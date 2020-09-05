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12 красивейших берез в русской живописи
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05 СЕНТЯБРЯ 2020
Russia Beyond
Третьяковская галерея
Береза - это главное русское дерево и полноправный символ русской души. Летние пышущие зеленью или зимние увядшие, они всегда щемили сердца русских художников.
1. Алексей Саврасов. Грачи прилетели, 1871
Третьяковская галерея
2. Иван Шишкин. Березовая роща, 1878
Азербайджанский Национальный Музей Искусств
3. Архип Куинджи. Березовая роща, 1879
Третьяковская галерея
4. Исаак Левитан. Березовая роща, 1885-1889
Третьяковская галерея
5. Илья Репин. Березы. Солнечный день
Частная коллекция
6. Ефим Волков. Золотая осень - Тихая речка, 1893
Частная коллекция
7. Михаил Нестеров. Два лада, 1905
Нижегородский государственный художественный музей
8. Петр Петровичев. Березы, 1907
Частная коллекция
9. Константин Юон. Мартовское солнце. 1915
Третьяковская галерея
10. Василий Бакшеев. Голубая весна, 1930
Третьяковская галерея
11. Пётр Кончаловский. Весенний день, 1955
Фонд Петра Кончаловского
12. Николай Анохин. Зима. Мороз и солнце, 1999
Николай Анохин
Искусство
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