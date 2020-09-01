Как русские изобрели мемы еще в 17 веке: история лубка

Cовременная вариация на тему традиционного лубка - сцена из фильма "Терминатор 2".Андрей Кузнецов
Друзья Савоська и Парамошка играют в карты под наблюдением своих прихвостней. Вот проигрывает Савоська и в отчаянии рвёт на себе волосы. Победитель Парамошка насмехается над ним, а приспешник и говорит, показывая фигу проигравшему: «Вот, Савоська не выиграл медный грош у Парамошки». Второй же подбадривает Савоську: «Не плачь дурак, сукин сын Савоська, будет обыгран и Парамошка».
Эта веселая история типична для русского лубка, средневекового комикса. Насыщенные цвета, простое исполнение рисунка, надписи, рассказывающие сюжет изображения, - вот что такое лубок.
Лубок «Савоська и Парамошка», XVIII век. «Парамошка с Савоською в карты играл, и Парамошка Савоську обыграл. Савоська в кошелёк воззрился, ажно один грош очутился. И стал его [Парамошка] пересмехать, и он стал на себе волосы рвать».Общественное достояние
Чтобы сделать лубок, художник вырезает картину на дереве, делает с нее оттиски, а позже раскрашивает их от руки. Название происходит от слова «луба» - это внутренняя часть коры липы, которая использовалась для создания гравюры.
Способ массового производства лубочных картин был придуман еще в VIII веке в Китае, спустя семь столетий гравюра добралась до Европы. В Россию эта техника пришла через Украину, Белоруссию и Балканские страны.
Лубки методом ксилографии (гравюры по дереву) печатались в типографии Киево-Печерской лавры – одного из первых монастырей Киевской Руси. Естественно, главные сюжеты на тот момент были библейскими – веселые лубки про Савоську и Парамошку тогда еще не создавали. Самой первой гравюрой считается икона «Успение Богородицы» (1614-1624).
Распространение лубочных картинок в Москве началось с царского двора в 1635 году, когда 7-летнему царевичу Алексею Михайловичу купили печатные листы на Красной площади. Позже лубочные картинки появились у бояр, а вскоре распространились и среди крестьян.
«Красная площадь во второй половине XVII века», А.М. Васнецов, 1925.Апполинарий Васнецов
В XVII веке основным жанром лубочных листов все еще был религиозный. Но городские художники, помимо правдоподобного изображения святых на гравюрах, создавали печатные листы увеселительного характера для продажи крестьянам.
В 1653 году после церковной реформы Никона старообрядцы и никониане печатали свои лубки. Все это привело к тому, что в 1674 году патриарх Иоаким запретил изображать святых на лубочных картинках.
Лубок «Архангел Михаил», неизвестный автор, 1668 год.Общественное достояние
К тому времени в Москве уже были свои мастерские по производству лубков, например, «Печатная слобода» на углу Сретенского и Рождественского бульваров. Там вместе работали печатники и резчики лубочных листов. В слободе в том числе работали мастера из киево-львовской типографской школы, например, Василий Корень, известный созданием первой в России гравированной Библии.
Лубок «Изгнание из рая», Василий Корень, XVII век.Общественное достояние
В конце XVII и в начале XVIII века в торговых рядах появляются лубки с изображениями народных сказок, былин и легенд. Самыми знаменитыми персонажами фольклора, которые изображались на лубках, были Бова Королевич и Еруслан Лазаревич. Они были известны своей недюжинной силой и храбростью перед полчищами врагов. Их приключения были разными.
Богатырь Еруслан Лазаревич много путешествовал и побывал в тридесятом царстве, и в Вахрамеевом, где женится на своей возлюбленной Марфе Вахрамеевой. Он встретил на своем пути храброго богатыря Ивана и стал его другом. Не обошлось и без битвы с трехголовым змеем.
Лубок «Еруслан Лазаревич», XVIII век.Общественное достояние
В отличии от Еруслана, который добровольно отправился в путешествие, Бова Королевич сбежал из дворца из-за своей злобной матери Миритрицы и попал в королевство Зензивия Андроновича. Он влюбился в его дочь, Дружевну. Много кто хотел заполучить возлюбленную героя, поэтому Бова Королевич участвовал в битвах и в итоге спас Дружевну из рук короля Маркобруна.
Часто на лубках изображали бой между Бовой Королевичем и Полканом - сильным богатырем, у которого вместо человеческих ног были собачьи.
