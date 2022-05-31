Кто такие бояре и почему Петр I их уничтожил

«Царь хороший, бояре плохие» – расхожая в России фраза. Бояре при русском царе часто становились объектом народной ненависти. Именно на них центральная власть списывала злоупотребления и притеснения, на них же часто срывал гнев и сам царь. В 1660 году русская армия была наголову разбита польско-литовскими войсками. На заседании Боярской думы тесть царя, боярин Иван Милославский, внезапно заявил, что, если царь даст ему армию, он скоро приведет к нему самого польского короля как пленника. Алексей Михайлович был в ярости от такой наглости боярина, который участвовал до этого от силы в двух-трех сражениях. Царь надавал тестю пощечин, надрал ему бороду и пинками вытолкал его из Думной палаты.

Такие сцены были нередки в Московском царстве – на бояр привычно списывали государственные неудачи, и нередко не без оснований. К XVII столетию боярская корпорация стала серьезно тормозить развитие страны. При Петре Великом Боярская дума, правительство Московского царства, уже не собиралась, так как система власти в корне изменилась, и боярству в ней места не было. Кем были бояре и почему они оказались не нужны?

«Каждый да держит отчину свою»

С. В. Иванов. «Съезд князей в Уветичах» Костромской областной музей изобразительного искусства Костромской областной музей изобразительного искусства

Бояре были знатными людьми, представителями древних родов, которые служили русским князьям в военное и мирное время. Но боярство нельзя понять, не разобравшись, что составляло их доход и пропитание.

Русские земли до монголо-татарского нашествия были в политическом отношении схожи со средневековой Европой, где главной формой землевладения был аллод – земельное владение, которое находилось в неотчуждаемом пользовании знатной семьи и передавалось в ней по наследству. Русские «аллоды» назывались вотчинами, или отчинами – само название напоминает, что передавалось такое владение от отца к сыну. Вотчину нельзя было продавать, делить, обменивать – в случае нарушения этих правил она отчуждалась от владельца и передавалась другому члену его семьи. Вотчинами назывались наследственные владения русских князей – в 1097 году на Любечском съезде князей, в попытках прекратить княжеские междоусобицы, было принято правило «каждый да держит отчину свою». Боярское землевладение также было вотчинным.

Происхождение слова «боярин» до конца не выяснено, но в древнерусском языке оно уже существовало в этой форме. Бояре на Руси были землевладельцами и полновластными хозяевами своих вотчин. На их территориях жили крестьяне и ремесленники, которые платили боярину и работали на него – в обмен на защиту, которую предоставлял знатный военачальник. Конечно же, бояре вместе с князьями участвовали в военных походах против соседних княжеств (один из вариантов происхождения этого слова – от слова «бой»).

Фёдор Солнцев. Боярская одежда 17 века Public domain Public domain

Но бояре при этом не были простыми дружинниками князя – они занимали привилегированное положение по отношению к дружине, могли руководить ей и её действиями совместно с князем. Бояре могли нести и управленческие функции – например, князь мог поставить боярина воеводой в какой-нибудь подвластный город, и боярин в таком случае отвечал за сбор налогов, суд, обеспечивал военные нужды города, и так далее. При этом боярин был волен сам выбирать, какому князю служить – в домонгольский период боярин, чья вотчина находилась в уделе князя, мог отъехать на службу к другому князю, и при этом сохранить свою вотчину и ее население. Все это было так до монголо-татарского нашествия, которое существенно изменило роль и положение боярства.

Как и почему бояр пересчитали

«Тайна царева. Царь Фёдор Иоаннович», художник Павел Рыженко. Павел Рыженко

Княжеские междоусобицы остановить так и не удалось – на момент появления на русских землях монгольской армии русские князья продолжали ссориться и враждовать, что и помогло монголам – не сумев объединиться в единую армию, князья пытались выстоять против врага отдельными землями и городами, что было обречено на провал.

