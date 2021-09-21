7 самых СКАНДАЛЬНЫХ картин Третьяковской галереи

Эти картины были куплены самим основателем прославленной галереи Павлом Третьяковым. Он обладал удивительно тонким художественным чутьем и всегда руководствовался лишь своим вкусом. Однако в своей публичной галерее ему приходилось считаться с мнением цензуры - некоторые картины из коллекции были не только отвергнуты публикой, но и просто запрещены к показу. Стараниями Третьякова они уцелели, и теперь без них просто невозможно представить главное хранилище русской живописи.

1. Василий Перов. Сельский крестный ход на Пасхе, 1861

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Василий Перов был одним из основателей объединения художников-передвижников, он отказался от салонных сюжетов и изображал обычную жизнь простых людей. Широко известна его картина «Тройка», на которой нищие дети тащат огромную бочку с водой. Перов был признанным художником, но картина «Сельский крестный ход на Пасхе» вызвала настоящий скандал. Общество было недовольно прежде всего тем, что художник показал светлый праздник Пасхи как пьяную процессию - у крестьян полузакрытые от хмеля глаза, подвыпивший поп раздавил ногой пасхальное яйцо, пьяницы валяются прямо у дверей церкви. В Санкт-Петербурге ее сняли с выставки и обвинили автора в безнравственности. Но Павел Третьяков, хоть его и отговаривали, все равно приобрел картину.

2. Василий Верещагин. Апофеоз войны. 1871

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Верещагин много путешествовал по Средней Азии и сделал огромную серию полотен. Но именно эта станет самой известной. Изначально полотно называлось «Торжество Тамерлана» и изображало легенду о том, как такие пирамиды из черепов обезглавленных врагов составляли солдаты известного монгольского военачальника Тамерлана. Вид черепов, выжженой безлюдной пустыни и разрушенного города на заднем фоне по-настоящему шокировал изнеженную публику. Верещагин посвятил картину «всем великим завоевателям — прошедшим, настоящим и будущим».

3. Иван Крамской. Христос в пустыне. 1872

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Сюжеты из жизни Христа писали многие живописцы XIX века, однако чаще всего Иисуса изображали со светлым одухотворенным ликом, но никак не изможденного и одинокого посреди пустыни. Полотно Крамского изображает искушение Христа дьяволом во время его сорокадневного поста после принятия крещения. Образ его максимально человечен, а внимание тут приковывается не только к напряженному лицу, но и к скрещенным пальцам.

Очевидцы вспоминали, что на выставке картина прямо-таки расколола публику. Одни были поражены глубиной и страданием, а другие же возмущались «кощунством», надругательством над святыней. Сам Крамской вспоминал, что к нему подходили люди и спрашивали, с чего он взял, что Христос так выглядел. От отчаяния художник дерзко отвечал, что и они не видели его. А вот Павел Третьяков тут же купил противоречивую картину и считал ее одной из самых сильных работ в коллекции.

4. Илья Репин. Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года. 1883—1885

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Эта картина до сих пор не оставляет никого равнодушным. В 2018 году вандал серьезно повредил картину, недовольный ее «лживым» содержанием. Историки часто опровергают легенду, что Иван Грозный убил своего сына, однако, в народном сознании отпечаталась именно репинская сцена - одна из первых столь кровавых картин на псевдоисторический сюжет. Художник написал полотно под впечатлением от убийства императора Александра II террористами. Сначала он показал картину друзьям-живописцам, и они были просто ошеломлены - все признали невероятное мастерство. Однако полотно не понравилось лично императору Александру III, а государственный идеолог Константин Победоносцев назвал ее отвратительной. Картину купил Павел Третьяков, но царская цензура запретила ее к показу. Правда, позже влиятельные художники, приближенные к царю, убедили его снять запрет.

5. Василий Суриков. Боярыня Морозова, 1887

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Монументальное полотно Сурикова изображает средневековый раскол русской церкви и сцену ареста старообрядки боярыни Морозовой, отказавшейся креститься тремя перстами, согласно новой церковной реформе. Картина произвела большое впечатление на публику как удачный эксперимент с сюжетом из русской истории. Многие хвалили то, как мастерски показана самобытная Русь, а также сильный духом и не сломленный страданиями русский человек (еще и женщина!). Однако нашлось и множество критиков: хромает композиция, неправильные пропорции, ошибки в жестах, положении рук и других деталях. Да и вообще некоторые сочли, что картина больше похожа на пестрый безвкусный ковер, чем на живопись.

6. Архип Куинджи. Березовая роща, 1879

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Кажется, что может быть скандального в изображении березовой рощи? Однако, вокруг картины был ажиотаж: Куинджи не успевал завершить работу к выставке реалистов-передвижников в Петербурге, из-за чего пришлось даже задержать открытие к недовольству других художников. И все же картина появилась на стенах спустя два дня после открытия. Многие были восхищены столь невероятной игрой свето-тени, что даже подозревали Куинджи в каком-то хитром оптическом приеме, что она специально освещается сзади лампочкой.

Однако нашелся критик, который разнес картину в пух и прах, написал, что цвета неверны, деревья стоят как декорации, не естественно расположены, к тому же они точно «накрашены каким-то грязно-зелёным колером». Выяснилось, что критиком выступил под псевдонимом один из передвижников. Куинджи был оскорблен и со скандалом покинул товарищество передвижных художников - так что «Березовая роща» стала его последней картиной на их выставках. И ее, конечно, успел купить Павел Третьяков.

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7. Михаил Врубель. Принцесса Грёза. 1896

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

История этой картины больше напоминает приключенческий роман. Панно заказал не слишком известному в тот момент Врубелю меценат Савва Мамонтов для художественного павильона на всероссийской художественно-промышленной выставке в Нижнем Новгороде. В России как раз недавно была премьера театральной постановки по мотивам пьесы Эдмона Ростана «Принцесса Грёза». Однако Мамонтов не согласовал работу с Академией Художеств, которая была «хозяйкой» павильона. Жюри Академии, посмотрев на работу, велели ее убрать - состоялся настоящий скандал среди влиятельных людей, который дошел даже до императора Николая II. Тот велел сделать, как просит Академия (хотя в будущем он еще будет восхищаться Врубелем). В итоге был найден компромисс - и работу за Врубеля заканчивал известный художник Василий Поленов. Однако панно так и не было показано в павильоне. Зато Мамонтов привез множество других картин Врубеля на выставку, а также организовал показ театральной постановки, где он выступал художником по декорациям.

Те, кто успел увидеть работу Врубеля, разделились во мнениях. Кто-то восхищался новаторством, но были и те, кто критиковал безобразие «декадентских панно». Писатель Максим Горький и вовсе посчитал, что это «уродство» обозначает «нищету духа и бедность воображения». В итоге Мамонтов создал майоликовую копию панно на своем заводе, и теперь она украшает фасад гостиницы Метрополь в самом центре Москвы.

Само панно оказалось в частной опере Мамонтова, а позже было передано в Большой театр, в запасниках которого его нашли в середине XX века и передали в Третьяковку. В галерее картину увидели зрители лишь в 2007 году. Был открыт целый зал, посвященный Врубелю и чтобы поместить масштабное полотно, пришлось специально реконструировать здание.