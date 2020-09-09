10 самых красивых мест в Карелии (ФОТО)

Природа подарила этой небольшой республике на севере России голубые озера, мраморные каньоны и горные леса с валунами-гигантами.

1. Петрозаводск

Онежская набережная. Legion Media Legion Media

В столице и крупнейшем городе Карелии (здесь живет чуть менее 300 тысяч человек) находится одна из самых примечательных набережных в России. Берег Онежского озера украшают инсталляции современных художников со всего мира. А какие там закаты!

Улица Ленина, главная в Петрозаводске. Legion Media Legion Media

Любителям архитектуры понравятся старые карельские деревянные дома в центре города - настоящий музей под открытым небом.

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2. Горный парк Рускеала

Озеро в Карелии. Getty Images Getty Images

Заброшенные мраморные карьеры несколько лет назад превратились в парк.

В XVIII веке здесь были каменоломни: мрамор, который добывался в Рускеале, использовали в отделке Исаакиевского собора и Михайловского замка, облицовки станций метро Приморская и Ладожская.

Парк Рускеала. Комсомольская правда/Global Look Press Комсомольская правда/Global Look Press

Главная достопримечательность парка Рускеала- это большой каньон, заполненный голубой водой.

Также здесь можно посетить бывшие штольни под землей.

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3. Водопад Кивач

Водопад Кивач. Legion Media Legion Media

Этот водопад будет в любом экскурсионном туре по Карелии. Проехать мимо невозможно!

Кивач переводится с финского как «мощный, стремительный». И это в полной мере отражает «душу» водопада, расположенного на реке Суна. Высота падуна – 10,7 метров. Потоки речной воды неистово обрушиваются на камни. Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Больше него только на Рейне в Швейцарии.

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4. Потухший вулкан Гирвас

Потухший вулкан. Getty Images Getty Images

Гирвас не похож а привычные нам вулканы. Выглядит он как скалистый лес, изрезанный многочисленными озерами и плотинами. И все же это вулкан, или палеовулкан, как сказали бы ученые.

Потух он более 2 миллиардов лет назад и считается одним из древнейших на планете.

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5. Кижи

Кижский погост. Сергей Смирнов/Global Look Press Сергей Смирнов/Global Look Press

На Онежском озере более 1300 разных островов, но один из них посетить стоит непременно. Кижи - это остров-музей деревянной архитектуры, которая включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Средневековые здания привезены из заброшенных деревень Русского Севера и отреставрированы.

Кижи. Getty Images Getty Images

Центром музея считается Кижский погост, состоящий из церкви Преображения Господня начала ЧМШШ века - 37-метрового здания из дерева, церкви Покрова Пресвятой Богородицы с частично сохранившимся иконостасом и колокольни XIX века.

Вы, наверное, слышали легенды о том, что эту церковь построили без единого гвоздя. Однако гвозди тут все же использовались - как минимум, на них крепятся некоторые декоративные элементы, которые, впрочем, не влияют на несущую конструкцию.

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6. Валаамский монастырь

Валаам. Getty Images Getty Images

На Ладожском озере в западной части Карелии находится один из самых старых и известных русских монастырей.

Спасо-Преображенский мужской монастырь был основан в XI-XII веках на уединенном Валаамском архипелаге, состоящем из 50 островов. Некоторые из них находятся так близко, что визуально кажутся одной частью суши, а некоторые - в отдалении, и к ним так близко не подойти.

Валаамский монастырь. Getty Images Getty Images

На многих из таких островов расположены скиты - дома монахов.

Паломники и туристы приезжают сюда не только из-за религиозной истории монастыря, но и за живописными прогулками по островам.

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7. Ладожские шхеры

Вечер на Ладоге. Getty Images Getty Images

Один из самых красивых национальных парков России представляет собой сотни островов, каналов и бухт, затерянных в густых карельских лесах. Это одно из самых любимых туристами и местными жителями мест для рыбалки и сплавов на байдарках.

Ладожский нерпенок Крошик. Михаил Киреев/Sputnik Михаил Киреев/Sputnik

А еще здесь живут нерпы.

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8. Беломорские петроглифы

Наскальное изображение оленя. Legion Media Legion Media

Рисунки на камнях - послания людей, живших в этих местах 5-7 тысяч лет назад - до сих пор считаются одной из главных загадок Карелии. Их находят в разных частых этого края, но больше всего вблизи города Беломорск на севере республики. Здесь их более двух тысяч, и постоянно находят новые. Они рассказывают о быте людей тех времен, от рыбалки до семейных сцен. Кстати, здесь есть даже изображения людей на лыжах!

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9. Рабочеостровск

Самый известный вид Рабочеостровска. Legion Media Legion Media

Старый карельский поселок на самом берегу Белого моря, где в 1920-е годы был пересылочный пункт для заключенных Соловецкого лагеря. Сегодня от прошлых строений остались лишь фундаменты и разрушенный пирс, хотя отсюда по-прежнему отправляются на Соловки - правда, уже туристы.

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10. Деревня Кинерма

Карельская деревня Кинерма. Legion Media Legion Media

Эта крошечная деревня, в которой живут всего лишь шесть человек, входит в Ассоциацию самых красивых деревень России и считается одной из главных достопримечательностей Карелии.

Кинерма сохранила исторический облик старинной карельской деревни: здесь можно увидеть настоящие деревянные дома XVII-XVIII веков.

Интерьер карельского дома. Legion Media Legion Media

Для туристов местные жители даже организовали выставку на тему карельского быта. И конечно, всех посетителей вкусно кормят национальным пирогами с картошкой и брусникой - «калитками».

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