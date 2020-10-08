Американские и британские лидеры глазами советских фотографов (ФОТО)

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Леонид Брежнев и Ричард Никсон

Леонид Брежнев и Ричард Никсон

Владимир Мусаэльян, Валентин Соловьев/TASS
Советские генсеки встречались с президентами США очень редко, а с британскими премьерами - еще реже. Но от этих единичных встреч остались любопытные кадры, запечатленные советскими фотомастерами.

Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль на Тегеранской конференции, 28 ноября 1943

Иосиф Сталин, Франклин Делано Рузвельт и Уинстон Черчилль на Тегеранской конференции, 28 ноября 1943

Самарий Гурарий/МАММ/МДФ
Прибытие Президента США Франклина Делано Рузвельта на Ялтинскую конференцию, 3 февраля 1945

Прибытие Президента США Франклина Делано Рузвельта на Ялтинскую конференцию, 3 февраля 1945

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Прибытие глав делегаций на Ялтинскую конференцию - президент США Франклин Делано Рузвельт, 3 февраля 1945

Прибытие глав делегаций на Ялтинскую конференцию - президент США Франклин Делано Рузвельт, 3 февраля 1945

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Русский офицер и президент США Франклин Делано Рузвельт, 3 февраля 1945

Русский офицер и президент США Франклин Делано Рузвельт, 3 февраля 1945

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прилетел на Ялтинскую конференцию, февраль 1945

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль прилетел на Ялтинскую конференцию, февраль 1945

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и госсекретарь США Эдвард Стеттиниус на Ялтинской конференции, февраль 1945

Премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль и госсекретарь США Эдвард Стеттиниус на Ялтинской конференции, февраль 1945

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой
«Большая Тройка»: Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт, Иосиф Сталин, февраль 1945

«Большая Тройка»: Уинстон Черчилль, Франклин Делано Рузвельт, Иосиф Сталин, февраль 1945

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Потсдамская конференция, слева направо: Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн, Иосиф Сталин, 17 июля 1945

Потсдамская конференция, слева направо: Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн, Иосиф Сталин, 17 июля 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/ТАСС

Потсдамская конференция. Иосиф Сталин, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль, июль 1945

Потсдамская конференция. Иосиф Сталин, Гарри Трумэн, Уинстон Черчилль, июль 1945

Евгений Халдей/МАММ/МДФ/ТАСС

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон на Американской национальной выставке в Москве, 24 июля 1959

Первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев и вице-президент США Ричард Никсон на Американской национальной выставке в Москве, 24 июля 1959

Евгений Умнов/МАММ/МДФ

Джон Кеннеди и Никита Хрущев на встрече в Вене, Австрия, 4-5 июня 1961

Джон Кеннеди и Никита Хрущев на встрече в Вене, Австрия, 4-5 июня 1961

Михаил Савин/МАММ/МДФ

Первый официальный визит действующего президента США в СССР. Ричард Никсон и Алексей Косыгин, 22 мая 1972

Первый официальный визит действующего президента США в СССР. Ричард Никсон и Алексей Косыгин, 22 мая 1972

Борис Косарев/Семейный архив Марии Косаревой

Встреча Ричарда Никсона и Леонида Брежнева на встрече в США, 1973

Встреча Ричарда Никсона и Леонида Брежнева на встрече в США, 1973

Владимир Мусаэльян/МАММ/МДФ/ТАСС
Президент США Ричард Никсон в Москве, 28 июня 1974

Президент США Ричард Никсон в Москве, 28 июня 1974

Юрий Абрамочкин/Архив Юрия Абрамочкина

Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон в Крыму, 29 июня 1974

Леонид Брежнев и президент США Ричард Никсон в Крыму, 29 июня 1974

Сергей Смирнов/ОАО «Газета Известия»

Время не ждет. Президент США Рональд Рейган и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на саммите в Рейкьявике, октябрь 1986

Время не ждет. Президент США Рональд Рейган и Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев на саммите в Рейкьявике, октябрь 1986

Александр Чумичев/МАММ/МДФ

Встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Белом доме, США, декабрь 1987

Встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана в Белом доме, США, декабрь 1987

Дмитрий Бальтерманц/МАММ/МДФ
Президент США Джордж Буш-старший и президент СССР Михаил Горбачев на конференции по Ближнему Востоку в Мадриде, октябрь 1990

Президент США Джордж Буш-старший и президент СССР Михаил Горбачев на конференции по Ближнему Востоку в Мадриде, октябрь 1990

Сергей Смирнов/ОАО «Газета Известия»

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