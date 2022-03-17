Как сложилась жизнь у первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой?

Девушка из рабочей семьи стала национальным героем, решившись в одиночку полететь в космос. Только через 19 лет после ее полета в космос рискнули отправить еще одну женщину.

Год 1962. Крепко сложенная девушка с зачесанными назад и собранными в тугой пучок волосами, в скромной блузке с воротником и темной юбке-миди, в талии перетянутой широким поясом. На ногах – светлые босоножки. Она – одна из 8000 девушек в СССР, пожелавших полететь в космос. И одна из пяти, кто прошел отбор. Ее зовут Валентина Терешкова. Дочь тракториста и работницы текстильной фабрики, вошла в первый женский летный отряд космонавтов.

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Владимировна Николаева-Терешкова Валентин Черединцев/TASS Валентин Черединцев/TASS

«С человеком мы не ошиблись», – скажут потом ее руководители, когда Валентина одна обогнет 48 раз Землю и приземлится в алтайское озеро. Хрущев стоял на трибуне мавзолея на Красной площади рядом с Терешковой и подтрунивал над США: в то время как буржуазия всегда считала женщин слабым полом, при социализме женщины имеют равные возможности. Вот только после нее следующая женщина слетает в космос в Советском Союзе лишь через 19 лет.

Искали по всему Союзу

Есть несколько версий того, как Советы решили отправить в космос первую женщину. По одной, этого захотел Сергей Королев, руководитель советской космической программы – для него это был логичный шаг после нескольких удачных полетов с космонавтами-мужчинами. По другой, космонавт Герман Титов съездил в США после своего полета на «Востоке-2» и услышал, что американские власти всерьез обдумывают отправить в космос женщину.

Так или иначе, но эту идею донесли до советского лидера Никиты Хрущева, и тот с азартом включился в новый виток космической гонки.

Члены Ярославского аэроклуба, среди которых будущая первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова (четвертая справа), 1961 Sputnik Sputnik

Задача с отбором была сложнее, чем с мужчинами. Если там отбирали кандидатов среди военных летчиков, то женщин-летчиц в Советском Союзе было намного меньше. Решили искать и среди парашютисток. Базовые требования: до 30 лет, рост до 170 см, вес до 70 кг.

В финал отбора вышло 30 человек, из них – осталось 5. Жанна Еркина, Татьяна Кузнецова, Валентина Пономарева, Ирина Соловьева и Валентина Терешкова, у которой за спиной был аэроклуб и 90 прыжков.

Лучшая среди худших?

25-летняя Терешкова выиграла «билет» в космос – ее выбрали в качестве основного пилота. Но за кадром этого решения осталось то, что она не была лучшим кандидатом. Напротив, по результатам медицинских тестов и теоретической подготовки Терешкову определили на последнее место (ее дублерша, Соловьева, например, имела около 700 прыжков и была мастером спорта по парашютному спорту; Терешкова – нет).

Тем не менее, Никите Хрущеву она показалась лучшей кандидатурой - у Терешковой был подходящий «бэкграунд». Простая девушка из рабочей небогатой семьи, из белорусского села, которая после семи классов школы, чтобы помочь матери, пошла работать на шинный завод, а потом - следом за матерью и сестрой, на текстильный комбинат; отец погиб на фронте советско-финской войны (1939 – 1940); сама она была секретарем комсомола. Все это было правдой. Настоящая «девушка из народа».

Валентина Терешкова (в центре) на прогулке с подругами, 1956 Sputnik Sputnik

Второй определяющий фактор описал в своем дневнике Николай Каманин, руководитель подготовки первых советских космонавтов: «В первый полет можно было послать и Соловьеву, и Пономареву. Я уверен, что полет они выполнили бы не хуже, а даже лучше Терешковой, но после полета их можно было бы использовать только как космонавтов. <...> Терешкова может и должна быть не просто первой женщиной-космонавтом. Она умна, у нее есть воля, она производит на всех очень хорошее впечатление и может отлично выступать на любой самой высокой трибуне. Из Терешковой необходимо сделать большого общественного деятеля, она с честью и блеском будет представлять Советский Союз на любом международном форуме».

