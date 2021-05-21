Павел Третьяков: кем был основатель знаменитой галереи?

Павел Третьяков происходил из старого купеческого рода. Его прадед во второй половине XVIII века переехал в Москву из города Малоярославец Калужской губернии. Родился будущий основатель Третьяковки в 1832 году. Его отец Михаил Захарович был успешным купцом, торговал полотняными изделиями и к тому же удачно женился на наследнице коммерсанта, экспортировавшего сало в Англию.
Павел Третьяков в 1892Общественное достояние
Отец приобщал детей к семейному делу, и Павел уже в 15 лет служил у него бухгалтером. Когда Третьякову было всего 18 лет, отец скончался, и они с младшим братом Сергеем унаследовали дело и капиталы.
Братья развили бизнеса отца и превратились из торговцев средней руки в промышленников - построили бумагопрядильные фабрики. Третьяковы купили дом в Замоскворечье. Скоро в нем появились первые картины, собирательством которых увлекся Павел.
Богатые и образованные купцы в середине XIX века были людьми новой формации. Они активно сближались со светским обществом, спонсировали искусство и отдавали деньги на благотворительность.
Так у купца Саввы Мамонтова в усадьбе была целая творческая резиденция, где оттачивали мастерство многие великие художники. На двоюродной сестре Мамонтова, Вере, кстати, женился Павел.
Павел Третьяков с женой Верой МамонтовойОбщественное достояние
Третьяковы были людьми тонко чувствующими, они много путешествовали, любили искусство, посещали салоны и были вхожи в круг музыкантов, литераторов и художников. Дочери Третьякова вышли замуж не за коммерсантов, а за творческих людей: старшая за музыканта, а еще одна за известного художника Льва Бакста.
Коллекционировать искусство уже стало модным делом, и Павел купил несколько полотен голландских живописцев. Однако в противовес засилью западных художников, Третьяков решил обратиться к русскому искусству и поддержать своих художников.
Иван Крамской. Портрет Павла Михайловича ТретьяковаТретьяковская галерея
В отличие от других купцов, которые собирали произведения для личной коллекции и вешали шедевры на стенах своих особняков, Третьяков сразу планировал сделать коллекцию общедоступной.
«Я желал бы оставить национальную галерею, то есть состоящую из картин русских художников».
Василий Худяков. Стычка с финляндскими контрабандистамиТретьяковская галерея
Картины начали появляться в особняке Третьяковых в 1856 году - именно этот год считается датой основания галереи. Первыми картинами коллекции принято считать «Искушение» Николая Шильдера и «Стычку с финляндскими контрабандистами» Василия Худякова.
Третьяков начал скупать картины - многие работы Василия Перова, например шедевр «Тройку», «Княжну Тараканову» Константина Флавицкого. Русскую тематику пополнили и многие картины художников-передвижников: Ивана Шишкина, Николая Ге, Архипа Куинджи, Ильи Репина и множество других.
Константин Флавицкий. Княжна ТаракановаТретьяковская галерея
Для отдельно взятых полотен Третьяков освобождал целые залы - как например, для работы Репина «Крестный ход в Курской губернии».
Илья Репин. Крестный ход в Курской губернииТретьяковская галерея
За огромные деньги Третьяков купил у Василия Верещагина 13 картин и множество этюдов и рисунков «Туркестанской серии», которую художник написал после путешествия по Средней Азии. Эту серию отказался покупать император Александр III из-за слишком высокой цены.
Василий Верещагин. Двери Тимура (Тамерлана). Из Туркестанской серииТретьяковская галерея
Легенды ходили о том, как Третьяков «соревновался» за картины с самим императором. Так Александр III, приходя на выставку, высказывал желание купить ту или иную картину, а оказывалось, что она уже была приобретена Третьяковым. Поначалу было решено показывать картины императору до начала продаж, но Третьяков и тут опередил царя - и стал скупать картины еще до выставок.
Карл Брюллов. ВсадницаТретьяковская галерея
Первых посетителей в дом Третьяковых стали пускать в 1867 году, картины висели в нескольких залах, специально для них отданных. Тогда коллекция насчитывала уже более тысячи картин, но вскоре их стало настолько много, что Павел решил построить отдельное здание для галереи. Одна за другой в течение 20 лет появились целых четыре пристройки в несколько этажей.
Дом Третьяковых в Лаврушинском переулкеТретьяковская галерея
Особняк Третьяковых и до сих пор является основным зданием Третьяковской галереи. Уже после смерти коллекционера, художник Виктор Васнецов создал эскиз для оформления фасада в едином «русском стиле», сделав его похожим на сказочный терем.
Проект фасада Третьяковской галереиВиктор Васнецов
В 1892 Павел Третьяков совершил невероятную щедрость - он пожертвовал галерею и все ее несметное собрание картин городу Москве. За такой жест он получил звание почетного гражданина города и пожизненное право быть попечителем галереи.
Павел не считал себя меценатом, он просто всячески стремился быть полезным обществу. Помимо коллекционирования искусства и поддержки русских художников, он работал на благо общественности.
Здание Третьяковской галереи в 1913 годуОбщественное достояние
«Моя идея была с самых юных лет наживать для того, чтобы нажитое от общества вернулось бы также обществу (народу) в каких-либо полезных учреждениях», - писал Третьяков. Он помогал ученым и учебным заведениям, а также давал деньги на экспедиции (например, выложил большую сумму на экспедицию Николая Миклухо-Маклая в Новую Гвинею).
Памятник Павлу Третьякову на фоне Третьяковской галереиLegion Media
Настоящим горем в семье Третьякова было рождение больного сына, поэтому он всячески помогал медицине - стал попечителем общества глухонемых детей, открыл клинику для тяжелобольных с психиатрическим отделением.