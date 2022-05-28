10 современных картин из жизни Петра I

В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения первого русского императора. И современные художники изобразили важные моменты из биографии великого Петра.

1. Илья Зорькин. Начало самодержавия, 2022

На картине изображен Петр в окружении патриарха, стрельцов и бояр, склонивших перед царем головы в знак преданности и признания его власти. В 1689 году он упразднил правление царевны Софьи, которая была регентом при нем и его «немощном» брате Иване.

2. Андрей Пянковский. Знакомство с морем и внешней торговлей. 2022

В 1693 году Петр приехал в Архангельск, который в конце XVII века город был главным морским портом страны, единственным «окном в Европу». Царь был поражен видом настоящих морских судов, он не сходил с их палуб и изучил каждую деталь. Вместе с конвоем иностранных кораблей царь даже вышел на своей яхте на 300 миль в Белое море.

3. Андрей Блиок. Воронежское судостроение. 2022

В 1697 году Петр отправился в большое путешествие по Европе. Дольше всего царь задержался в Голландии, где изучал основы кораблестроения. Вернувшись в Россию, Петр основал воронежскую судостроительную верфь и начал строить первые морские корабли для Азовского флота. Царь пригласил иностранных мастеров и лично участвовал в закладке 58-пушечного корабля «Гото Предестинация» («Божественное предопределение») - первого российского линейного корабля. Целью царя был выход к Черному морю.

4. Иван Логинов. Новые обычаи. Образование. 2022

Для амбициозных планов по реформированию России Петру требовались квалифицированные кадры. Он отправил детей из знатных семей на обучение за границу, прежде всего, военно-морскому делу - и позже сам принимал экзамены и проверял их знания. Тех, кто учился плохо, Петр наказывал - и заставлял работать простыми матросами.

5. Алексей Перепелкин. Общественная жизнь. Ассамблея при Петре I. 2022

Петр реформировал в стране многое - велел дворянам сбрить бороды и переодел их в европейские платья, а дамам и вовсе обнажил плечи, к чему долгое время не могли привыкнуть и считали непристойным. Еще одним новшеством стали ассамблеи - вольные собрания дворян, где нужно было общаться, танцевать и веселиться.

6. Самир Рахманов. Битва при Лесной. 2022

В 1700 году Петр I вступил в длительную войну со Швецией, известную также как Северная война. 28 сентября 1708 года на небольшой поляне у деревни Лесной состоялось кровопролитное сражение, в ходе которой русская армия одержала победу. Это стало одним из шагов в переломе хода войны - в первую очередь потому, что шведы прекратили наступление на Москву.

7. Александр Быстров. Полтавская победа. 2022

Отказавшись от наступления на Москву, шведы повернули в сторону Украины и осадили Полтаву весной 1709 года. В ходе сражения русская армия разгромила шведов, они бежали с поля боя, а раненый король Карл XII скрылся на территории Османской империи. Победа в Полтавской битве стала переломным моментом Северной войны - дальше Петр лишь наступал.

8. Николай Блохин. Гангутское сражение. 2022

Сражение при мысе Гангут 1714 года называют морской Полтавой. Это была первая в истории России морская победа русского флота - и до сих пор отмечается как день воинской славы.

9. Илья Овчаренко. Командование четырьмя флотами. 2022

Во время Северной войны в Балтийском море орудовали шведские каперы (разрешенные властями пираты). Россия, Дания, Англия и Голландия объединили усилия, чтобы зачистить Балтику от каперов и прикрывавшего их шведского флота. Петр изображен на палубе «Ингерманландии» в окружении европейских адмиралов.

10. Ксения Карпенко. Петр I - император. Церемония в Троицком соборе Александро-Невской Лавры. 2022

После победы в Северной войне со шведами, в 1721 году Петр объявил Россию империей, а сам стал первым русским царем, принявшим титул императора.

Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» пройдет на Марсовом Поле в Санкт-Петербурге с 9 июня по 9 августа 2022 года.

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