрия, 4-5 июня 1961Михаил Савин/МАММ/МДФ
Первый официальный визит действующего президента США в СССР. Ричард Никсон и Алексей Косыгин, 22 мая 1972Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой
Встреча Ричарда Никсона и Леонида Брежнева на встрече в США, 1973Владимир Мусаэльян/МАММ/МДФ/ТАСС
Президент США Ричард Никсон в Москве, 28 июня 1974Юрий Абрамочкин/Архив Юрия Абрамочкина
Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон в Крыму, 29 июня 1974Сергей Смирнов/ОАО «Газета Известия»
Время не ждет. Президент США Рональд Рейган и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на саммите в Рейкьявике, октябрь 1986Александр Чумичев/МАММ/МДФ
Встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Белом доме, США, декабрь 1987Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ
Президент США Джордж Буш-старший и президент СССР Михаил Горбачев на конференции по Ближнему Востоку в Мадриде, октябрь 1990Сергей Смирнов/ОАО «Газета Известия»