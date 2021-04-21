Какие культурные трофеи достались СССР после войны

Рафаэль. Сикстинская мадоннаГалерея старых мастеров, Дрезден
В феврале 1945-го войска союзников - Великобритании и США - провели массированную бомбардировку одного из красивейших немецких городов, Дрездена. Казалось, в страшном огне могли погибнуть и сокровища знаменитой картинной галереи - в коллекции саксонских курфюрстов были полотна Питера Брейгеля-старшего, Джорджоне и Вермеера, Боттичелли и Кранаха, Рубенса и Гольбейна, Тициана и Ван Дейка. Из хранилищ произведения искусства переместили в каменоломни и штольни. Там их в мае 1945 года и нашли советские войска. Что-то лежало просто так, а жемчужина собрания - «Сикстинская мадонна» кисти Рафаэля - скрывалась в фанерном ящике с висячими замками. Шедевры переместили в Москву, в ГМИИ имени Пушкина, где их отреставрировали, и весной 1955 года в 14 залах представили зрителям. За четыре месяца выставку спасенных картин посмотрели более 1,2 миллиона человек. Чтобы люди смогли увидеть их, музей работал ежедневно: открывал свои двери в 7:30, и принимал посетителей до 23 часов.
После этого коллекция вернулась в Германию: «Конечно, все были возмущены, - вспоминала экс-директор Пушкинского Ирина Антонова. - Но, оказавшись спустя несколько лет в Дрездене, я смогла посмотреть на эту ситуацию по-другому. Я поняла, что Дрезденская галерея — это и есть Дрезден».
Пергамский алтарь в Пергамском музее БерлинаLestat (CC BY-SA 2.5)
Среди музейных трофеев оказался и огромный алтарь Зевса из города Пергам, украшенный массивным фризом с изображением битвы богов и гигантов. Считается, что о нем упоминал в Откровении Иоанн Богослов, называя жертвенник «престолом Сатаны». Алтарь обнаружил в XIX веке немецкий археолог Карл Хуман и перевез в Германию, а к 1920 году для античной реликвии построили специальный музей в Берлине.
После войны Пергамский алтарь вывезли в Санкт-Петербург - 13 лет он находился в хранилище Эрмитажа, и лишь в 1954 году его смогли увидеть зрители. Еще через четыре года жертвенник вернули в Германию - и по сей день алтарь находится в берлинском Пергамон-музее, а для СССР создали гипсовую копию реликвии. С 2002 года она экспонируется в художественно-промышленной академии имени Штиглица в Петербурге.
Поль Сезанн. КупальщицыЭрмитаж
Среди трофейного искусства были и произведения импрессионистов. В своем доме под Веймаром предприниматель Отто Кребс собрал исключительную коллекцию Ван Гога, Сезанна, Гогена, Писсарро, Моне и других художников. Весной 1945-го в его особняке разместилась Советская военная администрация в Германии. Тогда-то наши солдаты и обнаружили в подвале специальное хранилище. Внутри их ожидал сюрприз: полная опись коллекции и сами шедевры, в полном соответствии со списком. 102 картины и 13 рисунков, восемь скульптур, дюжина фарфоровых изделий.
Эрмитажные сотрудники, получившие собрание Кребса, сразу поняли: перед ними не просто коллекция, а настоящий мини-музей, настолько превосходными были работы. С 1949 по 1996 год собрание находилось в запасниках Эрмитажа, далее его выставили здесь же в составе музейной коллекции.
Библия Гутенберга, экземпляр РГБРоссийская государственная библиотека
Небольшой городок Гота в Тюрингии до войны считался настоящей сокровищницей. Здесь находилась старейшая библиотека Германии. Герцоги Саксен-Готские прилежно пополняли ее: иллюминированная Библия Отто Генриха, Большая Майнцкая Библия, книги с автографами Мартина Лютера, рукописи Кальвина и даже русская «Азбука» Ивана Федорова, напечатанная в Остроге. После войны значительная часть библиотеки была перевезена в СССР. Десять лет уникальные книги находились в тех же ящиках, в каких приехали. В 1956-м большая часть книг вернулась в Германию.
