7 мест в России, где иностранцы снимали кино

Красная площадь с храмом Василия Блаженного и Невский проспект с Казанским собором - самые популярные места для киносъемок. Сразу понятно: действие происходит в России.

1. Москва

Кадр из фильма "Красная жара" Walter Hill/ TriStar Pictures; Carolco Pictures, 1988 Walter Hill/ TriStar Pictures; Carolco Pictures, 1988

Чего только здесь не снимали! Сюда приезжали бравые герои «Полицейской академии». Арнольд Шварценеггер в советской военной форме позировал на фоне Покровского собора в «Красной жаре». В фильме «Изгой» герой Тома Хэнкса работал в офисе FedEx рядом с Красной площадью, а после съемок вспоминал, что это был удивительный опыт: январь в тот год выдался настолько теплым, что снег пришлось завозить.

Кадр из фильма "Изгой" Robert Zemeckis/Twentieth Century Fox, 2000 Robert Zemeckis/Twentieth Century Fox, 2000

Настоящую гонку по Комсомольскому проспекту, Рождественскому бульвару, Трубной площади и, наконец, среди бело-голубых многоэтажек Крылатского, показывают в «Превосходстве Борна».

Кадр из фильма "Превосходство Борна" Paul Greengrass/Kennedy/Marshall, 2004 Paul Greengrass/Kennedy/Marshall, 2004

Инопланетяне нападали на российскую столицу в «Фантоме» - фантастический боевик снимали в самом центре города, поэтому на некоторые сцены уходило по несколько дней.

Кадр из фильма "Фантом" Chris Gorak/Regency Enterprises; Bazelevs Company, 2011 Chris Gorak/Regency Enterprises; Bazelevs Company, 2011

ВДНХ и Пироговская больница, а еще гостиницы «Украина» и «Националь», дом на Верхней Масловке и парк «Коломенское» - лишь часть локаций из шпионского триллера «Русский дом» с Шоном Коннери, Мишель Пфайффер и Клаусом Марией Брандауэром.

Лента Фреда Скеписи стала первой зарубежной картиной, целиком снятой в СССР. Поскольку один из героев - издатель и часто приезжает на книжные ярмарки, особенно символичной стала сцену у могилы Бориса Пастернака в Переделкино.

2. Санкт-Петербург

Кадр из фильма "Онегин" Martha Fiennes/7 Arts International; Baby Productions, 1999 Martha Fiennes/7 Arts International; Baby Productions, 1999

Дворцы Петербурга и окрестностей - идеальный выбор для съемок исторических фильмов и, конечно, экранизаций русской классики. В «Онегине» Марты Файнс главный герой прогуливается вдоль замерзшей Невы, предаваясь размышлениям на фоне Адмиралтейского шпиля, а с Ленским стреляется где-то в районе поселка Лисий нос.

В «Демонах Санкт-Петербурга», итальянской ленте о Достоевском, кажется впервые показывают квартиру писателя на Малой Мещанской улице. Есть и хорошо знакомые всем виды Царскосельского дворца и Дворцовой площади. По сюжету писатель работает над своим романом «Игрок» и параллельно знакомится с одним из заговорщиков, которые недавно убили члена царской семьи и планируют в скором времени совершить новые преступления.

3. Ялта

Хотя в титрах фильма «Мио, мой Мио» значится российский режиссер Владимир Грамматиков, этот проект - копродукция Швеции, Норвегии и СССР. Актерский состав у ленты по-настоящему звездный. Юм-Юма, друга главного героя, сыграл Кристиан Бейл, а злодея - Кристофер Ли.

Кадр из фильма "Мио, мой Мио" Vladimir Grammatikov/Nordisk Tonefilm International; Gorky Film Studio, 1987 Vladimir Grammatikov/Nordisk Tonefilm International; Gorky Film Studio, 1987

По сюжету, мальчик Боссе переносится в волшебную страну Желанную, где ему предстоит сразиться со злым волшебником Като, который похищает детей и превращает их в птиц. Некоторые сцены снимали в Стокгольме, а вот натуру для «сказочной части» нашли в Крыму.

Легко узнать «Ласточкино гнездо» и Воронцовский дворец с обширным парком - они стали идеальными декорациями для сказки Астрид Линдгрен.

