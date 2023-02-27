Кто и когда жил в Кремле?

В 1962 году из Кремля выехал последний жилец, и с тех пор там нет жилых квартир. Но некогда весь Кремль был плотно заселен: на его территории размещались жилые покои царей, патриархов и родовитых бояр. Позже цари сменились императорами и генсеками, а бояре – придворными и членами Компартии.

Дворцы князей и царей, дома бояр и палаты патриархов

Первые укрепления, появившиеся на месте нынешнего Кремля в 1156 году, возводились вокруг княжеского двора и домов дворовых людей. Первые поселения располагались у Боровицких ворот. Обычно княжеский двор представлял собой несколько отдельных построек, которые все вместе назывались хоромами, и почти у каждого члена княжеской семьи было свое помещение. Деревянные постройки стали заменяться каменными в XIV веке, после сооружения московским князем Дмитрием Донским белокаменного Кремля.

Вероятный вид белокаменного Кремля Дмитрия Донского. Конец XIV века, А. М. Васнецов Общественное достояние Общественное достояние

В настоящую роскошную резиденцию княжеский двор начал превращаться с началом коренной перестройки Кремля по инициативе Ивана III в 1482 году. Вместе с женитьбой русского царя на наследнице последнего византийского императора Софье Палеолог Москва унаследовала традиции, статус и символику Византии. Этот союз и новая роль Москвы обязывали к возведению достойной резиденции. Иван III перестроил саму крепость и возвел несколько церквей. Деревянные жилые дома постепенно замениликаменными постройками – сначала это сделали бояре, а позже строительство первого каменного дворца начал Иван III.

Первый каменный дворец не сохранился, но его часть, «княгинина половина», стала основой Теремного дворца, который по сей день украшает архитектурный ансамбль Кремля. Теремной дворец, построенный для первого царя из рода Романовых, Михаила Федоровича, стал первым каменным жилым домом царской семьи и был устроен как деревянные хоромы. Теремной дворец оставался резиденцией царей до времен Петра I.

Теремной дворец Московского Кремля; интерьер Теремного дворца в Московском Кремле Kremlin.ru; Иван Шагин/МАММ/МДФ/Russia in photo Kremlin.ru; Иван Шагин/МАММ/МДФ/Russia in photo

Помимо правителей и их семей на территории Кремля жили высокие духовные чины и бояре. В 1653–1655 годах по приказу патриарха Никона были построены Патриаршие палаты, в которых Никон принимал посетителей и жил – они сохранились до наших дней. Также на территории Кремля строили дома для родовитых бояр, самый известный и сохранившийся до наших дней боярский дом – Потешный дворец. Он строился для боярина Ильи Милославского, тестя царя Алексея Михайловича.

Потешный дворец Московского Кремля A.Savin, WikiCommons A.Savin, WikiCommons

Позже там жили и останавливались представители царской семьи, например императрица Елизавета Алексеевна. Но большая часть зданий была отдана коллегиям (министерствам), и вскоре Кремль стал крайне неудобен для жизни. Коллегии переехали со всеми чиновниками, архивами, сторожами. В 1727 году начальство Казенного двора, хранившего царские драгоценности, писало: «…всякой пометной и непотребной сор от нужников и от постою лошадей и от колодников, которые содержатся из Обер-бергамта, подвергает царскую казну немалой опасности, ибо от того является смрадный дух, а от того духу Его Императорского Величества золотой и серебряной посуде и иной казне можно ожидать опасной вреды, отчего б не почернело...».

К тому же Кремль потерял статус официальной резиденции из-за переноса столицы в Санкт-Петербург в 1712 году по воле Петра I. Построенный царем город был ближе к Европе и имел выход к морю – по нему иностранные гости могли добраться до России безопаснее, чем по сухопутной дороге в Москву.

Последней жилой постройкой на территории Кремля стал Большой Кремлевский дворец. Строительство началось по указу Николая I в 1837 году и завершилось в 1849 году. Он по сей день является главной резиденцией президента Российской Федерации (но живет президент в Ново-Огарево).

Большой Кремлевский дворец Pegushev (CC BY-SA 3.0) Pegushev (CC BY-SA 3.0)

После переноса столицы Кремль служил для царской семьи домом лишь во время редких посещений Москвы, чаще всего во время коронаций. Остальное время на территории крепости жили комендант Кремля и его канцелярия, чиновники с семьями, монахи находившихся на территории крепости монастырей и прислуга.

Общежитие большевиков

В марте 1918 года большевистское правительство вновь перенесло столицу в Москву. Этому предшествовал тайный переезд партийной верхушки – сначала большевики разместились в гостиницах столицы, а позже переехали в Кремль. Ленин лично утвердил его в качестве места работы правительства. Жилые корпуса оборудовали под новых жильцов: «В Кавалерском корпусе, напротив Потешного дворца, жили до революции чиновники Кремля. Весь нижний этаж занимал сановный комендант. Его квартиру теперь разбили на несколько частей. С Лениным мы поселились через коридор. Столовая была общая. <...> Музыкальные часы на Спасской башне перестроили. Теперь старые колокола вместо “Боже, царя храни” медлительно и задумчиво вызванивали каждые четверть часа “Интернационал”», – писал Лев Троцкий. К середине лета 1918 года в Кремле жили более 1100 человек, а концу 1920-го – более 2100. Чиновники (теперь советские) пользовались квартирами в Кремле бесплатно. Обычно в квартире были кабинет, столовая, библиотека и по одной спальне на каждого члена семьи. Жена члена Политбюро Анастаса Микояна, Нами Микоян, так вспоминала о жизни в Кремле: «Старинные мраморные лестницы были покрыты красной ковровой дорожкой с желтыми цветами по краям. Такие “кремлевские” дорожки можно было увидеть только в правительственных зданиях… Жизнь в Кремле казалась замкнутой от всего. Мы жили как на острове, но остров не был экзотически роскошным, а скорее комфортабельной молчаливой тюрьмой, отгороженной крепостной стеной из красного кирпича».

Квартира В. И. Ленина в Кремле. Столовая Иван Шагин/МАММ/МДФ/Russia in photo

Отчасти использование Кремля в качестве жилого помещения было связано с дефицитом жилья в Москве, но не менее важным был вопрос безопасности: «Кремль был совершенно безлюдным. У въезда в арку Боровицких ворот (у Каменного моста) стояла охрана… В Кремль без остановки въезжали только члены Политбюро. Если ехали члены семьи, даже живущие там, водитель останавливался справа около арки, охрана проверяла документы, звонила старшему дежурному и машину, после зеленого света и звонка, пропускали дальше. <...> У членов семей, живших в Кремле, были особые пропуска – небольшие темно-вишневые книжечки с фотографией, полным именем, на гербовой бумаге, с подписью коменданта Кремля. На обложке были тисненые буквы “Кремль”. Охрана знала всех в лицо и по именам…» – писала Нами Микоян. Вплоть до 1955 года кремлевские музеи были закрыты для экскурсионных групп.

В 1931 году завершилась постройка знаменитого Дома на набережной, который возводили для сотрудников высших органов власти. В скором времени туда переехала значительная часть кремлевских квартирантов. Процесс выселения растянулся на годы, и последний житель, один из первых маршалов СССР Климент Ворошилов, покинул Кремль в 1962 году.

Дом на набережной Ludvig14 (CC BY-SA 4.0) Ludvig14 (CC BY-SA 4.0)

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