Как британский разведчик Джордж Блейк стал полковником КГБ

Сотрудник МИ-6 был одним из тех двойных агентов эпохи Холодной войны, кто работал на СССР за идею, а не ради денег. Ни развал Советского Союза, ни крушение социалистических систем по всему миру так и не поколебали его веры в коммунизм.

26 декабря 2020 года в Москве в возрасте 98 лет скончался Джордж Блейк, один из самых знаменитых двойных агентов времен Холодной войны. Сотрудник британской секретной разведывательной службы МИ-6, он почти десять лет работал на советскую разведку, став одним из самых ценных агентов за всю ее историю.

На службе ее Величества

Джордж Бехар родился в 1922 году в Нидерландах, но во время Второй мировой войны перебрался в Великобританию, где сменил фамилию на Блейк. Поступив на службу в Королевский военно-морской флот, он был вскоре завербован службой разведки МИ-6.

Специализацией Блейка стал Советский Союз. Выучив русский язык, он был направлен в Сеул работать вице-консулом в британском посольстве. Реальной же задачей агента был сбор данных о советском Дальнем Востоке, Сибири и китайской Маньчжурии.

Корейская война. U.S. National Archives and Records Administration U.S. National Archives and Records Administration

В Сеуле резидента британской разведки застала Корейская война. Когда город был взят северокорейской армией, Блейк оказался в плену, где ему и пришлось пробыть до окончания конфликта.

В трехлетнем заточении из доступных книг был только «Капитал» Карла Маркса. «Эта книга перевернула мое сознание, подействовала почти как... Библия в свое время. Мне страстно захотелось приблизить то самое светлое будущее, о котором писал Маркс», — вспоминал Блейк. — «Теперь я понимаю, насколько был наивен, насколько действовал под влиянием романтических порывов, но именно так я и стал убежденным коммунистом...»

Джордж Блейк после освобождения из северокорейского плена. Getty Images Getty Images

Пораженный последствиями бомбежек авиацией США северокорейской территории, Джордж Блейк решил сотрудничать с Советским Союзом, но выдвинул одно условие — он будет предоставлять Москве только ту информацию, которая касается безопасности стран Варшавского договора. Брать деньги за свои услуги Блейк отказался.

Советский агент

В Великобританию Джордж Блейк вернулся уже завербованным агентом советской разведки. Занимая пост заместителя начальника отдела технических операций МИ-6, а затем и сотрудника берлинской резидентуры, он передавал в Москву информацию о степени осведомленности англичан и американцев о военных секретах СССР. Кроме того, Блейк раскрыл Москве имена 400 сотрудников МИ-6 и завербованных ими агентов, действовавших в Восточной Европе.

Берлинский тоннель, созданный спецслужбами США и Великобритании. Global Look Press Global Look Press

В начале 1950-х годов секретные службы США и Великобритании провели операцию «Золото» по прокладке из Западного Берлина подземного туннеля на территорию Восточного Берлина для тайного подключения к телефонным коммуникациям штаба советских войск в Германии. Благодаря Блейку в СССР узнали об этой операции тогда, когда строительство еще даже не началось. Тем не менее, чтобы не выдавать своего ценного агента, ей позволили осуществиться. Почти год ЦРУ и МИ-6 получали тщательно подготовленную в Москве дезинформацию, пока в апреле 1956 года туннель «случайно» не обнаружили советские и восточногерманские солдаты.

Блейк был раскрыт бежавшим на запад сотрудником польской разведки Михалом Голеневским. В 1961 году он был арестован и приговорен к 42 годам тюремного заключения.

Михал Голеневский. Архивное фото Архивное фото

Новая жизнь

Спустя пять лет Джорджу Блейку удалось бежать из лондонской тюрьмы Уормвуд-Скрабс и добраться до ГДР. Оттуда его переправили в Советский Союз, где он начал совершенно новую жизнь. В Великобритании у него осталось трое сыновей, жена развелась с Блейком вскоре после разоблачения.

«Меня всегда поражала легкость, с которой он адаптировался», — говорит родственница Блейка Сильви Бребан: «В отличие от других британских агентов — Филби, Маклина, которым в России все давалось трудно, — у Джорджа проблем не возникало. Приехав в Москву, он отправился в распивочную, где можно было выпить водки и съесть бутербродик с икрой. И все это за смешные деньги. После чего сказал себе: "Страна, где каждый может позволить себе икру, и есть родина коммунизма"».

Фото Джорджа Блейка после ареста в 1961 году. Getty Images Getty Images

В СССР Блейк получил новое имя — Георгий Иванович Бехтер. Дослужившись до звания полковника КГБ, он занимался подготовкой кадров советской разведки и был награжден почетными орденами, в том числе, Ленина и Красного Знамени.

Спустя годы легендарный разведчик встретился со своими сыновьями. Не одобряя поступок отца, они, тем не менее, понимали, какими мотивами руководствовался их родитель. Как утверждал Блейк, им удалось наладить отличные отношения.

Джордж Блейк в 1992 году. AP AP

Пережив Холодную войну и развал Советского Союза, Джордж Блейк продолжал оставаться убежденным коммунистом до конца своих дней. «Мне не хватает победы коммунизма», — говорил он. — «То, что было построено в СССР, Китае, далеко от тех идеалов, в которые верил я. Да, СССР взял на себя ответственность за великий эксперимент, но он не увенчался успехом… Но пройдут десятилетия — и мир поймет, что иной модели общества, чем коммунизм, просто не может быть — и тогда прекратятся все войны…»