Города России на картинах русских художников

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Наши живописцы восхищались не только видами обеих столицам, но и просторами провинций, золотыми куполами маленьких уездных городов и приморскими набережными.

Андрей Мартынов. Церковь святого Симеона Столпника. Нижегородский кремль, 1806

Петр Заболоцкий. Вид Старой Ладоги. 1833

Алексей Горностаев. Александровский дворец в Царском селе, 1847

Иван Айвазовский. Восход солнца в Феодосии. 1855

Алексей Боголюбов. Ипатьевский монастырь близ Костромы, 1861

Алексей Боголюбов. Крестный ход в Ярославле, 1863

Александр Морозов. Выход из церкви в Пскове, 1864

Алексей Саврасов. Грачи прилетели [Костромская область], 1871

Андрей Попов. Балаганы в Туле на святой неделе. 1873

Сергей Светославский. Из окна Московского училища живописи. 1878

Илья Репин. Крестный ход в Курской губернии, 1880-1883

Илья Репин. Невский проспект, 1887

Исаак Левитан. Вечер. Золотой Плёс. 1889

Григорий Мясоедов. Пристань в Ялте, 1890

Александр Бенуа. Ораниенбаум, 1901

Борис Кустодиев. Гулянье на Волге [Тутаев, Ярославская область]. 1909

Иван Куликов. Ярмарка в Муроме. 1910-1912

Аристарх Лентулов. Кисловодский пейзаж со створками дверей в центре (Пейзаж с воротами). 1913

Константин Коровин. Гурзуф, 1914

Адольф Лоза. Севастопольский пейзаж. 1960-е

Искусство
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