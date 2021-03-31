За что Пабло Пикассо дали Ленинскую премию

Пикассо с Россией связывает многое. Русские коллекционеры были одними из первых, кто оценил его картины и начал щедро за них платить. Художнику была даже вручена Ленинская премия, и именно он стал первым современным западным художником, выставлявшимся в СССР.

1. Коллекционеры

Работы Пикассо в доме Щукина. Heritage Images/Getty Images Heritage Images/Getty Images

В 1908 году в мастерскую Пикассо пришел Анри Матисс - с собой он привел русского покупателя. Тот выбрал две картины, в том числе «Королеву Изабо», и щедро за них заплатил. Для художника, жившего тогда крайне бедно, появление Сергея Щукина (это был именно он) стало спасением. За шесть лет русский меценат купил более 50 работ Пикассо кубистического, а также «розового» и «голубого» периодов, включая «Женщину с веером» и «Любительницу абсента». Фактически это было крупнейшее собрание картин художника в мире. Интересовался его творчеством и другой известный российский коллекционер - Иван Морозов. Он приобрел два выдающихся полотна - «Девочку на шаре» и «Арлекина и его подружку». После революции собрания Щукина и Морозова национализировали и на их основе создали Музей нового западного искусства. Просуществовал он до 1948 года, после чего коллекцию поделили между Пушкинским музеем и Эрмитажем.

2. Монография

Пикассо и окрестности. С двенадцатью меццотинтогравюрами с картин мастера. 1917. Shapiro Auctions Shapiro Auctions

Первую в мире монографию о художнике выпустили в России еще в 1917 году. Поэт и критик Иван Аксенов, участник футуристического объединения «Центрифуга», в работе «Пикассо и окрестности», по его выражению, хотел предупредить, чего не стоит искать в творчестве испанца и как смотреть на его работы. Вероятно, незадолго до начала Первой мировой войны, Аксенов побывал в Париже и познакомился с художником или почерпнул знания от авангардистки Александры Экстер (она, кстати, оформила обложку его книги), которая жила в Париже и хорошо знала нюансы местной художественной критики.

3. Ученики

Владимир Татлин. Heritage Images/Getty Images Heritage Images/Getty Images

Русские авангардисты восхищались творчеством Пикассо, хотя обожать его могли лишь на расстоянии - испанец был фигурой практически недоступной. Но что такое слово «нет», если речь идет об искусстве? Художник Владимир Татлин в 1914 году отправился в Берлин - на выставке русского искусства он играл в ансамбле бандуристов, однако не это было его целью. Татлин мечтал о Париже и о встрече со своим кумиром. Ему действительно это удалось: по одной из версий, благодаря Марку Шагалу, по другой - благодаря собственной предприимчивости. Татлин, одевшись поярче, устроился с бандурой недалеко от мастерской Пикассо. Тот заметил необычного господина и пригласил позировать. Стоило испанцу выйти из комнаты, как Татлин немедля бросился зарисовывать то, что видел вокруг. Но тут вернулся хозяин квартиры и тотчас выгнал «натурщика». Были и другие версии случившегося: Татлин так восхищался Пикассо, что при встрече немедля предложил себя в качестве слуги - чтобы иметь возможность раскрыть секрет его гения. Как бы там ни было, именно Пикассо он считал своим учителем и после поездки в Париж сосредоточился на контррельефах.

4. Балет

Костюмы по эскизам Пикассо для балета Дягилева, 1917. Общественное достояние Общественное достояние

Весной 1917 года в парижском театре «Шатле» Русский балет Сергея Дягилева давал премьеру. Знаменитый импресарио в этот раз решил объединить живопись, балет и поэзию - одноактный «Парад» по мотивам стихов Жана Кокто создали хореограф Леонид Мясин и композитор Эрик Сати, а декорации, костюмы и занавес с цирковыми мотивами придумал Пабло Пикассо.

Результат превзошел все ожидания: вместо балетных пачек на артистах были громоздкие костюмы из папье-маше, дерева и металла - настолько неудобные, что движения в них получались механическими и неуклюжими. На фоне кубистического задника танцовщики превращались в движущиеся фрагменты коллажа. Так впервые кубизм вышел на театральную сцену, а сам «Парад» стал одним из первых явлений сюрреализма.

5. Композитор Стравинский

Стравинский глазами Пикассо. Bettmann/Getty Images Bettmann/Getty Images

Для подготовки декораций и костюмов к «Параду» Пикассо отправился в Рим - там он познакомился с Игорем Стравинским. Между ними завязалась дружба, которая продолжилась и на сцене: Пикассо оформил его балет «Пульчинелла» и создал несколько портретов музыканта. Один из них Стравинский увез в Швейцарию. На границе у него стали допытываться, что это такое и никак не хотели верить, что это карандашный рисунок известного художника. Больше похоже на план. Композитор согласился с тем, что работа Пикассо не что иное как план его лица. А портрет пришлось отправить через посольство Великобритании диппочтой.

6. Жена и сын

Пикассо и Хохлова в Лондоне, 1919. Heritage Images/Getty Images Heritage Images/Getty Images

В Риме Пабло Пикассо познакомился и с Ольгой Хохловой, балериной дягилевской труппы.

Летом 1918 года Пикассо и Хохлова обвенчались - на церемонии в парижском православном соборе присутствовали в том числе Гертруда Стайн и Сергей Дягилев. В 1921-м у них родился сын Пауло, а в 1935-м художник и балерина расстались, хотя развод так и не оформили.

7. Писатель Эренбург

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С писателем Ильей Эренбургом художник дружил с 1914 года. «Разрушающая сила» творчества Пикассо восхищала его, и он полушутя называл испанца добрым чертом. Однажды художник решил написать портрет своего друга, но, не успел тот расположиться в кресле, как Пикассо объявил, что все готово. Эренбург удивился скорости, на что Пабло рассмеялся: ведь своего друга он знал больше сорока лет и все эти годы он учился рисовать портреты. За пять минут.

8. Первая выставка западного авангарда в СССР

Выставка Пабло Пикассо в Москве. Эммануил Евзерихин/TASS/Russia in photo

Именно Эренбург открыл для советской публики художника Пикассо и помог организовать в 1956 году его выставки в Пушкинском музее и Эрмитаже. Она стала обещанием оттепели. Ажиотаж был такой, что желающие попасть в музей выстаивали огромные очереди ночь напролет. Публику пришлось успокаивать: «Вы ждали этой выставки 25 лет, подождите теперь 25 минут» - успокаивал собравшихся Эренбург.

9. Портрет Сталина

Архивное изображение Архивное изображение

В СССР художника называли «товарищ Пабло» - в 1944-м он вступил во Французскую компартию. Так Пикассо проявлял свой протест против войны и ужасов, творимых в родной Испании режимом Франко. Когда в 1953-м умер Иосиф Сталин, Пикассо нарисовал его портрет - к возмущению коммунистов, он изобразил генсека молодым. Случился даже скандал: французские товарищи возмутились неканоническому образу. А Луи Арагон, поэт и главный редактор Le Lettres Francaises, в которой был опубликован портрет, укорил друга: «Сталина изобрести нельзя».

10. Ленинская премия

Голубка Пикассо (1-й вариант). Постер Всемирного Конгресса 1949, Legion Media Legion Media

В 1949 году в Париже проходил Конгресс сторонников мира. Для него Пикассо нарисовал плакат с изображением голубки. Очень скоро она «облетела» всю планету - этот узнаваемый символ художник неоднократно повторял. А в 1962 году ему вручили Ленинскую премию мира. Награду во французский Мужен привез Илья Эренбург.