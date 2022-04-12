5 советских разведчиков, которые предали СССР

Обида на советскую власть, желание более сытной жизни, страх перед репрессиями со стороны начальства. Вот те причины, по которым сотрудники советских спецслужб решались сменить сторону.

1. Игорь Гузенко

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Когда осенью 1944 года работавший в советском посольстве в Оттаве сотрудник ГРУ Игорь Гузенко узнал, что его отзывают в Москву, это ему очень не понравилось. Разведчик уже привык к комфортабельному образу жизни на Западе, и возвращаться в разрушенный войной СССР ему нисколько не хотелось. Однако все, чего он cмог добиться у руководства, это предоставление ему отсрочки отъезда.

6 сентября 1945 года Гузенко обратился в бюро по натурализации с заявлением на получение канадского гражданства. О резонансном случае вскоре узнал премьер-министр страны Маккензи Кинг, а также сотрудники советского посольства, которые к тому же обнаружили пропажу ряда кодовых книг и материалов для дешифровки. В ту же ночь в квартиру Гузенко ворвались четверо советских агентов, однако Игорь с семьей в это время ночевали у соседей. На следующий день канадская полиция взяла их под охрану.

Благодаря показаниям Гузенко и переданным им властям Канады документам нескольким десяткам человек были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Советского Союза. Среди них даже оказался член парламента страны.

2. Элизабет Бентли

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Эта молодая коммунистка, известная в Москве под псевдонимом «Умница», фактически обрушила крупную советскую разведывательную сеть в США в 1945 году. В 1930-е годы она добывала для СССР ценную информацию, работая в курировавшейся правительством Муссолини итальянской библиотеке в Нью-Йорке, затем была главным помощником и любовницей влиятельного советского разведчика Якова Голоса.

После внезапной смерти своего возлюбленного в 1943 году желание Бентли работать на СССР заметно ослабло. Неустойчивая от природы психика, постоянные сомнения в правильности выбранного пути и проблемы с алкоголем довершили дело: спустя два года «Умница» отправилась в ФБР, имея на руках внушительный список работающих в Северной Америке советских агентов.

3. Владимир Петров

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Супруги Петровы — Владимир и Евдокия — работали на незначительных должностях в советском посольстве в Канберре, являясь на самом деле кадровыми офицерами КГБ. В 1953 году руководитель советских спецслужб Лаврентий Берия проиграл в развернувшейся в СССР после смерти Сталина политической борьбе за власть, после чего был арестован и расстрелян. Владимир стал опасаться, что раскрутившийся маховик репрессий против подчиненых их опального руководителя скоро доберется и до Австралии.

3 апреля 1954 года Петров запросил у австралийцев политическое убежище, при этом его ничего об этом не знавшая жена находилась в это время в другом городе. Узнав о случившемся, Москва приказала немедленно доставить на родину хотя бы ее. Двое советских агентов насильно запихнули Евдокию в направляющийся в Советский Союз самолет. По личному распоряжению премьер-министра Австралии Роберта Мензиса полиция перехватила их во время дозаправки воздушного судна в аэропорту Дарвина. До конца своих дней супруги жили в пригороде Мельбурна под охраной австралийских спецслужб.

4. Дмитрий Поляков

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Генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков 20 лет верой и правдой служил американской разведке. Вероятной причиной его предательства стала трагическая история его сына: на лечение заболевшего тяжелой болезнью ребенка требовалась большая сумма денег, и Поляков с просьбой о помощи обратился к своему руководству. По неизвестным причинам он получил отказ, и мальчик скончался.

Генерал пошел на контакт с ФБР в ходе своей командировки в США в 1961 году. В течение последующих лет он сдал американцам почти полторы тысячи агентов советских спецслужб. На неоднократные предложения своих кураторов уехать из Советского Союза Поляков неизменно отвечал: «Не ждите меня. Я никогда не приеду в США. Я делаю это не для вас. Я делаю это для своей страны. Я родился русским и умру русским».

Раскрыли генерала в 1986 году уже после того, как он вышел в отставку по состоянию здоровья. Через два года он был расстрелян за измену родине.

5. Владимир Резун (Виктор Суворов)

Kontrola (CC BY-SA 4.0) Kontrola (CC BY-SA 4.0)

В июне 1978 года сотрудник резидентуры ГРУ в Швейцарии Владимир Резун вместе с женой и двумя детьми при помощи британских спецслужб был переправлен из Женевы в Великобританию. На родине перебежчик был заочно приговорен к смертной казни.

Резун решил посвятить себя истории Второй мировой войны. В целом ряде книг, которые он написал под псевдонимом Виктор Суворов, бывший разведчик выдвинул и отстаивал гипотезу о том, что Советский Союз собирался нанести превентивный удар по нацистской Германии, а Красная Армия готовилась вовсе не к обороне, а к «освободительному походу» в Европу. В научной среде работы Суворова неоднократно подвергались критике из-за многочисленных ошибок и неточностей, а его теория признавалась несостоятельной.

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