Золотая осень в фотографиях из разных уголков России

Осень в петербургском ОраниенбаумеАлексей Даничев/Sputnik
Осень на АлтаеLegion Media
Осенний ПетергофLegion Media
Осенний Нижний НовгородLegion Media
Никольский морской собор в Петербурге осеньюLegion Media
Осенний лесLegion Media
Золотая осень в ПлесеLegion Media
Осень подкралась к МГУLegion Media
Осень на московских набережныхLegion Media
Осень в СуздалеLegion Media
Осень в КалининградеLegion Media
Осень в на острове Канта в КалининградеLegion Media
Сибирская осень, КрасноярскИлья Наймушин/Sputnik
Осенний лист с Дальнего ВостокаВиталий Аньков/Sputnik
Карельская осень, КижиИлья Тимин/Sputnik
Осень в симферопольском паркеКонстантин Михальчевский/Sputnik
Осенняя усадьба КусковоСерегей Пятаков/Sputnik