Этот город до Петра был нашим единственным «окном в Европу»

Пока Петр I не прорубил «окно в Европу» через Балтийское море, им служил расположенный на побережье Северного Ледовитого океана Архангельск.

В наши дни Россию омывают 13 морей, однако далеко не всегда это было так. В XVI веке страна обладала лишь выходом к Северному Ледовитому океану и яростно боролась за то, чтобы хоть как-то закрепиться на Балтике. В таких условиях вести столь необходимую для развития государства торговлю с Западной Европой было крайне сложно.

Ледовитый океан, Мурманск, 1913 г. Константин Коровин/Киевский национальный музей русского искусства Константин Коровин/Киевский национальный музей русского искусства

В 1581 году в ходе Ливонской войны шведские войска захватили Нарву — единственный крупный русский порт на балтийском побережье. Ивану IV не оставалось ничего другого, кроме как развивать северное направление. Английские торговцы к этому времени уже проторили маршрут к русским поселениям на берегах Белого моря, однако местных небольших пристаней было крайне мало для эффективной торговли — требовался полноценный большой порт.

В Кандалакшском заливе (Белое море), 1896 г. Александр Борисов/Государственная Третьяковская галерея Александр Борисов/Государственная Третьяковская галерея

4 марта 1583 года царь распорядился основать город рядом с Михайло-Архангельским монастырем, расположенном в устье Северной Двины в 30 км от Белого моря. В следующем году здесь была основана крепость Новые Холмогоры, которая с XVII века стала известна как Архангельск. Крепость «построена из скрепленных вместе мачт; они срублены вместе так ловко, что держатся без помощи гвоздей и клиньев, и работа превосходная, хотя она произведена при помощи одного топора; но самый искусный мастер плотничного дела не мог бы произвести ничего лучшего», — писал французский торговец Жан Соваж.

Михаило-Архангельский монастырь, 1900 г. Я.И. Лейцингер Я.И. Лейцингер

Архангельск быстро и бурно развивался: была построена большая морская пристань, центры торговли для иностранных купцов — Гостиные дворы. Англичане, голландцы и прочие «немцы» везли сюда сукно, бархат, кружева, вина, драгоценные камни, порох и пушки, вывозя, в свою очередь, пшеницу, свинину, сало, соболей, смолу и другие товары. Практически вся русская торговля с западными странами велась в то время через этот северный город.

Базар у пристани в Архангельске. 1896 г. Константин Коровин/Государственная Третьяковская галерея Константин Коровин/Государственная Третьяковская галерея

Петр I посетил Архангельск в 1693 году и остался весьма впечатлен увиденным: количество и разнообразие иностранных кораблей поразило молодого царя. По его приказу в городе была основана Соломбальская судостроительная верфь, на которой в том числе стал создаваться российский военный и торговый флот. 25 июня 1701 года в самом начале Северной войны против Швеции противник попытался захватить город, но был разбит у прикрывавшей подходы к городу Новодвинской крепости. Эта была первая крупная победа русских войск в той войне.

Общественное достояние Общественное достояние

В начале своего царствования Петр I много сделал для развития Архангельска, но, в конечном итоге, именно он стал виновником угасания этого центра русской торговли. После того, как в войне наметился коренной перелом в пользу России, царь своими указами стал намеренно перенаправлять торговые потоки из Архангельска в основанный в 1703 году Санкт-Петербург. В 1718 году лишь одна треть экспорта шла через северный порт, а после окончания боевых действий «город на Неве» сосредоточил уже практически всю торговлю с западными державами в своих руках.

Архангельский порт на Двине. 1894 г. Константин Коровин/Тульский областной художественный музей Константин Коровин/Тульский областной художественный музей

В период правления Екатерины II Архангельск уже не создавал помех для развития Санкт-Петербурга, и императрица сняла наложенные Петром ограничения. Тем не менее, своих прошлых позиций город вернуть уже не мог и находился позади столицы империи, а также Риги и Ревеля (Таллина). Еще больше позиций древний порт потерял с основанием в 1916 году на побережье Баренцева моря незамерзающего Мурманска.

Архангельск. Раннее утро, 1973 г. Балабанов/Sputnik Балабанов/Sputnik

Тем не менее, когда Первая и Вторая мировые войны создали большие проблемы для навигации по Балтийскому и Черному морях, Архангельск стал настоящей палочкой-выручалочкой. Через него в порты стран-союзников текли потоки пшеницы, дерева и другого сырья, в обратную же сторону поступало оружие и боеприпасы. Первый союзный арктический конвой со стратегическими грузами «Дервиш» прибыл 31 августа 1941 года именно в Архангельск.

Вид города Архангельска. Часть набережной с церковью Святой Троицы, 1826 г. В. Галянин В. Галянин

Архангельск давно перестал быть главным морским портом России и больше не служит «северными воротами» страны, уступив эту честь Мурманску. Тем не менее в одной сфере он совершенно не растерял своих позиций: как и в 18 веке, так и в наши дни город играет важнейшую роль в организации научно-исследовательских экспедиций по изучению Арктики.

Морской-речной вокзал в Архангельске. Владимир Трефилов/Sputnik Владимир Трефилов/Sputnik

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен