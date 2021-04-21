Какие культурные трофеи достались СССР после войны

1. Коллекция Дрезденской галереи

Рафаэль. Сикстинская мадонна Галерея старых мастеров, Дрезден Галерея старых мастеров, Дрезден

В феврале 1945-го войска союзников - Великобритании и США - провели массированную бомбардировку одного из красивейших немецких городов, Дрездена. Казалось, в страшном огне могли погибнуть и сокровища знаменитой картинной галереи - в коллекции саксонских курфюрстов были полотна Питера Брейгеля-старшего, Джорджоне и Вермеера, Боттичелли и Кранаха, Рубенса и Гольбейна, Тициана и Ван Дейка. Из хранилищ произведения искусства переместили в каменоломни и штольни. Там их в мае 1945 года и нашли советские войска. Что-то лежало просто так, а жемчужина собрания - «Сикстинская мадонна» кисти Рафаэля - скрывалась в фанерном ящике с висячими замками. Шедевры переместили в Москву, в ГМИИ имени Пушкина, где их отреставрировали, и весной 1955 года в 14 залах представили зрителям. За четыре месяца выставку спасенных картин посмотрели более 1,2 миллиона человек. Чтобы люди смогли увидеть их, музей работал ежедневно: открывал свои двери в 7:30, и принимал посетителей до 23 часов.

После этого коллекция вернулась в Германию: «Конечно, все были возмущены, - вспоминала экс-директор Пушкинского Ирина Антонова. - Но, оказавшись спустя несколько лет в Дрездене, я смогла посмотреть на эту ситуацию по-другому. Я поняла, что Дрезденская галерея — это и есть Дрезден».

2. Пергамский алтарь

Пергамский алтарь в Пергамском музее Берлина Lestat (CC BY-SA 2.5) Lestat (CC BY-SA 2.5)

Среди музейных трофеев оказался и огромный алтарь Зевса из города Пергам, украшенный массивным фризом с изображением битвы богов и гигантов. Считается, что о нем упоминал в Откровении Иоанн Богослов, называя жертвенник «престолом Сатаны». Алтарь обнаружил в XIX веке немецкий археолог Карл Хуман и перевез в Германию, а к 1920 году для античной реликвии построили специальный музей в Берлине.

После войны Пергамский алтарь вывезли в Санкт-Петербург - 13 лет он находился в хранилище Эрмитажа, и лишь в 1954 году его смогли увидеть зрители. Еще через четыре года жертвенник вернули в Германию - и по сей день алтарь находится в берлинском Пергамон-музее, а для СССР создали гипсовую копию реликвии. С 2002 года она экспонируется в художественно-промышленной академии имени Штиглица в Петербурге.

3. Коллекция Отто Кребса

Поль Сезанн. Купальщицы Эрмитаж Эрмитаж

Среди трофейного искусства были и произведения импрессионистов. В своем доме под Веймаром предприниматель Отто Кребс собрал исключительную коллекцию Ван Гога, Сезанна, Гогена, Писсарро, Моне и других художников. Весной 1945-го в его особняке разместилась Советская военная администрация в Германии. Тогда-то наши солдаты и обнаружили в подвале специальное хранилище. Внутри их ожидал сюрприз: полная опись коллекции и сами шедевры, в полном соответствии со списком. 102 картины и 13 рисунков, восемь скульптур, дюжина фарфоровых изделий.

Эрмитажные сотрудники, получившие собрание Кребса, сразу поняли: перед ними не просто коллекция, а настоящий мини-музей, настолько превосходными были работы. С 1949 по 1996 год собрание находилось в запасниках Эрмитажа, далее его выставили здесь же в составе музейной коллекции.

4. Книги и манускрипты

Библия Гутенберга, экземпляр РГБ Российская государственная библиотека Российская государственная библиотека

Небольшой городок Гота в Тюрингии до войны считался настоящей сокровищницей. Здесь находилась старейшая библиотека Германии. Герцоги Саксен-Готские прилежно пополняли ее: иллюминированная Библия Отто Генриха, Большая Майнцкая Библия, книги с автографами Мартина Лютера, рукописи Кальвина и даже русская «Азбука» Ивана Федорова, напечатанная в Остроге. После войны значительная часть библиотеки была перевезена в СССР. Десять лет уникальные книги находились в тех же ящиках, в каких приехали. В 1956-м большая часть книг вернулась в Германию.

