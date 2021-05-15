Европа на картинах русских художников

Талантливый Щедрин в очень юном возрасте поступил в петербургскую Академию Художеств и получил за дипломную картину золотую медаль и грант («пенсию») на путешествие по Европе. В 1818 году он поехал в Италию и эта страна так пленила его, что он провел там остаток жизни. Его стихия была пленэр и он развивал свое мастерство, невероятно работал с цветовой гаммой и со светом. Его картины с видами Рима, Неаполя, Сорренто хранятся в главных картинных галереях страны и для русского искусства начала XIX века являются новаторскими.
Художник долгие годы жил в Италии и написал несколько картин на итальянские сюжеты (а «Итальянское утро» даже было подарено императрице Александре Федоровне, жене Николая II). Брюллов также путешествовал по Греции и Турции - и оставил несколько жанровых полотен. Главным же результатом заграничных скитаний художника стало его самое известное монументальное полотно «Последний день Помпеи». Брюллов попытался реконструировать хаос и ужас, охвативший город во время извержения Везувия.
Море было главной стихией Айвазовского. Главный русский маринист написал сотни пейзажей родного побережья - работал и на берегах Невы в Санкт-Петербурге, и на Черном море, в Крыму (любимая скала для пленэра даже была названа в его честь). Но у Айвазовского также есть десяток картин венецианского берега, несколько пейзажей из Неаполя, а также турецкого Константинополя (современного Стамбула). Доехал художник и на самый край Европы в Лиссабон.
Венеция, 1842
Один из главных театральных художников рубежа XIX-XX веков, Коровин много путешествовал в поисках сюжетов. Коровин также оформлял русский павильон на Всемирной выставке 1900 года в Париже, куда он приезжал неоднократно. Кроме того, он испытал огромное влияние французских импрессионистов, что видно в его парижских сюжетах. В 1920-х художник эмигрировал из Советской России в Париж.
Еще одним ценителем Парижа был автор «Бурлаков на Волге». Путешествую по Европе на грант от Академии Художеств, Репин оказался не в восторге от Рима и Рафаэля, а вот во французской столице решил осесть и даже снял студию. В течение нескольких лет в романтичном городе он создал шедевр «Садко», а также несколько известных картин на парижские мотивы.
Суриков прославился в первую очередь своими монументальными полотнами с сюжетами из русской истории - «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы» и многими другими. Однако меньше известны потрясающие акварели, которые он оставил после путешествий в Италию и Испанию.