Из Лейпцигского Немецкого музея книги и шрифта в Москву отправились и две Библии, напечатанные Иоганном Гутенбергом. Из 180 экземпляров до нашего времени дошли лишь 47, так что можно представить, насколько редкие это издания. Одна из Библий находится в МГУ имени Ломоносова, а вторая, как выяснилось лишь в 1990 годы, в «Ленинке» в Москве.
Винсент Ван Гог. Звёздная ночьМузей архитектуры им. Щусева
Дюрер, Рембрандт, Ван Гог - больше 1700 произведений великих мастеров из собрания Бременского кунстхалле спрятали во время войны в подвалах замка Карнцов. Когда в мае 1945 года советские войска вошли во владения графов Кенигсмарков, то обнаружили папки с графикой и ящики с картинами.
Капитану Виктору Балдину удалось значительную часть спасти от мародерства и перевезти в Москву. В 1947 году коллекция обосновалась в столичном Музее архитектуры, а с 1991-го - в Эрмитаже. Тогда же мир узнал, что Бременская коллекция хранится в России. Теперь она носит имя человека, который спас ее от уничтожения - Виктора Балдина.
Лукас Кранах. Адам и Ева / Грехопадение. 1537ГМИИ имени А.С. Пушкина
В замке Фриденштайн в немецкой Готе, у курфюрста Фридриха III Мудрого придворным живописцем служил Лукас Кранах-старший. Здесь возник и один из первых музеев Германии с богатейшей коллекцией - Ян Ливенс, Франс Халс, Ян Брейгель-старший и, конечно, Кранах.
После войны собрание переместилось в Советский Союз: часть в 1950-х вернулась в Германию. Около двадцати полотен Кранаха, в том числе «Господин бургомистр», «Грехопадение», «Поклонение волхвов» и другие, больше 70 лет находятся в фондах ГМИИ имени Пушкина.
Большая и малая диадемы из «Клада А»ГМИИ имени А.С. Пушкина
Одной из драгоценностей музейного Берлина были сокровища Трои, найденные Генрихом Шлиманом. Ценную находку, состоявшую из золотых украшений, серебряной и золотой утвари, топоров и кинжалов, назвали Кладом Приама. Значительная его часть попала в Берлинское Античное собрание, но с началом войны ценные экспонаты спрятали в зоопарке.
После окончания войны музейные коллекции передали советским войскам. Так сокровища Трои оказались в Советском Союзе, но об этом мало кто знал - лишь в начале 1990-х с трофеев сняли гриф секретности. Тем более удивительно было увидеть их своими глазами на выставке в столичном Пушкинском в 1996 году. Уникальная находка Шлимана находится в собрании музея и сегодня.
Среди трофеев были и другие клады, в том числе драгоценные изделия бронзового века из Эберсвальдского клада, и золото франкских Меровингов, также находившихся в Берлинском музее древней и ранней истории.
Кадр из фильма "Серенада Солнечной долины"Х. Брюс Хамберстоун/20th Century Fox, 1941
В конце 1940-начале 1950-х на экранах советских кинотеатров появились иностранные фильмы - среди военных трофеев оказалась обширная коллекция Рейхсфильмархива. К 1945 году в его фондах насчитывалось больше 17 тысяч картин, причем не только немецкого производства, там хранились копии из киноархивов Франции, Норвегии, Югославии, Польши и даже США.
Больше шести тысяч фильмов в итоге перешли советскому Госфильмофонду, а оттуда многие перекочевали на киноэкраны. Например, «Большой вальс», «Серенада Солнечной долины», «Сто мужчин и одна девушка», музыкальные фильмы с Карузо, приключенческие с Эриком Штрогеймом.
Многие перед показом отсматривал сам Иосиф Сталин. Некоторых картинах перемонтировали, меняя финал или убирая все «вредное» для советского человека, даже название. Показ предваряли специальные титры: «взят в качестве трофея после разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году».