Русские правители, которые отважно сражались в боях

Они могли бы укрыться за спинами своих воинов, но вместо этого всегда рвались в самую гущу схватки.

Князь Святослав Игоревич

Войну великий князь Киевский Святослав Игоревич всегда предпочитал всем другим занятиям и даже делам государственным. «Александр (Македонский) нашей древней истории», как охарактеризовал Святослава русский историк Николай Карамзин, без передышки воевал против ближних и дальних соседей Руси: хазар, печенегов, болгар и византийцев.

На поле боя Святослав впервые появился в возрасте четырех лет, когда его мать княгиня Ольга мстила племени древлян за вероломное убийство ее мужа князя Игоря. Сидя верхом, будущий полководец попытался бросить в противника копьем. Оно пролетело между ушей коня и ударило его по ногам. Воевода Свенельд, увидев это, произнес: «Князь уже начал; последуем, дружина, за князем». Противник был повержен.

Смерть Святослава. Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images Fine Art Images / Heritage Images / Getty Images

«Когда Святослав вырос и возмужал, стал он собирать много воинов храбрых, и быстрым был, словно пардус, и много воевал», — сообщает летопись «Повесть временных лет»: «В походах же не возил за собою ни возов, ни котлов, не варил мяса, но, тонко нарезав конину, или зверину, или говядину и зажарив на углях, так ел; не имел он шатра, но спал, постилая потник с седлом в головах, — такими же были и все остальные его воины. И посылал в иные земли [посланников, как правило, перед объявлением войны] со словами: "Иду на Вы!"»

В 972 году Святослав Игоревич возвращался из похода на Константинополь, когда на Днепровских порогах попал в организованную печенегами засаду. Лишь малая часть его войска добралась домой, а из черепа самого убитого князя печенежский хан Куря сделал себе чашу для питья.

Князь Дмитрий Донской

Куликовская битва,1849 г. Адольф Ивон / Москва, Большой Кремлевский дворец Адольф Ивон / Москва, Большой Кремлевский дворец

8 сентября 1380 года в месте впадения реки Непрядва в реку Дон на Куликовом поле (недалеко от Тулы) объединенное русское войско под командованием московского князя Дмитрия Ивановича столкнулось с войском монгольского темника (военачальника) Мамая. Находившаяся под властью монголов уже почти полтора столетия Русь получила шанс наконец-то обрести политическую независимость.

«И была сеча лютая и великая, и битва жестокая, и грохот страшный; от сотворения мира не было такой битвы у русских великих князей, как при этом великом князе всея Руси», — сообщает Летописная повесть о Куликовской битве: «Когда бились они, от шестого часа до девятого, словно дождь из тучи, лилась кровь и русских сынов, и поганых, и бесчисленное множество пало мертвыми с обеих сторон. И много руси было побито татарами, и татар — русью. И падал труп на труп, падало тело татарское на тело христианское; то там, то здесь можно было видеть, как русин за татарином гнался, а татарин преследовал русина».

Дмитрий Донской на Куликовом поле. Гравюра. Общественное достояние Общественное достояние

В отличие от своего визави Дмитрий Иванович не стал наблюдать за битвой «с высокого холма». Поменявшись своей княжеской одеждой с боярином Михаилом Бреноком, он сражался как простой воин. «У самого же великого князя все доспехи были помяты, пробиты, но на теле его не было ран, а сражался он с татарами лицом к лицу, находясь впереди всех в первой схватке. Многие князья и воеводы не раз говорили ему: «Князь господин, не стремись впереди сражаться, но позади будь или на крыле, или где-либо в стороннем месте». Он же отвечал им: "Да как же я скажу: “Братья мои, подвигнемся все вместе до единого”, а сам свое лицо скрою и стану прятаться позади?”»

Монголы потерпели сокрушительное поражение, а сам князь за свою победу получил прозвище Донской. Важный шаг в сторону освобождения русских земель от гнета Орды был сделан, однако понадобилось еще сто лет, чтобы оно окончательно стало реальностью.

Царь Петр I

Портрет Петра I. Жан-Марк Натье / Государственный Эрмитаж Жан-Марк Натье / Государственный Эрмитаж

Больше двадцати лет Россия вела против Швеции так называемую Северную войну, по итогам которой она стала могущественной империей и вошла в круг великих держав Европы. Архитектором этой победы стал царь Петр I, не раз лично ведший войска в гущу жестоких сражений.

«Воины! Вот пришел час, который решит судьбу Отечества. И так не должны вы помышлять, что сражаетесь за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за отечество, за православную нашу веру и церковь. Не должна вас также смущать слава неприятеля, будто бы непобедимого, которой ложь вы сами своими победами над ним неоднократно доказывали. Имейте в сражении пред очами вашими правду и Бога, поборающего по вас. А о Петре ведайте, что ему жизнь его не дорога, только бы жила Россия в блаженстве и славе, для благосостояния вашего», — так царь обратился к своим войскам накануне решающей битвы под Полтавой 8 июля 1709 года.

Штурм шведской крепости Нотебург русскими войсками под предводительством Петра I, 1846 г. Александр Коцебу Александр Коцебу

Петр I в тот день не только осуществлял общее командование, но и лично участвовал в схватках. Когда два шведских полка почти прорвали центр русской обороны, царь немедленно прибыл на опасный участок и возглавил контратаку, в результате которой враг был опрокинут, а прорыв ликвидирован.

7 августа 1714 года у мыса Гангут (полуостров Ханко) русский флот одержал первую победу в своей истории. Русские галеры продрались через плотный огонь противника, после чего морская пехота взяла шведские корабли на абордаж. И вновь на острие атаки, как и всегда, находился сам царь.