Валентина Терешкова на трибуне рядом с Никитой Хрущевым на Красной площади 22 июня 1963 года Беттманн/Getty Images Беттманн/Getty Images

Свой космический полет Терешкова совершила 16 июня 1963 года. Родным она сказала, что уезжает на соревнования парашютистов. О том, что она под позывным «Чайка» полетела в космос, те узнали из новостей по радио. Новости были хорошими: советская женщина почти трое суток находилась в космосе и чувствует себя отлично. Так говорили официальные сообщения. На деле, все было не так.

Риск не вернуться

«Терешкова, по данным телеметрии и телевизионного контроля, перенесла полет в основном удовлетворительно. Переговоры с наземными станциями связи велись вяло. Она резко ограничивала свои движения. Сидела почти неподвижно. У нее явно отмечались сдвиги в состоянии здоровья вегетативного характера», – было сказано в отчетах доктора Владимира Яздовского, одного из отцов-основателей «космической медицины». Она не заполняла бортовой журнал и не смогла выполнить запланированные эксперименты.

Космонавт Валентина Терешкова снаружи космической капсулы "Восток-6" после приземления, июнь 1963 года Universal Images Group/Getty Images Universal Images Group/Getty Images

В какой-то момент Терешкова даже уснула от переутомления в неурочное время, что категорически запрещалось. На запросы с Земли она не отвечала. Разбудить ее смог только Валерий Быковский, еще один советский космонавт, который вылетел в космос за день до Терешковой, чтобы в момент ее полета находиться на орбите (между космонавтами была установлена связь, они могли переговариваться и поддерживать друг друга, но только морально; технически стыковка двух кораблей тогда была еще не возможна.)

Однако не тошнота, вялость и сонливость стали самым страшным испытанием. О следующем происшествии Валентина Терешкова молчала 30 лет. В корабле «Восток-6» была введена ошибочная программа полета. В момент, когда нужно было корректировать орбиту и идти на посадку, оказалось, что автоматика делает обратное действие: «Восток-6» уходит с орбиты, то есть отправляет корабль в дальний космос, от Земли. Вовремя отследив этот момент, Терешковой удалось вручную скорректировать орбиту и вернуться на Землю. Но и на этом эксцессы не закончились.

Космонавт Валентина Владимировна Терешкова во время тренировки, 1963. Вера Жихаренко /TASS Вера Жихаренко /TASS

Очутившись на Земле, в обход всех инструкций, до прибытия спасателей она угостила местных жителей космическими тюбиками, предназначенными для исследований, и сама угостилась вареной картошкой и квасом. Королев был взбешен: «Ни одной женщины в космосе не будет, пока я жив», – якобы пообещал он.

Больше никак женщин

История с тюбиками, правда, не могла играть весомой роли в решении больше не отправлять в космос женщин, и была забыта. А вот мнение, что организм женщины хуже приспособлен для таких нагрузок, начало укрепляться. Эксперимент с женщиной в космосе не привел в восторг руководителей советской космической программы (официально это, конечно, не признавалось). Удовлетворительные, но далекие от идеальных данные телеметрии поставили под вопрос целесообразность таких миссий.

«Мы готовили к полету еще одну женщину, но Сергей Королев принял решение не рисковать жизнью женщин, потому что у одной из тех, кто состоял в отряде космонавтов, уже была семья», – рассказывала Терешкова. «Мы были против, – говорила она, – мы написали в Центральный комитет, что не согласны с таким решением».

Спортивная площадка Лаинга, Лондон. Девочка в костюме космонавта Валентины Терешковой получает приз от Хильды Лаинг после конкурса маскарадных костюмов, 22 июня 1963. Historic England/Heritage Images/Getty Images Historic England/Heritage Images/Getty Images

Тем не менее, решение это пересмотрели только в 1982 году. Из оставшихся четырех девушек из отряда космонавтов на орбиту не поднимется ни одна. Валентина Терешкова так и остается единственной женщиной в мире, совершившей космический полет в одиночку (в последующем, женщин уже отправляли только в совместные полеты). Она будет состоять в отряде космонавтов до 1997 года, в 1995 году станет первой женщиной-генералом российской армии, но в космос больше не полетит. Вместо этого ей поручат другую миссию.

