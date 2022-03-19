Русский Север в картинах художников

«Суров и неприветлив Север, но меня к нему тянет. Поеду опять к Ледовитому океану, к большим сильным людям», — писал в начале 20 века художник Василий Переплетчиков.

Так называемый Русский Север начинается от побережья Северного ледовитого океана и непроходимых лесов Архангельской области и доходит почти до самого Санкт-Петербурга. Этот город, несмотря на географическое положение, к Русскому Северу не причисляют, вероятно, из-за его ярко выраженного западноевропейского колорита.

Сюда на почти что безлюдные земли уходили монахи, искавшие спасения от мирской суеты. Кроме того, долгое время в северный порт Архангельск со всей страны свозили древесину, воск и пушнину для последующей отправки их в Европу. Лишь с основанием Санкт-Петербурга и присоединением по итогам Северной войны (против Швеции) Риги и Ревеля (Таллина) в первой половине 18 века товарные потоки были перенаправлены на Балтику.

На севере диком, 1890 г. Иван Шишкин/Киевская картинная галерея Иван Шишкин/Киевская картинная галерея

На севере, 1896 г. Исаак Левитан Исаак Левитан

Ладожское озеро, 1873 г. Архип Куинджи/Государственный Русский музей Архип Куинджи/Государственный Русский музей

На Севере, 1899 г. Константин Коровин Константин Коровин

Север, 1879 г. Архип Куинджи/Третьяковская галерея Архип Куинджи/Третьяковская галерея

Мурманский берег, 1894 г. Константин Коровин Константин Коровин

На острове Валаам, 1873 г. Архип Куинджи/Третьяковская галерея Архип Куинджи/Третьяковская галерея

Соловки, 1917 г. Михаил Нестеров Михаил Нестеров

Архангельский порт на Двине, 1894 г. Константин Коровин Константин Коровин

Внутренний вид деревянной церкви Петра и Павла в Пучуге, 1894 г. Василий Верещагин/Государственный Русский музей Василий Верещагин/Государственный Русский музей

Ручей Святого Трифона в Печенге, 1894 г. Константин Коровин/Третьяковская галерея Константин Коровин/Третьяковская галерея

Рыболовецкие суда в Архангельске, 1894 г. Валентин Серов Валентин Серов

Кирилло-Белозерский монастырь, 1915 г. Аполлинарий Васнецов Аполлинарий Васнецов

Архангельск, 1897 г. Константин Коровин Константин Коровин

Молчание, 1903 г. Михаил Нестеров/Третьяковская галерея Михаил Нестеров/Третьяковская галерея

Сосна на Валааме, 1858 г. Иван Шишкин/Пермская государственная художественная галерея Иван Шишкин/Пермская государственная художественная галерея

Северный пейзаж, 1872 г. Лев Лагорио/Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина Лев Лагорио/Рязанский государственный областной художественный музей им. И.П. Пожалостина

Село на севере России, середина 1890-х Константин Коровин Константин Коровин

Северная Двина, 1894 г. Василий Верещагин Василий Верещагин

Резной столб в трапезной Петропавловско церкви в селе Пучуги Вологодской губернии, 1894 г. Василий Верещагин/Третьяковская галерея Василий Верещагин/Третьяковская галерея

Северный край, 1899 г. Аполлинарий Васнецов/Государственный Русский музей Аполлинарий Васнецов/Государственный Русский музей

Лисичка, 1914 г. Михаил Нестеров/Третьяковская галерея Михаил Нестеров/Третьяковская галерея

Поморяне. Утро, 1906 г. Николай Рерих/Горловский художественный музей Николай Рерих/Горловский художественный музей

Валдайский монастырь, 1901 г. Аполлинарий Васнецов Аполлинарий Васнецов

Селение Порог на реке Вонгуде, 1911 г. Василий Переплетчиков Василий Переплетчиков

Дорогие читатели, чтобы не пропустить наши свежие материалы, подписывайтесь на нас в социальных сетях: Telegram; VK; Яндекс Дзен