Лубок «Бова Королевич и богатырь Полкан», XIX век.Общественное достояние
В XVIII веке Петр I понял, что лубочные листы хорошо работают как внутренняя пропаганда. Поэтому в 1711 году он создал гравировальную палату, где работали лучшие мастера лубочного дела. А уже в 1724 году император издал указ о печати лубков с медных пластин.
Это облегчило работу художникам - медная гравюра получалась выразительной и аккуратной, в отличие от деревянной. На медных пластинах не нужно было прилагать много усилий для создания картин: вместо резца использовали кислоты и иглы, а недочеты в работе можно было исправить с помощью специального лака.
Лубок «Трапеза благочестивых и нечестивых», XVIII век.Общественное достояние
Несмотря на попытку государства контролировать производство лубков, деревянные гравюры продолжали продавать в торговых рядах. По стране даже распространились лубочные картинки, высмеивающие императора и его реформы.
Лубок «О том, как мыши кота хоронили», XVIII век. Это сатира на похороны императора Петра I, которого изображали свирепым котом.Общественное достояние
В XIX веке лубочные картинки показали свою эффективность как средство массовой информации. Во время Отечественной войны 1812 года были востребованы лубки на военную тематику. Точные даты, реальные имена и детали делали лубочные картинки главным информационным источником. Часть событий показывали рисунком, часть – раскрывали в поясняющем тексте. Помимо фактов, художественное изображение определенного эпизода эмоционально окрашивало словесную часть лубочного листа, возбуждало воображение читателя.
Лубок «Куликовская битва», вторая половина XIX века.И.Г. Блинов
Помимо военной славы, библейских сюжетов и фольклора, лубки изображали моменты из жизни крестьянина, например, процесс плетения лаптей.
Лубок «Мужик лапти плетет», XVIII век.Общественное достояние
Во многом лубки заменяли крестьянам художественную литературу.
Лубок «Конек-горбунок», XIX век.Общественное достояние
Также на лубках изображались «небылицы». Фактически, лубок – это мемы дореволюционной России.
Лубок «Медведь с козою прохлаждается», XVIII век. «Медведь с козою прохлаждается, на музыке своей забавляются. И медведь шляпу вздел, да в дудку играл, а коза сива в сарафане синем, с рожками и с колокольчиками, и с ложками скачет и вприсядку пляшет».Общественное достояние
С помощью лубков также высмеивали тщеславие и жадность представителей высших сословий.
Лубок «Франт и продажная франтиха», XVIII век. «Я с малых лет привычки сей держуся: без денег ни с каким красавцем не люблюся; а для прибытка я совсем не дика: за деньги я любить готова хоть быка».Общественное достояние
В XIX веке производство лубочных листов стало дешевым и быстрым, благодаря литографии. Однако это отрицательно повлияло на качество лубка, большинство произведений и сказок повторно перепечатывались - оригинального контента, как сказали бы мы сегодня, было мало.
Лубок «Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке А.С. Пушкина, 1878.Общественное достояние
Переломным моментом в истории лубка стал 1918 год. Печатное дело перешло под контроль государства и попало под идеологический контроль. Несмотря на это, в XX веке традиции лубка продолжали прослеживаться в творчестве советских художников, например, Василия Кандинского.
Роспись на стекле «Амазонка в горах», 1918.В.В. Кандинский
Со временем лубок перестал быть массовым видом творчества, найти его можно только в музеях.
Несмотря на это, русские художники пытаются возродить традицию лубка. Знаменитым автором лубочных картин XXI века является Виктор Пензин. Он использует традиционные методы для создания современных лубочных листов - резьба гравюры и последующая раскраска акварелью. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее и в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина.
Лубок «Георгий Победоносец», 1967-1980.Виктор Пензин
Еще один современный художник Андрей Кузнецов рисует интернет-лубки на злободневные темы, полные гротеска и аллегорий. На рисунках также можно встретить персонажей из зарубежного кино и советских мультфильмов.
Лубок: «Бьет, значит любит», 2003. «А вот вам двойной Ван Дамм инда с собой любился, что надвое и раделился. Вдруг же водки напьеца тако сам с собою и дерется».Андрей Кузнецов
Лубок «Аникейка», 2003. «Аникейка ламер кнопицы нажимает да ничего в этом не понимает купил свисток, а куда вставить его и не знает».Андрей Кузнецов