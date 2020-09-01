Как русские изобрели мемы еще в 17 веке: история лубка

Комиксы стали всемирно популярны в середине и конце XX века, мемы стали популярны в 2010-х. А вот яркие картинки с поясняющим текстом, которые обладали чертами как комиксов, так и мемов, появились в России еще в XVII веке. Их называли лубком.

Друзья Савоська и Парамошка играют в карты под наблюдением своих прихвостней. Вот проигрывает Савоська и в отчаянии рвёт на себе волосы. Победитель Парамошка насмехается над ним, а приспешник и говорит, показывая фигу проигравшему: «Вот, Савоська не выиграл медный грош у Парамошки». Второй же подбадривает Савоську: «Не плачь дурак, сукин сын Савоська, будет обыгран и Парамошка».

Эта веселая история типична для русского лубка, средневекового комикса. Насыщенные цвета, простое исполнение рисунка, надписи, рассказывающие сюжет изображения, - вот что такое лубок.

Лубок «Савоська и Парамошка», XVIII век. «Парамошка с Савоською в карты играл, и Парамошка Савоську обыграл. Савоська в кошелёк воззрился, ажно один грош очутился. И стал его [Парамошка] пересмехать, и он стал на себе волосы рвать». Общественное достояние Общественное достояние

Чтобы сделать лубок, художник вырезает картину на дереве, делает с нее оттиски, а позже раскрашивает их от руки. Название происходит от слова «луба» - это внутренняя часть коры липы, которая использовалась для создания гравюры.

История появления

Способ массового производства лубочных картин был придуман еще в VIII веке в Китае, спустя семь столетий гравюра добралась до Европы. В Россию эта техника пришла через Украину, Белоруссию и Балканские страны.

Лубки методом ксилографии (гравюры по дереву) печатались в типографии Киево-Печерской лавры – одного из первых монастырей Киевской Руси. Естественно, главные сюжеты на тот момент были библейскими – веселые лубки про Савоську и Парамошку тогда еще не создавали. Самой первой гравюрой считается икона «Успение Богородицы» (1614-1624).

Распространение лубочных картинок в Москве началось с царского двора в 1635 году, когда 7-летнему царевичу Алексею Михайловичу купили печатные листы на Красной площади. Позже лубочные картинки появились у бояр, а вскоре распространились и среди крестьян.

«Красная площадь во второй половине XVII века», А.М. Васнецов, 1925. Апполинарий Васнецов Апполинарий Васнецов

В XVII веке основным жанром лубочных листов все еще был религиозный. Но городские художники, помимо правдоподобного изображения святых на гравюрах, создавали печатные листы увеселительного характера для продажи крестьянам.

В 1653 году после церковной реформы Никона старообрядцы и никониане печатали свои лубки. Все это привело к тому, что в 1674 году патриарх Иоаким запретил изображать святых на лубочных картинках.

Лубок «Архангел Михаил», неизвестный автор, 1668 год. Общественное достояние Общественное достояние

К тому времени в Москве уже были свои мастерские по производству лубков, например, «Печатная слобода» на углу Сретенского и Рождественского бульваров. Там вместе работали печатники и резчики лубочных листов. В слободе в том числе работали мастера из киево-львовской типографской школы, например, Василий Корень, известный созданием первой в России гравированной Библии.

Лубок «Изгнание из рая», Василий Корень, XVII век. Общественное достояние Общественное достояние

В конце XVII и в начале XVIII века в торговых рядах появляются лубки с изображениями народных сказок, былин и легенд. Самыми знаменитыми персонажами фольклора, которые изображались на лубках, были Бова Королевич и Еруслан Лазаревич. Они были известны своей недюжинной силой и храбростью перед полчищами врагов. Их приключения были разными.

Богатырь Еруслан Лазаревич много путешествовал и побывал в тридесятом царстве, и в Вахрамеевом, где женится на своей возлюбленной Марфе Вахрамеевой. Он встретил на своем пути храброго богатыря Ивана и стал его другом. Не обошлось и без битвы с трехголовым змеем.

Лубок «Еруслан Лазаревич», XVIII век. Общественное достояние Общественное достояние

В отличии от Еруслана, который добровольно отправился в путешествие, Бова Королевич сбежал из дворца из-за своей злобной матери Миритрицы и попал в королевство Зензивия Андроновича. Он влюбился в его дочь, Дружевну. Много кто хотел заполучить возлюбленную героя, поэтому Бова Королевич участвовал в битвах и в итоге спас Дружевну из рук короля Маркобруна.

