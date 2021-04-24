Санкт-Петербург на картинах русских художников

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Максим Воробьёв
Имперская столица привлекала живописцев со всей России, и все непременно воспевали ее красоту.

Фёдор Алексеев. Вид на Михайловский замок в Петербурге со стороны Фонтанки. 1800 

Фёдор Алексеев. Вид Казанского собора в Петербурге. Нач. XIX в.

Александр Брюллов. Сенная площадь. Петербург. 1822

Максим Воробьёв. Петропавловская крепость. Конец 1820-х - начало 1830-х

Максим Воробьёв. Исаакиевский собор и памятник Петру I. 1844

Константин Маковский. Петербургский дворик. 1850

Иван Шишкин. Аллея Летнего сада в Петербурге. 1869

Василий Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 1870

Василий Суриков. Вечер в Петербурге. 1871

Александр Беггров. Вид Невы и стрелки Васильевского острова. 1879

Алексей Боголюбов. Вид с Лебяжьей канавки на Михайловский замок в Петербурге. 1880

Александр Беггров. Невский проспект вечером. 1882

Иван Айвазовский. Вид Петербурга. 1888

Иван Айвазовский. Исаакиевский собор в морозный день. 1891

Илья Репин. На Дворцовой площади в Петербурге.1905

Александр Бенуа. Масленица в Петербурге. Фрагмент. Эскиз декорации.1911

Анна Остроумова-Лебедева. Петербург. Крюков канал. 1910

Исаак Бродский. Первомайская демонстрация на проспекте 25 октября. 1934

Владимир Конашевич. Крыши. Геслеровский проспект. 1941

Николай Быльев-Протопопов. У Медного всадника зимой. На Неву за водой. 1941–1942

Василий Кучумов. За водой. 1942

Людмила Рончевская. Ленинград в блокаде. 1942

Вячеслав Пакулин. Невский в праздник 9 июля 1945 года

Андрей Бантиков. Двор Эрмитажа. 1960-е

Виктор Шустров. Ленинград. Площадь труда. 1983

Игорь Суворов. Канал Грибоедова. 1985

Игорь Суворов. Невский проспект. 2007

Александр Флоренский. Вид из моего окна, 2020

Искусство
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