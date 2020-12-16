Как иностранные звезды снимались в советском кино

Шон Коннери - «Красная палатка», 1969

«Красная палатка» - совместный фильм СССР, Великобритании и Италии, последняя работа легендарного советского режиссера Михаила Калатозова.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю дирижабля полярной экспедиции Умберто Нобиле, потерпевшего крушение в 1928 году. После долгих поисков выживших членов команды спас советский ледокол «Красин». Лента частично снималась в советской Арктике, на Земле Франца-Иосифа, в бухте Тихая.

Шон Коннери в роли норвежца Руаля Амундсена Михаил Калатозов/Мосфиль, 1969 Михаил Калатозов/Мосфиль, 1969

Шон Коннери здесь сыграл норвежского исследователя Арктики Руаля Амундсена, трагически погибшего во время спасательной операции. Актеру на момент съемок было 38 лет, в то время как его герою 55. Коннери оказался на съемках случайно - в последний момент он подменил другого актера, утвержденного на роль, но отказавшегося от участия.

Визит породил множество легенд. По одной из них, Коннери попросил показать ему недавно вышедший фильм «Андрей Рублев» Андрея Тарковского. Картина в то время была фактически запрещена, но в итоге актеру все же устроили секретный индивидуальный показ на студии «Мосфильм».

Коннери уже был мировой знаменитостью после нескольких фильмов о Джеймсе Бонде, однако, бондиану в СССР не показывали, поэтому актера никто не знал в лицо. Директор «Красной палатки» Борис Криштул в книге мемуаров писал, что перед встречей актера советские кинематографисты носили с собой фото Коннери, чтобы узнать его в аэропорту среди прибывших.

Другую байку любил рассказывать известный актер и бард Владимир Высоцкий: Коннери якобы заскучал из-за того, что его никто не знал, и что поклонников в СССР не было, и попросил устроить банкет. Однако по-английски никто не говорил и веселье не задалось - русские просто выпили, закусили и разошлись. «Ну, а он посмотрел, — всё выпито, стол разрушен, и говорит: “Действительно, таинственная страна”», - рассказывал Высоцкий. Через несколько лет он даже написал «Песню про Джеймса Бонда, агента 007», где шутил о том, что его никто не знал в СССР.

Марчелло Мастроянни и Софи Лорен - «Подсолнухи», 1970

Справа налево: Марчелло Мастрояни, итальянский режиссер Витторио де Сика и актриса Людмила Савельева во время съемок фильма "Подсолнухи". Sputnik Sputnik

Совместная итало-франко-советская кинолента заставляет плакать уже не одно поколение зрителей. Итальянка едет в СССР искать своего мужа, пропавшего без вести на восточном фронте второй мировой. После долгих поисков оказывается, что Антонио выжил, но потерял память и женился на русской женщине, которая спасла его.

Съемки фильма проходили в СССР. Можно видеть, как героиня Софи Лорен ходит по Москве, заходит на станцию метро «Воробьевы горы», идет на стадион Лужники, приезжает на Красную площадь к ГУМу. Кроме того, многие сцены снимались в деревнях - там жил герой Мастроянни.

Софи Лорен на Красной площади во время съемок фильма "Подсолнухи" Валентин Мастюков/TASS Валентин Мастюков/TASS

Переводчик (и, конечно, сотрудник КГБ) Игорь Атаманенко, приставленный к группе, вспоминал, что Мастроянни был невероятно приветлив, а вот Софи Лорен оказалась непростой. Она была приятной в личном общении и покорила всех мужчин, однако, в то же время, невероятно требовательна, «если не сказать, капризна». Ей тяжело давались русские холода, поэтому она то не могла произнести текст, то задерживала съемки на два дня в ожидании, когда ей привезут из Рима специальную губную помаду, которая не будет трескаться на морозе.

«У звезды была целая свита: охрана, повар, врач, личный гример и массажистка. Навещал Софи и муж, продюсер Карло Понти. Их даже возили на охоту. Хотя местные власти и так задарили знаменитость охотничьими трофеями - шкурами медведей. Я уж не говорю о том, что сувениры вроде расписных деревянных ложек, посуды ей несли мешками…» - рассказывал в интервью Атаманенко.

Элизабет Тейлор - «Синяя птица», 1976

Королева Голливуда уже была знакома советскому зрителю, но назвать ее всенародно любимой в СССР было бы преувеличением. Поэтому на запрос американской стороны устроить салют в ее честь на торжественной встрече в аэропорту, русские ответили отказом.

Съемки первой советско-американской картины «Синяя птица» почти полностью проходили в СССР - актриса провела здесь чуть менее года. В этом музыкальном фильме по знаменитой пьесе Мориса Метерлинка у Тейлор было несколько центральных ролей.

Про приезд такой звезды также ходили байки. По одной из легенд, к прибытию актрисы отремонтировали студию Ленфильм и даже, к восторгу советских актеров, поставили новые заграничные унитазы.

Элизабет Тейлор и мастер по свету Ефим Зарх во время съемок фильма "Синяя птица" Джордж Кьюкор/Ленфильм; Совинфильм; 20th Century Fox; 1976 Джордж Кьюкор/Ленфильм; Совинфильм; 20th Century Fox; 1976

По другой легенде, Тейлор выбрала себе в любимчики советского мастера по свету Ефима Зарха, и приходя на площадку, первым делом Элизабет здоровалась именно с ним. А после после работы над фильмом актриса якобы подарила Зарху свой огромный фотопортрет на холсте.

На советских актеров Тейлор произвела противоречивое впечатление. В основном она общалась с американскими коллегами, могла быть не в духе - особенно если ей не предоставляли хорошего алкоголя. И все же проявила великодушие: когда в один из первых съемочных дней советские актеры в обед достали булочки и кефир, а американцам привезли еду из ресторана гостиницы «Астория», Тейлор подняла грандиозный скандал. Она так и заявила: «Или кормите всех из ресторана, или сниматься не буду!»