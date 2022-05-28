10 современных картин из жизни Петра I

На картине изображен Петр в окружении патриарха, стрельцов и бояр, склонивших перед царем головы в знак преданности и признания его власти. В 1689 году он упразднил правление царевны Софьи, которая была регентом при нем и его «немощном» брате Иване.
В 1693 году Петр приехал в Архангельск, который в конце XVII века город был главным морским портом страны, единственным «окном в Европу». Царь был поражен видом настоящих морских судов, он не сходил с их палуб и изучил каждую деталь. Вместе с конвоем иностранных кораблей царь даже вышел на своей яхте на 300 миль в Белое море.
В 1697 году Петр отправился в большое путешествие по Европе. Дольше всего царь задержался в Голландии, где изучал основы кораблестроения. Вернувшись в Россию, Петр основал воронежскую судостроительную верфь и начал строить первые морские корабли для Азовского флота. Царь пригласил иностранных мастеров и лично участвовал в закладке 58-пушечного корабля «Гото Предестинация» («Божественное предопределение») - первого российского линейного корабля. Целью царя был выход к Черному морю.
Для амбициозных планов по реформированию России Петру требовались квалифицированные кадры. Он отправил детей из знатных семей на обучение за границу, прежде всего, военно-морскому делу - и позже сам принимал экзамены и проверял их знания. Тех, кто учился плохо, Петр наказывал - и заставлял работать простыми матросами.
Петр реформировал в стране многое - велел дворянам сбрить бороды и переодел их в европейские платья, а дамам и вовсе обнажил плечи, к чему долгое время не могли привыкнуть и считали непристойным. Еще одним новшеством стали ассамблеи - вольные собрания дворян, где нужно было общаться, танцевать и веселиться.
В 1700 году Петр I вступил в длительную войну со Швецией, известную также как Северная война. 28 сентября 1708 года на небольшой поляне у деревни Лесной состоялось кровопролитное сражение, в ходе которой русская армия одержала победу. Это стало одним из шагов в переломе хода войны - в первую очередь потому, что шведы прекратили наступление на Москву.
Отказавшись от наступления на Москву, шведы повернули в сторону Украины и осадили Полтаву весной 1709 года. В ходе сражения русская армия разгромила шведов, они бежали с поля боя, а раненый король Карл XII скрылся на территории Османской империи. Победа в Полтавской битве стала переломным моментом Северной войны - дальше Петр лишь наступал.
Сражение при мысе Гангут 1714 года называют морской Полтавой. Это была первая в истории России морская победа русского флота - и до сих пор отмечается как день воинской славы.
Во время Северной войны в Балтийском море орудовали шведские каперы (разрешенные властями пираты). Россия, Дания, Англия и Голландия объединили усилия, чтобы зачистить Балтику от каперов и прикрывавшего их шведского флота. Петр изображен на палубе «Ингерманландии» в окружении европейских адмиралов.
После победы в Северной войне со шведами, в 1721 году Петр объявил Россию империей, а сам стал первым русским царем, принявшим титул императора.
Выставка «30 картин из жизни Петра Великого. 2022» пройдет на Марсовом Поле в Санкт-Петербурге с 9 июня по 9 августа 2022 года.
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