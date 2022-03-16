Какую роль в русской истории сыграл Выборг? (ФОТО)

Город успел побывать в составе четырех государств. Для шведов он служил форпостом в продвижении на восток, а для русских важнейшим звеном в системе обороны столицы их империи.

Выборг — один из самых колоритных городов России. Шведские средневековые сооружения здесь соседствуют с домами времен Российской империи, Финляндской Республики и Советского Союза.

Памятник Торгильсу Кнутссону перед зданием Старой ратуши. Legion Media Legion Media

Город был основан в 1293 году во время одного из шведских крестовых походов в земли язычников-карел. Именно тогда по распоряжению военачальника Торгильса Кнутссона на небольшом острове был заложен замок, ставший сегодня главным символом города.

Выборг. Реконструкция, 1550-1560 гг. Общественное достояние Общественное достояние

Более пяти веков Выборг находился в составе Швеции, при этом был одним из наиболее крупных, значимых и красивых городов королевства. Не раз Новгородская республика пыталась лишить шведов их ключевого форпоста в Карелии, однако, неудачно.

Осада Выборга в 1710 году. Общественное достояние Общественное достояние

Лишь в 1710 году в разгар Северной войны между Россией и Швецией неприступная крепость пала после почти трехмесячной осады. Согласно условиям Ништадтского мирного договора 1721 года Выборг с частью Карелии перешел под власть русских царей.

Городская набережная. The Library of Congress The Library of Congress

Находясь практически на границе с жаждущими реванша шведами, город прикрывал новую столицу Российской империи Санкт-Петербург с севера. Поскольку древний замок уже не играл в военном смысле большой роли, в Выборге был возведен ряд мощных оборонительных укреплений — так называемые Анненские укрепления.

Вокзал Выборга. Общественное достояние Общественное достояние

В 1743 года Швеция потерпела поражение в войне с Россией, что стоило ей финских некоторых территорий. В следующем году они были включены в состав новообразованной Выборгской губернии с Выборгом в качестве ее административного центра.

Площадь Старой Ратуши. Общественное достояние Общественное достояние

По итогам русско-шведской войны 1808-1809 годов Россия получила всю Финляндию, которая в составе империи стала именоваться Великим княжеством Финляндским. Спустя два года после заключения мира по решению царя Александра I к нему была присоединена так называемая «Старая Финляндия» вместе с Выборгом. Сам того не зная, монарх тем самым заложил мину замедленного действия, которая рванула в 1930-е годы.

Густав Маннергейм в Выборге. Общественное достояние Общественное достояние

К моменту краха Российской империи Выборг — один из наиболее развитых промышленных центров северо-запада страны. К 1917 году в городе проживало около 50 тысяч жителей, 81% процент из которых составляли финны, 10% — шведы, а русские всего 6,5%.

Финские войска в Выборге в августе 1941 года. Общественное достояние Общественное достояние

6 декабря 1917 года Финляндия, в состав которой входил Выборг, провозгласила свою независимость от Советской России, и уже спустя два месяца в ней разразилась Гражданская война. Город стал одним из последних оплотов Красной гвардии, и его падение в конце апреля в целом ознаменовало окончание конфликта. В ходе битвы за Выборг обе стороны отметились в военных преступлениях. В ответ за расстрел красными в местной тюрьме 30 политических заключенных взявшие Выборг белые казнили более трехсот человек из числа красных, а также мирного русского населения.

Финские войска в Выборге. Getty Images Getty Images

Близость второго по важности города в СССР Ленинграда к финляндской границе сильно беспокоила руководство страны в 1930-е годы. В конце концов, Карельский перешеек с Выборгом стали ареной вооруженной борьбы между Красной Армией и финскими войсками в ходе так называемой Зимней войны. 13 марта 1940 года, когда в Москве стороны подписывали мирный договор, в Выборге все еще продолжались ожесточенные бои.

Моряки Балтийского флота ведут уличный бой в одном из районов города, 1944 г. Сергей Шиманский/Sputnik Сергей Шиманский/Sputnik

В конце августа 1941 года принимавшая участие в операции «Барбаросса» финская армия заняла город и контролировала его почти три года. 20 июня 1944 года советские войска окончательно освободили Выборг. Для многострадального города, не раз за свою многовековую историю переходившего из рук в руки, наконец наступили мирные времена.