Из Лейпцигского Немецкого музея книги и шрифта в Москву отправились и две Библии, напечатанные Иоганном Гутенбергом. Из 180 экземпляров до нашего времени дошли лишь 47, так что можно представить, насколько редкие это издания. Одна из Библий находится в МГУ имени Ломоносова, а вторая, как выяснилось лишь в 1990 годы, в «Ленинке» в Москве.

5. Коллекция Бременского кунстхалле

Винсент Ван Гог. Звёздная ночь Музей архитектуры им. Щусева Музей архитектуры им. Щусева

Дюрер, Рембрандт, Ван Гог - больше 1700 произведений великих мастеров из собрания Бременского кунстхалле спрятали во время войны в подвалах замка Карнцов. Когда в мае 1945 года советские войска вошли во владения графов Кенигсмарков, то обнаружили папки с графикой и ящики с картинами.

Капитану Виктору Балдину удалось значительную часть спасти от мародерства и перевезти в Москву. В 1947 году коллекция обосновалась в столичном Музее архитектуры, а с 1991-го - в Эрмитаже. Тогда же мир узнал, что Бременская коллекция хранится в России. Теперь она носит имя человека, который спас ее от уничтожения - Виктора Балдина.

6. Готская коллекция

Лукас Кранах. Адам и Ева / Грехопадение. 1537 ГМИИ имени А.С. Пушкина ГМИИ имени А.С. Пушкина

В замке Фриденштайн в немецкой Готе, у курфюрста Фридриха III Мудрого придворным живописцем служил Лукас Кранах-старший. Здесь возник и один из первых музеев Германии с богатейшей коллекцией - Ян Ливенс, Франс Халс, Ян Брейгель-старший и, конечно, Кранах.

После войны собрание переместилось в Советский Союз: часть в 1950-х вернулась в Германию. Около двадцати полотен Кранаха, в том числе «Господин бургомистр», «Грехопадение», «Поклонение волхвов» и другие, больше 70 лет находятся в фондах ГМИИ имени Пушкина.

7. Клады

Большая и малая диадемы из «Клада А» ГМИИ имени А.С. Пушкина ГМИИ имени А.С. Пушкина

Одной из драгоценностей музейного Берлина были сокровища Трои, найденные Генрихом Шлиманом. Ценную находку, состоявшую из золотых украшений, серебряной и золотой утвари, топоров и кинжалов, назвали Кладом Приама. Значительная его часть попала в Берлинское Античное собрание, но с началом войны ценные экспонаты спрятали в зоопарке.

После окончания войны музейные коллекции передали советским войскам. Так сокровища Трои оказались в Советском Союзе, но об этом мало кто знал - лишь в начале 1990-х с трофеев сняли гриф секретности. Тем более удивительно было увидеть их своими глазами на выставке в столичном Пушкинском в 1996 году. Уникальная находка Шлимана находится в собрании музея и сегодня.

Среди трофеев были и другие клады, в том числе драгоценные изделия бронзового века из Эберсвальдского клада, и золото франкских Меровингов, также находившихся в Берлинском музее древней и ранней истории.

8. Кинофонд Рейхсфильмархива

Кадр из фильма "Серенада Солнечной долины" Х. Брюс Хамберстоун/20th Century Fox, 1941 Х. Брюс Хамберстоун/20th Century Fox, 1941

В конце 1940-начале 1950-х на экранах советских кинотеатров появились иностранные фильмы - среди военных трофеев оказалась обширная коллекция Рейхсфильмархива. К 1945 году в его фондах насчитывалось больше 17 тысяч картин, причем не только немецкого производства, там хранились копии из киноархивов Франции, Норвегии, Югославии, Польши и даже США.

Больше шести тысяч фильмов в итоге перешли советскому Госфильмофонду, а оттуда многие перекочевали на киноэкраны. Например, «Большой вальс», «Серенада Солнечной долины», «Сто мужчин и одна девушка», музыкальные фильмы с Карузо, приключенческие с Эриком Штрогеймом.

Многие перед показом отсматривал сам Иосиф Сталин. Некоторых картинах перемонтировали, меняя финал или убирая все «вредное» для советского человека, даже название. Показ предваряли специальные титры: «взят в качестве трофея после разгрома Советской Армией немецко-фашистских войск под Берлином в 1945 году».