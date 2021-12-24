Что сразу же изменилось с распадом СССР?

30 лет назад империя, которая казалась вечной, рухнула за несколько месяцев, а люди одной страны резко обнаружили себя в разных других, причем немедленно увидели эти перемены своими глазами. Рассказываем про эти перемены.

Государственный флаг

Это была самая первая из видимых перемен: когда над Сенатским дворцом московского Кремля спустили красный флаг СССР и подняли российский триколор. Сделали это через 38 минут после обращения Михаила Горбачева в прямом эфире центрального телевидения, где он объявил о своей отставке. Однако первая перемена осталась практически не замеченной обычными людьми — одним из самых сильных переживаний, связанных с распадом СССР, смена флага станет потом, постфактум.

Олег Ласточкин, Sputnik / Владимир Родионов, Sputnik Олег Ласточкин, Sputnik / Владимир Родионов, Sputnik

А все потому что спуск прошел буднично, на это событие не была приглашена ни одна телевизионная группа. На Красной площади в тот вечер народу было мало, шел снег с дождем. «Я успел сделать всего несколько кадров, постольку происходило все очень быстро. Раз-два, и вот красный флаг уже спущен, а затем рабочие быстренько подняли российский триколор. Историческая смена флага заняла всего минут десять», - вспоминал фотокорреспондент Алексей Бойцов, один из немногих, кто заснял это событие.

Цены в магазинах

Роберт Нетелев / TASS; TASS Роберт Нетелев / TASS; TASS

После развала СССР было покончено и с госрегулированием цен: государство перестало вмешиваться в ценообразование. В правительстве это освобождение цен назвали необходимой экономической реформой. Товарный дефицит к началу 1990-х приобрел угрожающие масштабы. Чиновники рассчитывали, что реформа всего лишь скорректирует до нормального уровня спрос и предложение.

Однако к концу года цены на многие товары выросли в 8-11 раз, и в 1992 году они продолжили расти. В народе реформу прозвали шоковой терапией. Ценники в магазинах менялись иногда по несколько раз в день, что съело сбережения многих семей.

Алкоголь

Станислав Шаклеин / Sputnik Станислав Шаклеин / Sputnik

В 1992 году наступило время полной свободы торговли алкоголем. Госмонополию на производство отменили, а импорту дали зеленый свет. Самым ярким брендом того времени стал немецкий спирт с аристократичным названием Royal. Литр спирта стоил на 25% дороже, чем литр водки, но пили его в разбавленном виде, поэтому самодельной водки из него получалось куда больше.

Royal сразу приобрел массовую популярность из-за броской рекламы, дешевизны и доступности. Он продавался в каждом ларьке и в итоге стал одним из символов 1990-х. «Бесконечную рекламу Royal, которой было невероятное количество, я продолжаю помнить до сих пор. Как и подозрительную реакцию гаишников зимой на чудовищный запах от машины, поскольку этот спирт в разбавленном состоянии мы заливали в бачок стеклоомывателя», — вспоминает актер Юрий Стоянов.

Правда, вместе с популярностью импортного алкоголя выросла и смертность от алкогольных отравлений — к 1994 году в 4 раза. На тот момент доля подделок среди иностранного алкоголя составляла аж 67%!

Заставка программы «Время»

«Время» — старейшая и главная информационная программа с новостями о событиях в стране и мире. Она начиналась ровно в 21:00 по первому каналу центрального телевидения, а ее просмотр был национальной традицией.

Заставка под волнительную музыку Георгия Свиридова изображала вращающийся земной шар, значительная часть которого выкрашена в красный цвет — это СССР. Через пару секунд после начала заставки из западной части СССР взлетала красная звезда, похожая на звезды башен Кремля.

Но с распадом демонстрация огромных размеров страны потеряла свою актуальность. Смена заставки стала еще одним символом того, что ушла эпоха. На замену ей сначала пришла политически-нейтральная заставка с достопримечательностями из разных регионов России, а вскоре и вовсе региональную тему сменили на кадры из ньюсрума телевизионной студии. От советского «Времени» осталась только та самая мелодия.

Новое гражданство, но паспорт несуществующей страны

Maticulous / Общественное достояние; Noble / Общественное достояние Maticulous / Общественное достояние; Noble / Общественное достояние

Миллионы людей в одночасье сменили гражданство. По новому закону, все граждане бывшего СССР, которые жили на данный момент на территории новообразовавшейся страны, признавались ее гражданами. При этом паспорта не менялись вплоть до начала 2000-х — с советским паспортом официально можно было жить и даже выезжать из страны. Разница была лишь в том, что гражданам России ставился штамп в советский паспорт, а у неграждан был такой же советский паспорт, но без штампа. Все условия еще лет десять для них были одинаковыми: люди могли регистрировать браки, рождения, устраиваться на работу и так далее.

