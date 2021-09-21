7 самых СКАНДАЛЬНЫХ картин Третьяковской галереи

Эти картины были куплены самим основателем прославленной галереи Павлом Третьяковым. Он обладал удивительно тонким художественным чутьем и всегда руководствовался лишь своим вкусом. Однако в своей публичной галерее ему приходилось считаться с мнением цензуры - некоторые картины из коллекции были не только отвергнуты публикой, но и просто запрещены к показу. Стараниями Третьякова они уцелели, и теперь без них просто невозможно представить главное хранилище русской живописи.
Василий Перов был одним из основателей объединения художников-передвижников, он отказался от салонных сюжетов и изображал обычную жизнь простых людей. Широко известна его картина «Тройка», на которой нищие дети тащат огромную бочку с водой. Перов был признанным художником, но картина «Сельский крестный ход на Пасхе» вызвала настоящий скандал. Общество было недовольно прежде всего тем, что художник показал светлый праздник Пасхи как пьяную процессию - у крестьян полузакрытые от хмеля глаза, подвыпивший поп раздавил ногой пасхальное яйцо, пьяницы валяются прямо у дверей церкви. В Санкт-Петербурге ее сняли с выставки и обвинили автора в безнравственности. Но Павел Третьяков, хоть его и отговаривали, все равно приобрел картину.
Верещагин много путешествовал по Средней Азии и сделал огромную серию полотен. Но именно эта станет самой известной. Изначально полотно называлось «Торжество Тамерлана» и изображало легенду о том, как такие пирамиды из черепов обезглавленных врагов составляли солдаты известного монгольского военачальника Тамерлана. Вид черепов, выжженой безлюдной пустыни и разрушенного города на заднем фоне по-настоящему шокировал изнеженную публику. Верещагин посвятил картину «всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим».
Сюжеты из жизни Христа писали многие живописцы XIX века, однако чаще всего Иисуса изображали со светлым одухотворенным ликом, но никак не изможденного и одинокого посреди пустыни. Полотно Крамского изображает искушение Христа дьяволом во время его сорокадневного поста после принятия крещения. Образ его максимально человечен, а внимание тут приковывается не только к напряженному лицу, но и к скрещенным пальцам.
Очевидцы вспоминали, что на выставке картина прямо-таки расколола публику. Одни были поражены глубиной и страданием, а другие же возмущались «кощунством», надругательством над святыней. Сам Крамской вспоминал, что к нему подходили люди и спрашивали, с чего он взял, что Христос так выглядел. От отчаяния художник дерзко отвечал, что и они не видели его. А вот Павел Третьяков тут же купил противоречивую картину и считал ее одной из самых сильных работ в коллекции.
Эта картина до сих пор не оставляет никого равнодушным. В 2018 году вандал серьезно повредил картину, недовольный ее «лживым» содержанием. Историки часто опровергают легенду, что Иван Грозный убил своего сына, однако, в народном сознании отпечаталась именно репинская сцена - одна из первых столь кровавых картин на псевдоисторический сюжет. Художник написал полотно под впечатлением от убийства императора Александра II террористами. Сначала он показал картину друзьям-живописцам, и они были просто ошеломлены - все признали невероятное мастерство. Однако полотно не понравилось лично императору Александру III, а государственный идеолог Константин Победоносцев назвал ее отвратительной. Картину купил Павел Третьяков, но царская цензура запретила ее к показу. Правда, позже влиятельные художники, приближенные к царю, убедили его снять запрет.
Монументальное полотно Сурикова изображает средневековый раскол русской церкви и сцену ареста старообрядки боярыни Морозовой, отказавшейся креститься тремя перстами, согласно новой церковной реформе. Картина произвела большое впечатление на публику как удачный эксперимент с сюжетом из русской истории. Многие хвалили то, как мастерски показана самобытная Русь, а также сильный духом и не сломленный страданиями русский человек (еще и женщина!). Однако нашлось и множество критиков: хромает композиция, неправильные пропорции, ошибки в жестах, положении рук и других деталях. Да и вообще некоторые сочли, что картина больше похожа на пестрый безвкусный ковер, чем на живопись.
Кажется, что может быть скандального в изображении березовой рощи? Однако, вокруг картины был ажиотаж: Куинджи не успевал завершить работу к выставке реалистов-передвижников в Петербурге, из-за чего пришлось даже задержать открытие к недовольству других художников. И все же картина появилась на стенах спустя два дня после открытия. Многие были восхищены столь невероятной игрой свето-тени, что даже подозревали Куинджи в каком-то хитром оптическом приеме, что она специально освещается сзади лампочкой.
Однако нашелся критик, который разнес картину в пух и прах, написал, что цвета неверны, деревья стоят как декорации, не естественно расположены, к тому же они точно «накрашены каким-то грязно-зелёным колером». Выяснилось, что критиком выступил под псевдонимом один из передвижников. Куинджи был оскорблен и со скандалом покинул товарищество передвижных художников - так что «Березовая роща» стала его последней картиной на их выставках. И ее, конечно, успел купить Павел Третьяков.
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История этой картины больше напоминает приключенческий роман. Панно заказал не слишком известному в тот момент Врубелю меценат Савва Мамонтов для художественного павильона на всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. В России как раз недавно была премьера театральной постановки по мотивам пьесы Эдмона Ростана «Принцесса Грёза». Однако Мамонтов не согласовал работу с Академией Художеств, которая была «хозяйкой» павильона. Жюри Академии, посмотрев на работу, велели ее убрать - состоялся настоящий скандал среди влиятельных людей, который дошел даже до императора Николая II. Тот велел сделать, как просит Академия (хотя в будущем он еще будет восхищаться Врубелем). В итоге был найден компромисс - и работу за Врубеля заканчивал известный художник Василий Поленов. Однако панно так и не было показано в павильоне. Зато Мамонтов привез множество других картин Врубеля на выставку, а также организовал показ театральной постановки, где он выступал художником по декорациям.
Те, кто успел увидеть работу Врубеля, разделились во мнениях. Кто-то восхищался новаторством, но были и те, кто критиковал безобразие «декадентских панно». Писатель Максим Горький и вовсе посчитал, что это «уродство» обозначает «нищету духа и бедность воображения». В итоге Мамонтов создал майоликовую копию панно на своем заводе, и теперь она украшает фасад гостиницы Метрополь в самом центре Москвы.
Само панно оказалось в частной опере Мамонтова, а позже было передано в Большой театр, в запасниках которого его нашли в середине XX века и передали в Третьяковку. В галерее картину увидели зрители лишь в 2007 году. Был открыт целый зал, посвященный Врубелю и чтобы поместить масштабное полотно, пришлось специально реконструировать здание.