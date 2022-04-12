5 советских разведчиков, которые предали СССР

Когда осенью 1944 года работавший в советском посольстве в Оттаве сотрудник ГРУ Игорь Гузенко узнал, что его отзывают в Москву, это ему очень не понравилось. Разведчик уже привык к комфортабельному образу жизни на Западе, и возвращаться в разрушенный войной СССР ему нисколько не хотелось. Однако все, чего он cмог добиться у руководства, это предоставление ему отсрочки отъезда.
6 сентября 1945 года Гузенко обратился в бюро по натурализации с заявлением на получение канадского гражданства. О резонансном случае вскоре узнал премьер-министр страны Маккензи Кинг, а также сотрудники советского посольства, которые к тому же обнаружили пропажу ряда кодовых книг и материалов для дешифровки. В ту же ночь в квартиру Гузенко ворвались четверо советских агентов, однако Игорь с семьей в это время ночевали у соседей. На следующий день канадская полиция взяла их под охрану.
Благодаря показаниям Гузенко и переданным им властям Канады документам нескольким десяткам человек были предъявлены обвинения в шпионаже в пользу Советского Союза. Среди них даже оказался член парламента страны.
Эта молодая коммунистка, известная в Москве под псевдонимом «Умница», фактически обрушила крупную советскую разведывательную сеть в США в 1945 году. В 1930-е годы она добывала для СССР ценную информацию, работая в курировавшейся правительством Муссолини итальянской библиотеке в Нью-Йорке, затем была главным помощником и любовницей влиятельного советского разведчика Якова Голоса.
После внезапной смерти своего возлюбленного в 1943 году желание Бентли работать на СССР заметно ослабло. Неустойчивая от природы психика, постоянные сомнения в правильности выбранного пути и проблемы с алкоголем довершили дело: спустя два года «Умница» отправилась в ФБР, имея на руках внушительный список работающих в Северной Америке советских агентов.
Супруги Петровы — Владимир и Евдокия — работали на незначительных должностях в советском посольстве в Канберре, являясь на самом деле кадровыми офицерами КГБ. В 1953 году руководитель советских спецслужб Лаврентий Берия проиграл в развернувшейся в СССР после смерти Сталина политической борьбе за власть, после чего был арестован и расстрелян. Владимир стал опасаться, что раскрутившийся маховик репрессий против подчиненых их опального руководителя скоро доберется и до Австралии.
3 апреля 1954 года Петров запросил у австралийцев политическое убежище, при этом его ничего об этом не знавшая жена находилась в это время в другом городе. Узнав о случившемся, Москва приказала немедленно доставить на родину хотя бы ее. Двое советских агентов насильно запихнули Евдокию в направляющийся в Советский Союз самолет. По личному распоряжению премьер-министра Австралии Роберта Мензиса полиция перехватила их во время дозаправки воздушного судна в аэропорту Дарвина. До конца своих дней супруги жили в пригороде Мельбурна под охраной австралийских спецслужб.
Генерал-майор ГРУ Дмитрий Поляков 20 лет верой и правдой служил американской разведке. Вероятной причиной его предательства стала трагическая история его сына: на лечение заболевшего тяжелой болезнью ребенка требовалась большая сумма денег, и Поляков с просьбой о помощи обратился к своему руководству. По неизвестным причинам он получил отказ, и мальчик скончался.
Генерал пошел на контакт с ФБР в ходе своей командировки в США в 1961 году. В течение последующих лет он сдал американцам почти полторы тысячи агентов советских спецслужб. На неоднократные предложения своих кураторов уехать из Советского Союза Поляков неизменно отвечал: «Не ждите меня. Я никогда не приеду в США. Я делаю это не для вас. Я делаю это для своей страны. Я родился русским и умру русским».
Раскрыли генерала в 1986 году уже после того, как он вышел в отставку по состоянию здоровья. Через два года он был расстрелян за измену родине.
В июне 1978 года сотрудник резидентуры ГРУ в Швейцарии Владимир Резун вместе с женой и двумя детьми при помощи британских спецслужб был переправлен из Женевы в Великобританию. На родине перебежчик был заочно приговорен к смертной казни.
Резун решил посвятить себя истории Второй мировой войны. В целом ряде книг, которые он написал под псевдонимом Виктор Суворов, бывший разведчик выдвинул и отстаивал гипотезу о том, что Советский Союз собирался нанести превентивный удар по нацистской Германии, а Красная Армия готовилась вовсе не к обороне, а к «освободительному походу» в Европу. В научной среде работы Суворова неоднократно подвергались критике из-за многочисленных ошибок и неточностей, а его теория признавалась несостоятельной.
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