Советский знак качества

Киквадзе Гиви, Крымский Феликс/TASS Киквадзе Гиви, Крымский Феликс/TASS

Долгий срок службы приобретенного товара в Советском Союзе гарантировал особый знак — повернутая буква К (К—качество). Выставлялся он только на те товары, которые одобрила специальная комиссия, которая контролировала весь производственный процесс и ручалась за соблюдение стандартов.

Именно этот знак ассоциировался с отменным качеством, которого многим граждан новой страны стало не хватать после 1991 года. Знака качества больше не существовало, а рынки заполонили импортные товары не всегда понятного происхождения с большим процентом брака. Люди, которые ностальгируют по СССР, до сих пор вспоминают: в те времена дешево не всегда значило плохо и ненадежно. Кстати, советские сервизы и шкафы все еще исправно служат многим российским семьям, а избавляются от них не из-за поломки, а потому что «надоели».

Деньги

Малышев Николай/TASS Малышев Николай/TASS

Из обращения убрали советские деньги с изображением Ленина и ввели российские рубли. На этот обмен населению огромной страны первоначально дали всего лишь две недели и разрешили менять лишь 30 тысяч рублей (позже срок продлили до конца года, а лимит расширили до 100 тысяч). Все осложнялось тем, что новые банкноты меняли только по паспорту (в нем делали специальную пометку) и только один раз по месту прописки.

Началась настоящая паника. Люди сутками стояли в очередях, находили знакомых, которым нечего было менять, и просили помощи с обменом. Получилось это не у всех. У многих накопления просто сгорели.

«Понятно, что реформа доставила гражданам определенные неудобства, — позже объяснял глава Центробанка Виктор Геращенко. — Ну а куда было деваться? После того как окончательно выяснилось, что единое рублевое пространство сохранить не удастся, главной задачей стало быстро отсечь от экономики огромную массу советских рублей, еще ходивших [в обращении] в соседних странах СНГ. До этого они беспрепятственно поступали на внутренний рынок, вызывая дефицит и рост цен».

Исчезновение Ленина

Дмитрий Коробейников/Sputnik Дмитрий Коробейников/Sputnik

Имя Ленина в жизни советского человека оставалось незыблемым все шесть с половиной десятилетий между его смертью и крушением коммунистической системы. Главной площадью каждого города СССР за немногими исключениями была площадь Ленина. Его именем называли кинотеатры, школы, стадионы, вузы, вокзалы, города, и колхозы. Будущие пионеры уважительно называли Ленина «дедушкой» — для некоторых он и правда был кем-то вроде члена семьи, зримо сопровождая их по жизни на многочисленных портретах.

С развалом Советского Союза все резко начало меняться. Имя Ленина начинает быстро исчезать из названий книг, статей, диссертаций. Идет трансформация школьных и вузовских программ. Апогея деленинизация достигает в 1993 году: как отмечает историк Юрий Пивоваров, в прессе Ленин превращается в воплощение абсолютного зла. Правда, в новой России этот процесс развенчания культа носил скорее нематериальный характер.

«Все эти метаморфозы происходили в основном в публицистике, на телевидении и радио», - отмечает Пивоваров. Снос памятников носил выборочный характер, а его изображение массово никто не истреблял. Чего не скажешь о бывших республиках СССР — отказ от советской символики там происходил жестко и кое-где начался даже до того, как СССР не стало. В частности, первый памятник Ленину был демонтирован в апреле 1990 года в современной Украине, в городе Червоноград.

Видеопрокаты

Legion Media Legion Media

Набор зарубежных фильмов, которые могли посмотреть советские люди, был сильно ограничен, но с падением железного занавеса ситуация кардинально изменилась. Во-первых, у людей стали появляться видеомагнитофоны, а во-вторых — им открылся новый дивный мир западного кино, записанного на VHS. Появились первые видеопрокаты — с нелицензионными, пиратскими копиями и звучащей сейчас смешно одноголосой русской озвучкой.

Тогда пункт проката представлял собой маленький закуток в каком-нибудь универсаме или парикмахерской с записанным в тетрадь списком фильмов. Вы вносили залог (стоимость кассеты), оплачивали прокат, а прокатчик записывал данные и срок возврата. За диснеевскими мультфильмами и кровавыми голливудскими боевиками выстраивалась очередь, а на тех, кто не возвращал кассету во время, накладывали штрафы.