Европа на картинах русских художников

Наши живописцы ездили учиться и очаровываться в Италию, Францию и не только. Неудивительно, что в результате у них получались настоящие шедевры.

Сильвестр Щедрин (1791-1830)

Талантливый Щедрин в очень юном возрасте поступил в петербургскую Академию Художеств и получил за дипломную картину золотую медаль и грант («пенсию») на путешествие по Европе. В 1818 году он поехал в Италию и эта страна так пленила его, что он провел там остаток жизни. Его стихия была пленэр и он развивал свое мастерство, невероятно работал с цветовой гаммой и со светом. Его картины с видами Рима, Неаполя, Сорренто хранятся в главных картинных галереях страны и для русского искусства начала XIX века являются новаторскими.

Колизей, 1819

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Новый Рим. Замок Святого Ангела, 1823-25

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Терраса в Сорренто, 1825

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Малая гавань в Сорренто с видом на острова Искья и Прочидо, 1826

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Лунная ночь в Неаполе, 1828

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Карл Брюллов (1799-1852)

Художник долгие годы жил в Италии и написал несколько картин на итальянские сюжеты (а «Итальянское утро» даже было подарено императрице Александре Федоровне, жене Николая II). Брюллов также путешествовал по Греции и Турции - и оставил несколько жанровых полотен. Главным же результатом заграничных скитаний художника стало его самое известное монументальное полотно «Последний день Помпеи». Брюллов попытался реконструировать хаос и ужас, охвативший город во время извержения Везувия.

Итальянское утро, 1823

Кунстхалле, Киль Кунстхалле, Киль

Девушка, собирающая виноград в окрестностях Неаполя. 1827

Русский музей Русский музей

Последний день Помпеи, 1833

Русский музей Русский музей

Исповедь итальянки, 1830

Русский музей Русский музей

Гулянье в Альбано, 1833

ГМИИ им. А.С.Пушкина ГМИИ им. А.С.Пушкина

Греческое утро в Мираке, 1835

ГМИИ им. А.С.Пушкина ГМИИ им. А.С.Пушкина

Храм Аполлона Эпикурейского в Фигалии, 1835

Русский музей Русский музей

Пейзаж на острове Мадейра, 1850

Государственный дворцово-парковый музей-заповедник Петергоф Государственный дворцово-парковый музей-заповедник Петергоф

Иван Айвазовский (1817-1900)

Море было главной стихией Айвазовского. Главный русский маринист написал сотни пейзажей родного побережья - работал и на берегах Невы в Санкт-Петербурге, и на Черном море, в Крыму (любимая скала для пленэра даже была названа в его честь). Но у Айвазовского также есть десяток картин венецианского берега, несколько пейзажей из Неаполя, а также турецкого Константинополя (современного Стамбула). Доехал художник и на самый край Европы в Лиссабон.

Венеция, 1842

Русский музей Русский музей

Неаполитанский залив в лунную ночь, 1840-е

Частное собрание Частное собрание

Вид Константинополя и Босфора, 1856

Частное собрание Частное собрание

Лиссабон. Восход солнца, 1860-е

Частное собрание Частное собрание

Венеция, 1874

Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского Феодосийская картинная галерея имени И. К. Айвазовского

Константинополь. Закат, 1899

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Константин Коровин (1861-1939)

Один из главных театральных художников рубежа XIX-XX веков, Коровин много путешествовал в поисках сюжетов. Коровин также оформлял русский павильон на Всемирной выставке 1900 года в Париже, куда он приезжал неоднократно. Кроме того, он испытал огромное влияние французских импрессионистов, что видно в его парижских сюжетах. В 1920-х художник эмигрировал из Советской России в Париж.

Парижское кафе, 1890

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Геммерфест. Северное сияние, 1894-95

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

У балкона. Испанки Леонора и Ампара, 1888-1889

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Париж. Кафе де ла Пэ, 1906

Киевская картинная галерея Киевская картинная галерея

Венеция. Мост Риальто, 1908

Ярославский художественный музей Ярославский художественный музей

Париж. Сен-Дени. 1930-е

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Илья Репин (1844-1930)

Еще одним ценителем Парижа был автор «Бурлаков на Волге». Путешествую по Европе на грант от Академии Художеств, Репин оказался не в восторге от Рима и Рафаэля, а вот во французской столице решил осесть и даже снял студию. В течение нескольких лет в романтичном городе он создал шедевр «Садко», а также несколько известных картин на парижские мотивы.

Продавец новостей в Париже, 1873

Частное собрание Частное собрание

Парижское кафе, 1875

Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева Саратовский художественный музей имени А. Н. Радищева

Мальчик у стены сада. Монмартр, 1876

Частное собрание Частное собрание

Василий Суриков (1848-1916)

Суриков прославился в первую очередь своими монументальными полотнами с сюжетами из русской истории - «Утро стрелецкой казни», «Боярыня Морозова», «Переход Суворова через Альпы» и многими другими. Однако меньше известны потрясающие акварели, которые он оставил после путешествий в Италию и Испанию.

Милан, 1884

Частное собрание Частное собрание

Рим, 1884

Третьяковская галерея Третьяковская галерея

Венеция, 1900

Частное собрание Частное собрание

Севилья, 1910

Частное собрание Частное собрание

Площадь Сан-Фернандо в Севилье, 1910

Частное собрание Частное собрание

Севилья, 1910

Частное собрание Частное собрание

Арль, коррида. 1910