Часто на лубках изображали бой между Бовой Королевичем и Полканом - сильным богатырем, у которого вместо человеческих ног были собачьи.

Лубок «Бова Королевич и богатырь Полкан», XIX век. Общественное достояние Общественное достояние

В XVIII веке Петр I понял, что лубочные листы хорошо работают как внутренняя пропаганда. Поэтому в 1711 году он создал гравировальную палату, где работали лучшие мастера лубочного дела. А уже в 1724 году император издал указ о печати лубков с медных пластин.

Это облегчило работу художникам - медная гравюра получалась выразительной и аккуратной, в отличие от деревянной. На медных пластинах не нужно было прилагать много усилий для создания картин: вместо резца использовали кислоты и иглы, а недочеты в работе можно было исправить с помощью специального лака.

Лубок «Трапеза благочестивых и нечестивых», XVIII век. Общественное достояние Общественное достояние

Несмотря на попытку государства контролировать производство лубков, деревянные гравюры продолжали продавать в торговых рядах. По стране даже распространились лубочные картинки, высмеивающие императора и его реформы.

Лубок «О том, как мыши кота хоронили», XVIII век. Это сатира на похороны императора Петра I, которого изображали свирепым котом. Общественное достояние Общественное достояние

В XIX веке лубочные картинки показали свою эффективность как средство массовой информации. Во время Отечественной войны 1812 года были востребованы лубки на военную тематику. Точные даты, реальные имена и детали делали лубочные картинки главным информационным источником. Часть событий показывали рисунком, часть – раскрывали в поясняющем тексте. Помимо фактов, художественное изображение определенного эпизода эмоционально окрашивало словесную часть лубочного листа, возбуждало воображение читателя.

Лубок «Куликовская битва», вторая половина XIX века. И.Г. Блинов И.Г. Блинов

Помимо военной славы, библейских сюжетов и фольклора, лубки изображали моменты из жизни крестьянина, например, процесс плетения лаптей.

Лубок «Мужик лапти плетет», XVIII век. Общественное достояние Общественное достояние

Во многом лубки заменяли крестьянам художественную литературу.

Лубок «Конек-горбунок», XIX век. Общественное достояние Общественное достояние

Также на лубках изображались «небылицы». Фактически, лубок – это мемы дореволюционной России.

Лубок «Медведь с козою прохлаждается», XVIII век. «Медведь с козою прохлаждается, на музыке своей забавляются. И медведь шляпу вздел, да в дудку играл, а коза сива в сарафане синем, с рожками и с колокольчиками, и с ложками скачет и вприсядку пляшет». Общественное достояние Общественное достояние

С помощью лубков также высмеивали тщеславие и жадность представителей высших сословий.

Лубок «Франт и продажная франтиха», XVIII век. «Я с малых лет привычки сей держуся: без денег ни с каким красавцем не люблюся; а для прибытка я совсем не дика: за деньги я любить готова хоть быка». Общественное достояние Общественное достояние

В XIX веке производство лубочных листов стало дешевым и быстрым, благодаря литографии. Однако это отрицательно повлияло на качество лубка, большинство произведений и сказок повторно перепечатывались - оригинального контента, как сказали бы мы сегодня, было мало.

Лубок «Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке А.С. Пушкина, 1878. Общественное достояние Общественное достояние

Переломным моментом в истории лубка стал 1918 год. Печатное дело перешло под контроль государства и попало под идеологический контроль. Несмотря на это, в XX веке традиции лубка продолжали прослеживаться в творчестве советских художников, например, Василия Кандинского.

Роспись на стекле «Амазонка в горах», 1918. В.В. Кандинский В.В. Кандинский

Лубок сегодня

Со временем лубок перестал быть массовым видом творчества, найти его можно только в музеях.

Несмотря на это, русские художники пытаются возродить традицию лубка. Знаменитым автором лубочных картин XXI века является Виктор Пензин. Он использует традиционные методы для создания современных лубочных листов - резьба гравюры и последующая раскраска акварелью. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее и в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина.

Лубок «Георгий Победоносец», 1967-1980. Виктор Пензин Виктор Пензин

Еще один современный художник Андрей Кузнецов рисует интернет-лубки на злободневные темы, полные гротеска и аллегорий. На рисунках также можно встретить персонажей из зарубежного кино и советских мультфильмов.

Лубок: «Бьет, значит любит», 2003. «А вот вам двойной Ван Дамм инда с собой любился, что надвое и раделился. Вдруг же водки напьеца тако сам с собою и дерется». Андрей Кузнецов