4 самых знаменитых советских разведчицы

1. Надежда Плевицкая

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Она была одной из самых любимых певиц российского императора Николая II. Публика всегда встречала исполнительницу романсов и русских народных песен Надежду Плевицкую бурными и долгими овациями.

После революции 1917 года Плевицкая оказалась в эмиграции. В 1930 году ее вместе с мужем, генералом Николаем Скоблиным завербовала советская разведка. В течение семи лет супруги активно помогали спецслужбам СССР бороться против антибольшевисткой белоэмигрантской организации Русский общевоинский союз (РОВС). В частности, благодаря им было обезврежено 17 агентов, заброшенных в Советский Союз для совершения терактов.

В 1937 году Плевицкая участвовала в операции по похищению в Париже и вывозу в СССР одного из главных деятелей РОВС — генерала Евгения Миллера, за что вскоре была арестована французской полицией и осуждена на 20 лет каторжных работ. Надежда Васильевна скончалась в тюрьме спустя два года 1 октября 1940 года.

2. Елена Феррари

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Ольга Ревзина, больше известная по псевдониму Елена Феррари, успешно сочетала службу в советской разведке с литературной деятельностью. Ее стихи издавались в СССР и Италии, а прозаические сказки удостаивались похвалы видного писателя Максима Горького.

В 1920-е годы Феррари создавала разведывательные сети в Германии и занималась вербовкой военных инженеров в Италии, но самой значимой ее операцией стало участие в покушении на барона Петра Врангеля. После разгрома белого движения в ходе Гражданской войны один из самых важных его лидеров и главный враг большевиков оказался с остатками своей Русской армии в Турции. 15 октября 1921 года итальянский пароход «Адриа», шедший из Советской России, протаранил яхту Врангеля «Лукулл», стоявшую на рейде в порту Стамбула. Военачальник, как выяснилось, оказался в это время на берегу, но на дно ушли его личные вещи, документация и казна армии.

Вернувшись очередной раз в СССР, Елена Феррари погибла в ходе «большого террора». Обвиненная в контрреволюции и шпионаже, она была расстреляна 16 июля 1938 года. В 1957 году ее реабилитировали посмертно.

3. Елизавета Зарубина

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Она была настоящим «охотником за головами». В советской разведке было мало мастеров вербовки такого уровня, как Елизавета Зарубина. «Обаятельная и общительная, она легко устанавливала дружеские связи в самых широких кругах. Элегантная женщина с чертами классической красоты, натура утонченная, она как магнит притягивала к себе людей. Лиза была одним из самых высококвалифицированных вербовщиков агентуры», — писал о ней разведчик Павел Судоплатов.

За годы работы в различных странах Европы и США Елизавета Юльевна вместе со своим мужем разведчиком Василием Зарубиным завербовали сотни агентов. Они курировали сотрудника Гестапо Вилли Лемана — одного из важнейших советских информаторов в Третьем рейхе. Созданная Зарубиными в Германии агентурная сеть продолжала частично функционировать и после разгрома нацизма.

Елизавета Зарубина первой из советских разведчиков добыла сведения о начале разработок атомной бомбы в США. Подружившись с женой руководителя «Манхэттенского проекта» Роберта Оппенгеймера Кэтрин, она способствовала тому, что к секретной программе начали привлекать физиков и математиков левых взглядов. Они в свою очередь передавали ценную информацию Москве.

4. Мелита Норвуд

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Благодаря советскому агенту «Хола» Сталин знал о британской ядерной программе больше, чем некоторые члены Кабинета министров страны. Почти 35 лет Мелита Норвуд копировала для СССР секретные документы, касающиеся создания британцами ядерного оружия.

Доступ к подобного рода информации убежденная коммунистка Норвуд получила устроившись работать секретарем в Британскую ассоциацию исследования цветных металлов (BNFMRA), задействованную в ядерной программе. У контрразведки Mi5 несколько раз возникали подозрения касательно Мелиты, но доказательств ее шпионской деятельности не было.

Агента «Хола» раскрыли лишь в 1992 году, когда находившейся на пенсии Норвуд было уже восемьдесят лет. Правительство решило не проводить арест и оставить «красную бабушку» (как ее окрестила пресса) в покое. «Я пошла на это не ради денег, а ради защиты новой системы, которая большой ценой добилась того, чтобы у обычных людей была еда и возможность достойной жизни, хорошее образование и здравоохранение», — заявила тогда Мелита журналистам.