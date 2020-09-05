12 красивейших берез в русской живописи

Смотреть
Russia Beyond

Третьяковская галерея
Береза - это главное русское дерево и полноправный символ русской души. Летние пышущие зеленью или зимние увядшие, они всегда щемили сердца русских художников.

1. Алексей Саврасов. Грачи прилетели, 1871

Третьяковская галерея

2. Иван Шишкин. Березовая роща, 1878

Азербайджанский Национальный Музей Искусств

3. Архип Куинджи. Березовая роща, 1879

Третьяковская галерея

4. Исаак Левитан. Березовая роща, 1885-1889

Третьяковская галерея

5. Илья Репин. Березы. Солнечный день

Частная коллекция

6. Ефим Волков. Золотая осень - Тихая речка, 1893

Частная коллекция

7. Михаил Нестеров. Два лада, 1905

Нижегородский государственный художественный музей

8. Петр Петровичев. Березы, 1907

Частная коллекция

9. Константин Юон. Мартовское солнце. 1915

Третьяковская галерея

10. Василий Бакшеев. Голубая весна, 1930

Третьяковская галерея

11. Пётр Кончаловский. Весенний день, 1955

Фонд Петра Кончаловского

12. Николай Анохин. Зима. Мороз и солнце, 1999

Николай Анохин

Искусство
Было интересно? Тогда подпишитесь на страницу Russia Beyond на фейсбуке
А вот еще

Наш сайт использует куки. Нажмите сюда , чтобы узнать больше об этом.

Согласен