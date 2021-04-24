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Санкт-Петербург на картинах русских художников
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24 АПРЕЛЯ 2021
Russia Beyond
Максим Воробьёв
Имперская столица привлекала живописцев со всей России, и все непременно воспевали ее красоту.
Фёдор Алексеев. Вид на Михайловский замок в Петербурге со стороны Фонтанки. 1800
Фёдор Алексеев. Вид Казанского собора в Петербурге. Нач. XIX в.
Александр Брюллов. Сенная площадь. Петербург. 1822
Максим Воробьёв. Петропавловская крепость. Конец 1820-х - начало 1830-х
Максим Воробьёв. Исаакиевский собор и памятник Петру I. 1844
Константин Маковский. Петербургский дворик. 1850
Иван Шишкин. Аллея Летнего сада в Петербурге. 1869
Василий Суриков. Вид памятника Петру I на Сенатской площади в Санкт-Петербурге. 1870
Василий Суриков. Вечер в Петербурге. 1871
Александр Беггров. Вид Невы и стрелки Васильевского острова. 1879
Алексей Боголюбов. Вид с Лебяжьей канавки на Михайловский замок в Петербурге. 1880
Александр Беггров. Невский проспект вечером. 1882
Иван Айвазовский. Вид Петербурга. 1888
Иван Айвазовский. Исаакиевский собор в морозный день. 1891
Илья Репин. На Дворцовой площади в Петербурге.1905
Александр Бенуа. Масленица в Петербурге. Фрагмент. Эскиз декорации.1911
Анна Остроумова-Лебедева. Петербург. Крюков канал. 1910
Исаак Бродский. Первомайская демонстрация на проспекте 25 октября. 1934
Владимир Конашевич. Крыши. Геслеровский проспект. 1941
Николай Быльев-Протопопов. У Медного всадника зимой. На Неву за водой. 1941–1942
Василий Кучумов. За водой. 1942
Людмила Рончевская. Ленинград в блокаде. 1942
Вячеслав Пакулин. Невский в праздник 9 июля 1945 года
Андрей Бантиков. Двор Эрмитажа. 1960-е
Виктор Шустров. Ленинград. Площадь труда. 1983
Игорь Суворов. Канал Грибоедова. 1985
Игорь Суворов. Невский проспект. 2007
Александр Флоренский. Вид из моего окна, 2020
Искусство
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