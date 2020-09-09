10 самых красивых мест в Карелии (ФОТО)

Онежская набережная.Legion Media
В столице и крупнейшем городе Карелии (здесь живет чуть менее 300 тысяч человек) находится одна из самых примечательных набережных в России. Берег Онежского озера украшают инсталляции современных художников со всего мира. А какие там закаты!
Улица Ленина, главная в Петрозаводске.Legion Media
Любителям архитектуры понравятся старые карельские деревянные дома в центре города - настоящий музей под открытым небом.
Озеро в Карелии.Getty Images
Заброшенные мраморные карьеры несколько лет назад превратились в парк.
В XVIII веке здесь были каменоломни: мрамор, который добывался в Рускеале, использовали в отделке Исаакиевского собора и Михайловского замка, облицовки станций метро Приморская и Ладожская.
Парк Рускеала.Комсомольская правда/Global Look Press
Главная достопримечательность парка Рускеала- это большой каньон, заполненный голубой водой.
Также здесь можно посетить бывшие штольни под землей.
Водопад Кивач.Legion Media
Этот водопад будет в любом экскурсионном туре по Карелии. Проехать мимо невозможно!
Кивач переводится с финского как «мощный, стремительный». И это в полной мере отражает «душу» водопада, расположенного на реке Суна. Высота падуна – 10,7 метров. Потоки речной воды неистово обрушиваются на камни. Кивач – второй по величине равнинный водопад Европы. Больше него только на Рейне в Швейцарии.
Потухший вулкан.Getty Images
Гирвас не похож а привычные нам вулканы. Выглядит он как скалистый лес, изрезанный многочисленными озерами и плотинами. И все же это вулкан, или палеовулкан, как сказали бы ученые.
Потух он более 2 миллиардов лет назад и считается одним из древнейших на планете.
Кижский погост.Сергей Смирнов/Global Look Press
На Онежском озере более 1300 разных островов, но один из них посетить стоит непременно. Кижи - это остров-музей деревянной архитектуры, которая включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.
Средневековые здания привезены из заброшенных деревень Русского Севера и отреставрированы.
Кижи.Getty Images
Центром музея считается Кижский погост, состоящий из церкви Преображения Господня начала ЧМШШ века - 37-метрового здания из дерева, церкви Покрова Пресвятой Богородицы с частично сохранившимся иконостасом и колокольни XIX века.
Вы, наверное, слышали легенды о том, что эту церковь построили без единого гвоздя. Однако гвозди тут все же использовались - как минимум, на них крепятся некоторые декоративные элементы, которые, впрочем, не влияют на несущую конструкцию.
Валаам.Getty Images
На Ладожском озере в западной части Карелии находится один из самых старых и известных русских монастырей.
Спасо-Преображенский мужской монастырь был основан в XI-XII веках на уединенном Валаамском архипелаге, состоящем из 50 островов. Некоторые из них находятся так близко, что визуально кажутся одной частью суши, а некоторые - в отдалении, и к ним так близко не подойти.
Валаамский монастырь.Getty Images
На многих из таких островов расположены скиты - дома монахов.
Паломники и туристы приезжают сюда не только из-за религиозной истории монастыря, но и за живописными прогулками по островам.
Вечер на Ладоге.Getty Images
Один из самых красивых национальных парков России представляет собой сотни островов, каналов и бухт, затерянных в густых карельских лесах. Это одно из самых любимых туристами и местными жителями мест для рыбалки и сплавов на байдарках.
Ладожский нерпенок Крошик.Михаил Киреев/Sputnik
А еще здесь живут нерпы.
Наскальное изображение оленя.Legion Media
Рисунки на камнях - послания людей, живших в этих местах 5-7 тысяч лет назад - до сих пор считаются одной из главных загадок Карелии. Их находят в разных частых этого края, но больше всего вблизи города Беломорск на севере республики. Здесь их более двух тысяч, и постоянно находят новые. Они рассказывают о быте людей тех времен, от рыбалки до семейных сцен. Кстати, здесь есть даже изображения людей на лыжах!
Самый известный вид Рабочеостровска.Legion Media
Старый карельский поселок на самом берегу Белого моря, где в 1920-е годы был пересылочный пункт для заключенных Соловецкого лагеря. Сегодня от прошлых строений остались лишь фундаменты и разрушенный пирс, хотя отсюда по-прежнему отправляются на Соловки - правда, уже туристы.
Карельская деревня Кинерма.Legion Media
Эта крошечная деревня, в которой живут всего лишь шесть человек, входит в Ассоциацию самых красивых деревень России и считается одной из главных достопримечательностей Карелии.
Кинерма сохранила исторический облик старинной карельской деревни: здесь можно увидеть настоящие деревянные дома XVII-XVIII веков.
Интерьер карельского дома.Legion Media
Для туристов местные жители даже организовали выставку на тему карельского быта. И конечно, всех посетителей вкусно кормят национальным пирогами с картошкой и брусникой - «калитками».