К XV веку ситуация уже была другой – Золотая Орда сама пала под ударами войск Тамерлана и распалась на улусы и ханства, а русские князья были вынуждены объединить силы, чтобы перестать платить дань. Этот процесс повлиял и на боярство – его начали учитывать с помощью «боярских книг», которые составлялись уже центральной властью в Москве. Первые боярские книги (сейчас утраченные) относятся к середине XV века. В них записывались имена, должности и функции бояр по разным княжествам. К этому времени внутри боярства уже наметилось расслоение: появились так называемые «путные» бояре – от слова «путь», то есть «дело, хозяйство». Так, «боярин постельничий с путём» был человеком, который первым входил к князю после его пробуждения и сообщал ему все свежие известия – важная и очень влиятельная должность. «Боярин конюший с путём» занимался всеми вопросами обеспечения, кормления, тренировки княжеских лошадей, «сокольничий с путём» ведал княжеской соколиной охотой, и так далее.

«Русское посольство к императору Священной Римской империи Максимилиану II в Регенсбурге». 1576 г. Shakko (CC BY-SA 4.0) Shakko (CC BY-SA 4.0)

Такой учёт понадобился потому, что с централизацией государства число бояр увеличилось. Многие из бывших удельных князей перешли на службу к великому князю московскому и стали его боярами. Вокруг князя сформировался правительственный орган – Боярская дума, коллективно (но под главенством князя) решавшая насущные государственные вопросы. Примерно с этого времени (XIV-XV века) происходит ещё одно расслоение боярства – «введённые» бояре (то есть, введённые во дворец, члены Боярской думы) занимают высшее положение при царе. Как писал Джайлс Флетчер, введённые бояре делили с князем всю его деловую жизнь – вставали до рассвета, с раннего утра (с пяти часов) начинали заседать в думе, затем присутствовали на пирах, княжеской охоте и так далее.

Бояре, не введённые в думу, назывались «служилыми» – они участвовали в военных походах, руководили войсками, были наместниками в городах, но не входили в думу. Но главное изменение, которое испытало на себе русское боярство – изменение статуса их землевладения.

Цари против боярства

Иванов С. В. «Великий государь, царь и самодержец Всея Руси» Public domain Public domain

Роль боярства усиливалась по мере роста влияния Москвы – а после 1480 года, когда Московия прекратила выплачивать в полном объёме дань остаткам Золотой Орды, боярство начало прямо тяготить центральную власть. Владевшие своими вотчинами, подобно князьям в своих уделах, бояре не желали расставаться со своим независимым статусом – он заботил их, как правило больше, чем государственные дела. Бояре постоянно были замешаны в местнических спорах – например, отказывались идти в военный поход, если их должность в войске была ниже, чем должности их отцов. Даже боярских жен нельзя было поставить на службу на женской половине дворца, не учитывая их местнического статуса – озабоченные вопросами служебного положения мужья тут же начинали строчить государю челобитные с просьбой разобраться, а то случится «поруха боярской чести».

Васнецов Аполлинарий «Московский застенок. Конец XVI века» Музей Москвы Музей Москвы

Иван Грозный, первый московский царь, начал сознательно бороться с боярами-вотчинниками. Главной целью «опричнины» было насильственное отчуждение вотчин от владевших ими бояр. Ещё до начала опричнины, 15 января 1562 года, Иван издал указ, запрещавший служившим царю боярам и князьям продавать, менять и давать в приданое свои вотчины под угрозой их конфискации – а в случае отсутствия прямого наследника мужского пола вотчины не оставались в семье, а переписывались прямо на царя. И бояре побежали из Московского царства. Пойманных при бегстве ссылали, наказывали, да и просто казнили. А перед самым введением опричнины Иван уехал из Москвы, сообщив, что оставляет царство по причине гнева на бояр и князей. Вернулся царь только с условием, что теперь он будет волен казнить изменников и лишать их имущества – без претензий со стороны духовенства и знати.