4. Калининград

В 2004 году Мика Каурисмяки, старший брат Аки Каурисмяки, снял фильм «Детка», превратив древнегреческий миф об Орфее и Эвридике в роуд-муви, действие которого разворачивается в российском Калининграде. Главный герой, музыкант-неудачник Том, мечтает о гастролях в Париже, но вместо этого едет в Калининград. Там он знакомится с Наташей, которая сбежала от жениха - влюбленные уезжают с бродячим цирком, а вслед за ними отправляются головорезы бывшего наташиного избранника.

В объектив попали все главные точки города - ресторан «Атлантика», Дом советов и тогда еще не законченный долгострой - Второй Эстакадный мост, который соединил берега реки Преголя лишь много лет спустя.

5. Кольский полуостров и Мурманская область

О гибели группы Игоря Дятлова больше шестидесяти лет ходят самые разные предположения, от конспирологических до вполне прозаических. В 2013 году вышел фильм Ренни Харлина «Тайна перевала Дятлова», в котором герои повторяли маршрут дятловцев, чтобы выяснить, как те погибли.

Кадр из фильма "Тайна перевала Дятлова" Renny Harlin/Non-Stop Production, 2013 Renny Harlin/Non-Stop Production, 2013

Съемки шли не на Урале, а в Хибинах, горном массиве на Кольском полуострове - режиссер объяснил это тем, что нужна была «снежная картинка» и при этом не слишком суровые погодные условия. В роли городков Ивдель и Вижай в Свердловской области «снялся» заполярный Кировск в Мурманской области.

Режиссер, автор в том числе «Крепкого орешка-2», собрал самые эксцентричные и «желтые» версии тех событий - тут и мистика, и засекреченные эксперименты, и даже телепортация и путешествие во времени.

6. Озеро Байкал

Кадр из фильма "В лесах Сибири" Safi Nebbu/Nord-Ouest Films, 2016 Safi Nebbu/Nord-Ouest Films, 2016

«В лесах Сибири» Сэфи Неббу - экранизация книг Сильвена Тессона. Полгода Тессон прожил на берегу Байкала в простой хижине. Рядом - кедровый лес Байкало-Ленского заповедника, вокруг - замерзшее озеро. Он бежал сюда, потому что устал от шума парижской жизни и хотел избавиться от «всего лишнего». О своем путешествии автор написал две книги - «В лесах Сибири. Дневник одиночества» и «Байкал. 180 дней одиночества», которые стали основой фильма.

Кадр из фильма "В лесах Сибири" Safi Nebbu/Nord-Ouest Films, 2016 Safi Nebbu/Nord-Ouest Films, 2016

«Я хотел жить просто, медленно, чтобы осталось самое важное», - говорит Тедди, главный герой экранизации. Первым делом, обосновавшись в хижине, он срезает с окна занавеску, чтобы ничто не мешало в любой момент видеть Байкал. Быт - самый простой: вода - из кусков льда, свет - от простой стеариновой свечи. Из развлечений - игра в шахматы с самим собой, чтение книг, которые Тедди привез с собой, а еще - игра на трубе, прямо на льду, где звук разносится на много километров вокруг.

Сам Тессон говорил о своем путешествии, что ему тогда удалось приручить время. Герою фильма, чтобы осознать это, приходится учиться вслушиваться в себя и видеть красоту в каждом моменте жизни.

7. Владивосток

Кадр из фильма "Седьмой код" Kiyoshi Kurosawa/AKS Co; Nikkatsu Corporation; 2013 Kiyoshi Kurosawa/AKS Co; Nikkatsu Corporation; 2013

Фильм Киёси Куросава «Седьмой код» длится всего час. Это то ли роуд-муви, то ли триллер с комедийным привкусом, где есть шпионские игры, беготня по бесконечным владивостокским дворам, рассказ о неудавшемся бизнесе (продавать красную икру и мед в Японию - не слишком-то хорошая идея).

Кадр из фильма "Седьмой код" Kiyoshi Kurosawa/AKS Co; Nikkatsu Corporation; 2013 Kiyoshi Kurosawa/AKS Co; Nikkatsu Corporation; 2013

Сам же город выступает в роли «края света», откуда так удобно начинать путешествие в большой мир, оставляя позади себя старые советские дома, туман, расползающийся по улицам, заброшенный парк с полуразрушенными зданиями и статуями.