5 самых красивых мест Русского Севера (ФОТО)

1. Териберка, Мурманская область

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Это единственная на берегу Баренцева моря деревня, куда можно добраться на автомобиле. Назвали ее в честь одноименной реки на Кольском полуострове, и известна она была еще с XVI века как место стоянки для рыбопромышленников. В советское время поселение стало одним из главных рыболовных мест в Заполярье.

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В 1990-х из-за кризиса большинство рыбных предприятий были закрыты, местные жители начали уезжать в более крупные города. Сегодня в поселке проживает около 700 человек. В 2014 русский режиссер Андрей Звягинцев выпустил фильм «Левиафан», отдельные сцены которого были сняты именно здесь. После выхода фильма в Териберке заметно возрос поток туристов - одни приезжают в поселок за Северным сиянием, арктической кухней, рыбалкой и экскурсиями на местные водопады, другие - за кайтсерфингом (ветер в Териберке никогда не прекращается), дайвингом и походами в поисках уникальных северных пейзажей.

Виктория Рябикова Виктория Рябикова

2. Горный парк Рускеала, Карелия

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В XVII-XIX на месте парка располагался полукилометровый карьер, где добывали местный мрамор белого цвета, который впоследствии использовали для строительства Казанского и Исаакиевского соборов в Санкт-Петербурге. В XX веке карьер затопили, в 2000-х территорию вокруг оборудовали прогулочными тропами и смотровыми площадками, а в вырытые пещеры и гроты стали погружаться дайверы.

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Туристы приезжают полюбоваться окаменелостями из мрамора, сине-бирюзовой водой и зеленью, обрамляющей горные вершины. Те, кто не боится высоты, смотрят на парк с высоты во время полета на зиплайне. По словам туристов, впечатления от 20-секундного полета сохраняются надолго.

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3. Хибинские горы, Мурманская область

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Айкуайвенчорр и Кукисвумчорр - самые популярные горнолыжные курорты Русского Севера, расположенные у подножия Хибинских гор (их возраст превышает 390 млн лет). Именно сюда круглогодично съезжаются туристы, и не только сноубордисты и лыжники.

Сами горы сверху напоминают овальное кольцо, внутри которого умещаются речные долины, озера, водопады и ущелья, окруженные тундровым лесом.

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Почти круглогодично на вершинах гор лежит снег: полностью снежным покровом горы покрываются в августе-сентябре, поэтому летом приезжие отправляются в походы по местным перевалам и горным озерам.

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Зимой же Хибины посещают лыжники и сноубордисты, для которых установлены несколько склонов и баз отдыха, любители туров на снегоходах и охотники за Северным сиянием.

4. Кимжа, Архангельская область

Церковь Одигитрии ITitov83 (CC BY-SA 4.0) ITitov83 (CC BY-SA 4.0)

Издалека самая красивая деревня Русского Севера (титул получен в 2017 году) кажется невзрачной - три ряда домов, в котором проживает не больше 100 человек и две маленькие мельницы. На деле же это настоящий музей под открытым небом с аутентичными северными избами, амбарами и деревянной Одигитриевской церковью, построенной в 1709 году.

Матыцин/TASS Матыцин/TASS

Кимжа упоминается в летописи в начале XVI века. Жители соседних деревень были уверены, что люди, проживающие в Кимже, могли насылать порчу и сглаз, у них даже было своё групповое прозвище — «чернотропы» (колдуны). До 1951 года в деревне не было своего кладбища - местные хоронили своих близких рядом с их домами - считалось, что духи предков будут охранять жилище от бед.

Матыцин/TASS Матыцин/TASS

На летние и зимние каникулы в деревню приезжают дети и внуки местных жителей, и тогда Кимжа еще больше напоминает деревни из русских сказок.

5. Соловецкие острова, Архангельская область

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Чтобы побывать на Соловецких островах, самом крупном архипелаге Белого моря, состоящего из 6 крупных и более 100 мелких островов, ежегодно 20 тыс. туристов отправляются в путешествие на теплоходе или на вертолете с материка.

И не зря - гостей встречает огромный музей-заповедник, центром которого выступает Соловецкий мужской монастырь, построенный в первой половине XVI века. При советской области на территории монастыря был совхоз, а также исправительно-трудовой лагерь, из которого позже сделали тюрьму.

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Также на территории островов можно увидеть Соловецкий кремль, стены которого сделаны из гранитных валунов, множество церквей и храм-маяк, расположенный на Секирной горе.

На Соловках часто бывает туман, отчего пейзажи кажутся еще более загадочными. Летом по местным озерам путешествуют на лодках, а на Белужьем мысу в июле-августе смотрят на китов. На Большом Заяцком острове можно изучить загадочные лабиринты (кто и зачем их построил - неизвестно), а на берег острова иногда приплывают морские зайцы.