Золотая осень в фотографиях из разных уголков России

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Осень в петербургском Ораниенбауме

Осень в петербургском Ораниенбауме

Алексей Даничев/Sputnik
Грядет чудесная пора! Хотя потом нам придется кутаться в шарфы и пальто, теперь мы еще успеем насладиться прелестью пестрых листьев, ковром ложащихся под ногами.
Осень на Алтае

Осень на Алтае

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Осенний Петергоф

Осенний Петергоф

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Осенний Нижний Новгород

Осенний Нижний Новгород

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Никольский морской собор в Петербурге осенью

Никольский морской собор в Петербурге осенью

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Осенний лес

Осенний лес

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Золотая осень в Плесе

Золотая осень в Плесе

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Осень подкралась к МГУ

Осень подкралась к МГУ

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Осень на московских набережных

Осень на московских набережных

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Осень в Суздале

Осень в Суздале

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Осень в Калининграде

Осень в Калининграде

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Осень в на острове Канта в Калининграде

Осень в на острове Канта в Калининграде

Legion Media
Сибирская осень, Красноярск

Сибирская осень, Красноярск

Илья Наймушин/Sputnik
Осенний лист с Дальнего Востока

Осенний лист с Дальнего Востока

Виталий Аньков/Sputnik
Карельская осень, Кижи

Карельская осень, Кижи

Илья Тимин/Sputnik
Осень в симферопольском парке

Осень в симферопольском парке

Константин Михальчевский/Sputnik
Осенняя усадьба Кусково

Осенняя усадьба Кусково

Серегей Пятаков/Sputnik

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