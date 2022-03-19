Русский Север в картинах художников

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Борис Егоров
Северный пейзаж, 1872 г.

Северный пейзаж, 1872 г.

Лев Лагорио/Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина
Край нетронутой дикой природы, полярного сияния и островных монастырей буквально притягивал русских художников.

«Суров и неприветлив Север, но меня к нему тянет. Поеду опять к Ледовитому океану, к большим сильным людям», — писал в начале 20 века художник Василий Переплетчиков.  

Так называемый Русский Север начинается от побережья Северного ледовитого океана и непроходимых лесов Архангельской области и доходит почти до самого Санкт-Петербурга. Этот город, несмотря на географическое положение, к Русскому Северу не причисляют, вероятно, из-за его ярко выраженного западноевропейского колорита.  

Сюда на почти что безлюдные земли уходили монахи, искавшие спасения от мирской суеты. Кроме того, долгое время в северный порт Архангельск со всей страны свозили древесину, воск и пушнину для последующей отправки их в Европу. Лишь с основанием Санкт-Петербурга и присоединением по итогам Северной войны (против Швеции) Риги и Ревеля (Таллина) в первой половине 18 века товарные потоки были перенаправлены на Балтику. 

На севере диком, 1890 г.

На севере диком, 1890 г.

Иван Шишкин/Киевская картинная галерея
На севере, 1896 г.

На севере, 1896 г.

Исаак Левитан
Ладожское озеро, 1873 г.

Ладожское озеро, 1873 г.

Архип Куинджи/Государственный Русский музей
На Севере, 1899 г.

На Севере, 1899 г.

Константин Коровин
Север, 1879 г.

Север, 1879 г.

Архип Куинджи/Третьяковская галерея
Мурманский берег, 1894 г.

Мурманский берег, 1894 г.

Константин Коровин
На острове Валаам, 1873 г.

На острове Валаам, 1873 г.

Архип Куинджи/Третьяковская галерея
Соловки, 1917 г.

Соловки, 1917 г.

Михаил Нестеров
Архангельский порт на Двине, 1894 г.

Архангельский порт на Двине, 1894 г.

Константин Коровин
Внутренний вид деревянной церкви Петра и Павла в Пучуге, 1894 г.

Внутренний вид деревянной церкви Петра и Павла в Пучуге, 1894 г.

Василий Верещагин/Государственный Русский музей
Ручей Святого Трифона в Печенге, 1894 г.

Ручей Святого Трифона в Печенге, 1894 г.

Константин Коровин/Третьяковская галерея
Рыболовецкие суда в Архангельске, 1894 г.

Рыболовецкие суда в Архангельске, 1894 г.

Валентин Серов
Кирилло-Белозерский монастырь, 1915 г.

Кирилло-Белозерский монастырь, 1915 г.

Аполлинарий Васнецов
Архангельск, 1897 г.

Архангельск, 1897 г.

Константин Коровин
Молчание, 1903 г.

Молчание, 1903 г.

Михаил Нестеров/Третьяковская галерея
Сосна на Валааме, 1858 г.

Сосна на Валааме, 1858 г.

Иван Шишкин/Пермская государственная художественная галерея

Северный пейзаж, 1872 г.

Северный пейзаж, 1872 г.

Лев Лагорио/Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина
Село на севере России, середина 1890-х

Село на севере России, середина 1890-х

Константин Коровин
Северная Двина, 1894 г.

Северная Двина, 1894 г.

Василий Верещагин
Резной столб в трапезной Петропавловско церкви в селе Пучуги Вологодской губернии, 1894 г.

Резной столб в трапезной Петропавловско церкви в селе Пучуги Вологодской губернии, 1894 г.

Василий Верещагин/Третьяковская галерея
Северный край, 1899 г.

Северный край, 1899 г.

Аполлинарий Васнецов/Государственный Русский музей
Лисичка, 1914 г.

Лисичка, 1914 г.

Михаил Нестеров/Третьяковская галерея
Поморяне. Утро, 1906 г.

Поморяне. Утро, 1906 г.

Николай Рерих/Горловский художественный музей
Валдайский монастырь, 1901 г.

Валдайский монастырь, 1901 г.

Аполлинарий Васнецов
Селение Порог на реке Вонгуде, 1911 г.

Селение Порог на реке Вонгуде, 1911 г.

Василий Переплетчиков

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Искусство
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