Сотворить политика

«Когда решался вопрос о том, чем заниматься Терешковой после полета, я настоятельно рекомендовал Вале готовить себя к большой общественно-политической деятельности. <...> стараясь убедить ее в том, что, выступая с высоких государственных трибун, она могла бы оказать огромную помощь делу освоения космоса в нашей стране», –вспоминал Николай Каманин.

Но Терешкова настаивала, что хочет окончить Военно-воздушную инженерную академию, куда поступила после своего полета, и продолжить работу в Центре подготовки космонавтов в качестве инструктора-испытателя. К тому моменту она уже вышла замуж за космонавта Андрияна Николаева и родила дочь.

Летчик-космонавт СССР Андриян Николаев, его супруга летчик-космонавт СССР Валентина Терешкова и их дочь Елена. Владимир Мусаэльян /TASS Владимир Мусаэльян /TASS

«Мотивируя такое решение, она ссылалась на свои болезни и недомогания, участившиеся в последние два-три года, на желание лично участвовать в воспитании Аленки (у нее слабенькое здоровье, она часто болеет, а няни нет), на необходимость укрепления семьи (частые поездки за границу и работа в Москве могут нарушить сложившиеся порядки в быту). Валя со слезами на глазах умоляла меня не отпускать ее из Центра, уверяя, что новая работа может погубить ее», – писал Каманин.

Но воля государства оказалась сильнее. Начиная с 1966 году, из Терешковой делают общественного деятеля. Она начинает возглавлять и вступать в десятки общественных организаций – Комитет советских женщин, Всемирный Совет Мира, Международная демократическая федерация женщин и т.д. – вплоть до избрания депутатом Верховного Совета СССР и, в последующем, депутатом нижней палаты парламента РФ.

Валентина Терешкова во время приема в посольстве Чехословацкой социалистической республики (ЧССР) в Москве, 1963 Владимир Акимов/Sputnik Владимир Акимов/Sputnik

Авторитет и слава Терешковой делают из нее икону стиля для всех советских женщин. «Она была героиня. Она была женщина красивая, статная, высокая. Очень любила костюмы, жакеты, блузки с бантами. Фигура у нее была хорошая. Она была элегантная и умела носить вещи», –говорит историк моды Алла Щипакина.

Всемирный конгресс, посвященный Международному году женщины, который проходил в Берлине в 1975 году. Sputnik Sputnik

Гардероб Терешковой действительно привлекал внимание: много путешествуя по миру со всевозможными комитетами, она одевается так, как не могли советские женщины. Те, в свою очередь, начинают повально писать Терешковой, спрашивая у нее совета по всем жизненным вопросам: от того, как продвинуться в очереди на квартиру, до как отучить мужа пить. Ответы приходят, но в виде бюрократических отписок вроде «ваше обращение передано в Райсполком».

Валентина Владимировна Терешкова и президент-исполнитель общества "Франция - СССР" М. Гильбер. Соболев Валентин/TASS Соболев Валентин/TASS

Терешкова не дает откровенных интервью, а о ее личной жизни мало что известно. С первым мужем она развелась в 1982 году. Она только однажды прокомментировала это: «В работе – золото, дома – деспот». Она вышла замуж во второй раз – за генерал-майора медицинской службы Юлия Шапошникова.

С 2015 года бывшая космонавт входит в депутатскую группу по защите христианских ценностей и возглавляет благотворительный фонд «Память поколений». Терешкова поддерживала самые резонансные законотворческие проекты, в том числе, повышение пенсионного возраста в 2018 году. В 2020 году она предложила поправку в Конституцию, которая убирает ограничения по числу президентских сроков. Позже эта поправка была принята.

Президент РФ Владимир Путин и Валентина Терешкова на церемонии вручения государственных наград выдающимся россиянам, работающим в сфере науки, культуры, здравоохранения, спорта и промышленности в Екатерининском зале Кремля Сергей Гунеев /Sputnik Сергей Гунеев /Sputnik

6 марта Валентине Терешковой исполнилось 85 лет. Она до сих пор является действующим депутатом Государственной думы.

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