Почему скафандр Гагарина не должен был попасть на фотографии?

На фото, сделанных сразу после приземления, Юрий Гагарин одет в простую теплую куртку. А где же скафандр?

Находясь перед членами государственной комиссии после своего легендарного полета Юрий Гагарин, первый человек в космосе, не забыл уточнить одну очень важную деталь: «Я там на радостях сфотографировался пару раз. К этому времени я уже снял оболочку скафандра. На мне была только голубая тепловая одежда, а в оранжевой и серой оболочке и в гермошлеме я не фотографировался. Скафандр мы положили в машину».

Действительно, на всех фотографиях, сделанных после приземления, космонавт стоит в теплой куртке, напоминающей простой советский ватник (теплая одежда, которую носили заключенные в советских лагерях). На самом деле, это теплозащитный костюм B-3, его Гагарин надевал под скафандр. А вот скафандра нигде не видно.

Но зачем нужно было прятать сам космический костюм?

Пусть летит без скафандра

Битва, что развернулась вокруг скафандра для первого полета человека в космос, была напряженной. Первый человек отправляется в космос - во что его стоить одеть в столь опасное путешествие?

Летчики-истребители ВВС Герман Титов (в центре слева) и Юрий Гагарин (в центре 2 слева) в составе группы первого отряда космонавтов СССР Sputnik Sputnik

Сейчас это звучит нелепо, но тогда часть специалистов всерьез полагала, что Юрий Гагарин может туда полететь именно в этом теплозащитном костюме. Он был рассчитан на спасение космонавта только после приземления или приводнения, и спасал от переохлаждения; в случае разгерметизации корабля в космосе он был бесполезен. Иными словами, космонавта хотели отправить вообще без скафандра.

Такой вариант рассматривался, потому что разработчики корабля «Восток» в феврале 1960 года поняли, что имеют серьезные проблемы с избытком массы, и необходимо жестко экономить на оборудовании. При этом они давали очень оптимистичные прогнозы: вероятность разгерметизации кабины маловероятна, поэтому скафандр не нужен и только добавляет лишний вес.

Скафандр, в котором Гагарин был в космосе. Ивторов (CC BY-SA 4.0) Ивторов (CC BY-SA 4.0)

Спор, нужен ли космонавту скафандр, продолжались до лета, пока окончательную точку в нем не поставил отец советской космонавтики, конструктор Сергей Королев. Он заявил, что готов «отдать 500 кг [за счет технической начинки корабля], но чтобы скафандр с системой жизнеобеспечения был готов к концу года».

Итак, оставалось 8 неполных месяцев до запланированного полета, чтобы изобрести первый в истории скафандр - гагаринский «СК-1».

Первый костюм

Идти решили коротким путем и взяли за прототип костюм «Воркута» для пилотов истребителей Су-9, где также критически важным была регуляция давления и подачи кислорода.

«СК-1» представлял из себя «мягкий» скафандр из двух слоев ткани. Один слой был из лавсана, или полиэтилентерефталата - это термопласт. На тот момент это был новейший материал, его получили в Лаборатории Высокомолекулярных соединений Академии наук относительно недавно, в 1949 году. Из лавсана сделали силовой слой скафандра (а сегодня его используют, например, для производства пластиковых бутылок).

Спускаемый аппарат космического корабля "Восток" с космонавтом Юрием Гагариным Sputnik Sputnik

Второй, так называемый герметичный слой, сделали из резины. А внешний слой, который видели все - это оранжевый водонепроницаемый чехол. Оранжевым он был для того, чтобы облегчить поисковые работы космонавта, на случай, если тот катапультируется из кабины и приземлится на парашюте.

Sputnik Sputnik

Шлем был неснимаемым, к нему подключались датчики давления. В случае падения давления, шлем автоматически захлопывался, а шланг, который продувал внутренний слой костюма воздухом из кабины корабля, отсекался. Подача воздуха в таком случае шла из кислородного баллона. Выходить в открытый космос в таком скафандре, конечно, было нельзя, но космонавт мог автономно от корабля продержаться в нем 5 часов внутри кабины. Кстати, даже в первом скафандре уже было предусмотрено ассенизационное устройство, так что его не нужно было снимать для справления нужды.

Sputnik Sputnik

Шили «СК-1» строго по меркам первого отряда космонавтов, то есть он не был универсальным. Весил скафандр вместе со шлемом 20 кг. Надеть на себя такой костюм человек самостоятельно, без помощи других, не мог. Существовала четкая инструкция, как это нужно делать - с какой очередностью засовывать ноги, руки и т.д. А вот снимался он уже самостоятельно.

На Гагарине фактически было несколько слоев одежды: нательное белье, теплозащитный костюм, слой из лавсана, слой из резины, и, наконец, оранжевый чехол. Но почему он не должен был попадаться в этом на камеры?

Человек с секретной миссией

Все дело в особой секретности скафандра. Он по праву считался гениальным советским творением - материалы и вся его конструкция в условиях космической гонки были приравнены к государственной тайне. Внешний ярко-оранжевый чехол, в том числе, должен был прикрывать от сторонних глаз то, что находится под ним.

Юрий Гагарин после приземления спускаемого аппарата космического корабля "Восток-1". Александр Сергеев/Sputnik Александр Сергеев/Sputnik

Юрию Гагарину же, помимо всех прочих инструкций, приказали после приземления, где бы оно ни произошло, принять меры к сбережению скафандра либо уничтожить его. А чтобы проконтролировать это, к Гагарину был приставлен один из инженеров-разработчиков скафандра Ота Митхрабанович Бахрамов. 12 апреля 1961 года он выполнял секретную миссию, о которой знало всего несколько человек.

Роскосмос Роскосмос

В районе приземления Бахрамов должен был принять от Гагарина либо от руководителя поисково-спасательной группы скафандр космонавта. В тот день инженер с секретной миссией попал на несколько любительским фотоснимков. Здоровенного мужчину в шляпе и дубленке жители летного городка в Энгельсе приняли за телохранителя космонавта и сотрудника госбезопасности, приставленного опекать национального героя. Но правда оказалась куда более прозаичной. Бахрамов просто приехал за костюмом.