Опричнина была, по сути, массовыми репрессиями против боярской и княжеской знати. Из-за разорения и переселения на другие земли знатных семейств страдали и простые крестьяне, бежавшие с земель обедневших или казненных бояр и помещиков. Как пишет историк Владимир Кобрин, «​​писцовые книги, составленные в первые десятилетия после опричнины, создают впечатление, что страна испытала опустошительное вражеское нашествие». Результатом неосторожной антибоярской политики Грозного стало, по сути, обнищание всего царства – прежде всего, из-за того, что более половины пашенных земель годами оставались необработанными. А бежавших со своих земель крестьян начали насильно удерживать, запрещая им переходить на другие земли – так закладывались основы крепостного права, которое окончательно утвердилось в XVII веке.

Последний боярин

Портрет князя И. Ю. Трубецкого, неизвестный художник Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Ужасы опричнины и последовавшей вскоре Смуты привели к восстановлению боярской власти. И она сразу же показала себя с худшей стороны. «Семибоярщина», боярское правительство 1610-1612 годов, сначала низложила царя Василия Шуйского, потом подписали с поляками договор, согласно которому русским царем становился королевич Владислав (Ваза), а затем уже просто впустили поляков в Кремль – и оказались их заложниками. Тем не менее, Боярская дума в XVII веке, уже при первых Романовых, работала постоянно, без бояр не принималось ни одно решение – и продолжались бесконечные местнические споры. Что царь мог противопоставить власти старой знати?

«Рецепт» против боярства придумал еще дед Ивана Грозного – великий князь Московский Иван III, победитель Орды и основатель Русского государства. Именно его Судебник 1497 года заложил основы поместного землевладения. В отличие от вотчин, принадлежавших боярам и князьям по праву рода, поместья жаловались московским государем своим служилым людям в качестве одновременно награды за службу и источника дохода, позволявшего служилым снаряжать себя в военные походы. В отличие от вотчин, поместья могли «выдаваться» как пожизненно, так и на срок службы, могли становиться наследственными или возвращаться государю после смерти служилого человека – в XV-XVI веках поместья были собственностью помещиков только постольку, поскольку они несли государеву службу. Благодаря массовой раздаче поместий, начавшейся при Иване III, в Московском царстве сформировалось поместное войско. Если старые бояре-вотчинники были по своему статусу ближе к европейским феодалам – вассалам своего сюзерена-князя, то помещики были гораздо менее самостоятельны, их имущество могло в одночасье исчезнуть, если они вступали в конфликт с центральной властью.

Заложенная Иваном III поместная система пришлась очень кстати к концу XVII века, и именно на её основе Петр Великий построил новую русскую армию. Принцип ее комплектования Петр лаконично сформулировал в своем указе 1701 года: «все служилые люди с земель службу служат, а даром землями никто не владеет». Теперь помещики, а не вотчинники, становились агентами власти в деле сбора налогов, управления землями и главное – за набор солдат из крестьян. Важно было и то, что средний помещик, в отличие от вотчинника, был очень беден – далеко не все поместья могли прокормить своих владельцев, и те вынуждены были вступать в военную или гражданскую службу, чтобы получать жалование.

В 1714 году так называемый «Указ о единонаследии» окончательно уравнял вотчину и поместье под названием «недвижимое имущество». Указ делал владение наследственным, но запрещал дробить его между потомками и продавать – кроме случаев крайней нужды. Кроме того, поскольку имение разрешалось передавать только одному из сыновей (необязательно старшему), то все остальные потомки были вынуждены для пропитания идти в государственную службу.

И всё же Петр присвоил четырем своим сподвижникам звание боярина – уже в XVIII веке. Все эти люди – Шаховской, Апраксин, Нелединский-Мелецкий, Бутурлин – принадлежали к старым московским родам, и боярство, полученное уже в пожилом возрасте, было для них не более чем статусной наградой – Боярская дума больше не существовала. А последним боярином России был князь Иван Трубецкой, умерший в 1750 году. Он совмещал звание боярина с военными званиями, полученными уже по петровской Табели о рангах, и функциями сенатора – именно Правительствующий Сенат при Петре сменил Боярскую думу в качестве правительства Российского государства.