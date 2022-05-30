Как любимая певица Николая II стала советской разведчицей

Надежда Плевицкая всю свою жизнь мечтала заниматься одной лишь музыкой. Но революция 1917 года внесла в ее планы свои коррективы.

«Она приводила в восторг всех — от монарха до его последнего подданного, типично русской красотой и яркостью таланта», — так художник Александр Бенуа говорил о Надежде Васильевне Плевицкой, одной из самых популярных и востребованных певиц в Российской империи в начале XX века.

Наслаждаясь богемной жизнью, любовью и восхищением армии поклонников, среди которых был сам император Николай II, она и представить себе не могла, что однажды ей предстоит заниматься сбором разведывательной информации и даже участвовать в похищении людей.

«Курский соловей»

Родившись в простой крестьянской семье в Курской губернии, Надежда Плевицкая (урожденная Винникова) благодаря своему незаурядному таланту и работоспособности добралась до лучших театральных сцен страны. Визитной карточкой певицы стали русские народные песни, исполненные изумительным меццо-сопрано.

Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images Fine Art Images/Heritage Images/Getty Images

Театральный критик Александр Кугель, посетивший концерт Надежды Васильевны в Кисловодске, так описывал охватившие его тогда эмоции: «Когда запела Плевицкая, стало вдруг свежо, повеяло ветром полей, запахло поспевшей рожью, заголубели васильки, и чудилось, что земля дышит полной грудью… Слушая, хотелось плакать».

По особому приглашению певица выступила перед царской семьей. После концерта Николай II подошел к ней и сказал: «Я слушал вас сегодня с большим удовольствием. Мне говорили, что вы никогда не учились петь. И не учитесь. Оставайтесь такою, какой вы есть. Я много слышал ученых соловьев, но они пели для уха, а вы поете для сердца». Прижав руку к сердцу, монарх добавил: «Самая простая песня в вашей передаче становится значительной и проникает вот сюда».

Надежда Плевицкая. Общественное достояние Общественное достояние

В ходе Первой мировой войны «курский соловей» (как ее называл император) направилась на фронт, где служила санитаркой в госпитале, а также поддерживала моральных дух солдат, выступая перед ними с благотворительными концертами. За свою самоотверженную работу Плевицкая была награждена орденом святой Анны.

В эмиграции

Вихрь захватившей Россию Гражданской войны не оставил в стороне и знаменитую певицу. Первоначально Плевицкая находилась на советской территории и выступала перед солдатами Красной Армии, но волей случая оказалась в стане белых, где нашла новую любовь — молодого генерала Николая Скоблина.

Портрет певицы Надежды Плевицкой. Филипп Малявин Филипп Малявин

Вместе с ним она покинула Россию после победы большевиков. Супруги перебрались во Францию, много путешествовали по Европе и США, где Надежда Васильевна успешно давала концерты для ностальгирующих по утерянной родине русских эмигрантов.

Тем не менее, численность ее аудитории была весьма ограниченной, а иностранную публику русские народные песни совсем не интересовали. В результате трудности с финансами стали накапливаться как снежный ком. Вот тогда на горизонте и появилась советская разведка.

Красный «соловей»

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Предшественник КГБ Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР (ОГПУ) довольно долго присматривалось к Николаю Скоблину и его супруге. Дело в том, что генерал занимал одну из ключевых позиций в так называемом Русском общевоинском союзе — крупнейшей белоэмигрантской организации, ведущей борьбу против Советского Союза.

2 сентября 1930 года в гости к супругам прибыл сослуживец Скоблина Петр Ковальский, когда-то воевавший за белых в Гражданской войне, а теперь работавший в ОГПУ под псевдонимом «Сильвестров». Он и завербовал отчаявшуюся пару, пообещав им амнистию и возможность в будущем вернуться в СССР, где одного из них ожидала бы хорошая должность в Красной Армии, а другую — блистательная эстрадная карьера.

Надежда Плевицкая и Николай Скоблин. Общественное достояние Общественное достояние

Получая от своих новых кураторов щедрое вознаграждение, генерал и его жена, известные в Москве под псевдонимами «Фермер» и «Фермерша», семь лет снабжали Советский Союз ценной информацией о деятельности РОВС. Благодаря им, чекисты смогли, помимо всего прочего, обезвредить 17 агентов организации в СССР и выявить 11 явочных квартир в Москве, Ленинграде (Санкт-Петербурге) и Закавказье.

Самым главным делом «фермеров» стало участие в похищении руководителя РОВС генерала Евгения Миллера, вывезенного в Москву и вскоре расстрелянного. Именно Скоблин 22 сентября 1937 года отвел своего начальника на роковую встречу с двумя работниками немецкого посольства (эмигранты решили сделать ставку на Третий рейх, что и заставило СССР действовать в их отношении более активно), оказавшимися советскими агентами.

Евгений Миллер. Общественное достояние Общественное достояние

Миллер подозревал своего приближенного в нечестности и перед уходом оставил на столе записку, где рассказав о месте и времени встречи, добавил: «Свидание устраивается по инициативе Скоблина. Возможно, что это ловушка».

После исчезновения генерала сотрудники РОВС пришли за наиболее вероятным виновником произошедшего, но он умудрился сбежать прямо у них из под носа. При помощи Советского Союза Николай Скоблин был переправлен в Испанию, где вскоре таинственным образом бесследно сгинул в хаосе жестокой Гражданской войны.

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«Курскому соловью» пришлось отдуваться за обоих. 24 сентября она была арестована французской полицией. Несмотря на то, что при обыске в ее домашней библии нашли шифр-таблицу, свою вину она не признала.

Надежду Плевицкую обвинили в «соучастии в похищении генерала Миллера и насилии над ним», а также в шпионаже в пользу Советского Союза. Ее приговорили к 20 годам лишения свободы, при этом президент страны Альбер Лебрен отказался ее помиловать.

Певица отбывала свой срок в тюрьме города Ренн, когда Францию оккупировали немецкие войска. 1 октября 1940 года она внезапно скончалась в возрасте 56 лет, возможно, не без помощи тщательно изучивших ее личное дело нацистов.

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