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Города России на картинах русских художников
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10 МАЯ 2021
Russia Beyond
Наши живописцы восхищались не только видами обеих столицам, но и просторами провинций, золотыми куполами маленьких уездных городов и приморскими набережными.
Андрей Мартынов. Церковь святого Симеона Столпника. Нижегородский кремль, 1806
Петр Заболоцкий. Вид Старой Ладоги. 1833
Алексей Горностаев. Александровский дворец в Царском селе, 1847
Иван Айвазовский. Восход солнца в Феодосии. 1855
Алексей Боголюбов. Ипатьевский монастырь близ Костромы, 1861
Алексей Боголюбов. Крестный ход в Ярославле, 1863
Александр Морозов. Выход из церкви в Пскове, 1864
Алексей Саврасов. Грачи прилетели [Костромская область], 1871
Андрей Попов. Балаганы в Туле на святой неделе. 1873
Сергей Светославский. Из окна Московского училища живописи. 1878
Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии, 1880-1883
Илья Репин. Невский проспект, 1887
Исаак Левитан. Вечер. Золотой Плёс. 1889
Григорий Мясоедов. Пристань в Ялте, 1890
Александр Бенуа. Ораниенбаум, 1901
Борис Кустодиев. Гулянье на Волге [Тутаев, Ярославская область]. 1909
Иван Куликов. Ярмарка в Муроме. 1910-1912
Аристарх Лентулов. Кисловодский пейзаж со створками дверей в центре (Пейзаж с воротами). 1913
Константин Коровин. Гурзуф, 1914
Адольф Лоза. Севастопольский пейзаж. 1960-е
Искусство
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