3 тайных любви Сталина

У «вождя народов» были две официальные жены, трагически ушедшие из жизни довольно рано. Последние 21 год жизни он оставался вдовцом. Любителю музыки, театра и оперы, ему приписывали романы со многими известными артистками. Вот три самых ярких истории.

1. Оперная певица Вера Давыдова

Солистку Большого театра Веру Давыдову называли «последней любовью Сталина», им приписывали роман длиной в 19 лет. Этому способствовала книга русского эмигранта Леонида Гендлина, работавшего в оркестре Большого - в 1980-х он выпустил «Исповедь любовницы Сталина». В ней автор утверждал, что записал рассказ самой меццо-сопрано. Книга стала мировым бестселлером. Когда Давыдова узнала об издании, у нее случился приступ.

Вера Давыдова в роли Марины Мнишек в опере М.П. Мусоргского "Борис Годунов" Общественное достояние; Николай Хорунжий/Sputnik Общественное достояние; Николай Хорунжий/Sputnik

Певица отрицала свою близость с вождем. Однако известно, что Сталин много раз встречался с ней еще с 1930-х годов - в частности, на официальных приемах, куда ее звали как ведущую солистку Большого театра. Внучка Давыдовой, Ольга Мчедлидзе рассказывала: «Бабушка уже была замужем за [грузином] Мчедлидзе, а потому немного знала грузинский и могла ответить Сталину на его родном языке, что тому, конечно, очень нравилось».

Кроме того, Сталин много раз приходил на ее выступления в Большой и оставлял для нее шикарные корзины с цветами, с 1946 по 1951 год она трижды становилась лауреатом высшей Сталинской премии.

2. Балерина Ольга Лепешинская

Приписывали Сталину роман и с другой артисткой Большого - примой-балериной Ольгой Лепешинской. У нее было четыре Сталинских премии, а сам правитель был большим поклонником ее таланта - постановку «Пламя Парижа» он смотрел не менее 17 раз. «Когда у него было свободное время, он всегда приезжал, садился в свою ложу, и мы знали, что Сталин в театре. За кулисами появлялось много молодых, хорошо одетых мужчин», - рассказывала Лепешинская в интервью.

Балерина Ольга Лепешинская в роли Мирандолины в одноименном балете Николай Хорунжий; Анатолий Гаранин/Sputnik Николай Хорунжий; Анатолий Гаранин/Sputnik

Про посещения Сталиным Большого театра ходили легенды. Он всегда сидел в царской ложе, приходил и уходил в любой момент спектакля. Проводили время в театре и другие руководители партии. Автор книги «Тайная жизнь Сталина» Борис Илизаров и вовсе категоричен по поводу этих визитов: «Члены Политбюро, крупные чиновники, военачальники с удовольствием использовали здешних балерин, певиц, девушек из хора как высокооплачиваемых путан».

Документальных свидетельств романа Сталина и Лепешинской нет. Многие источники ссылаются на журналиста Ивана Гронского, вхожего в близкий круг тирана. В мемуарах он писал, что в середине 1930-х Сталин нередко ночью возвращался в Кремль от некоей известной балерины.

В 1940 году в Москве на крыше дома №17 на Тверской, был установлен памятник балерине. Считалась, что моделью была Лепешинская, а скульптура установлена по личному указу Сталина. Сама танцовщица утверждала, что не имеет к ней никакого отношения. В конце 1950-х скульптуру демонтировали.

3. Пианистка Мария Юдина

В народе талантливую Марию Юдину называли «любимой пианисткой Сталина». Будучи набожной, еврейкой, крещенной в православие, она жила скромно - ходила в одном и том же черном платье в пол, часто недоедала. Выступать с оркестром начала в 1921 году, далее ездила с концертами по всему миру.

Пианистка Мария Юдина Общественное достояние Общественное достояние

Близкие люди вспоминали, что свои гонорары она отправляла в лагеря политзаключенным или жертвовала церкви. Она не была диссидентом, но своих взглядов совершенно не скрывала. Так, в 1930-х ее уволили из ленинградской консерватории за открытую приверженность православию, а в 1960-х выдворили из московского Гнесинского училища за открытую симпатию к современной западной музыке, в частности, эмигрировавшему композитору Игорю Стравинскому.

Композитор Дмитрий Шостакович упоминал в интервью с Соломоном Волковым, что Юдина была невероятно популярна и в СССР, и за рубежом, но была довольно странной личностью. По его словам, в 1943 году Сталин, много слушавший радио, позвонил руководству Радиокомитета и спросил, есть ли у них запись 23-го фортепианного концерта Моцарта в исполнении Юдиной, который слышал его по радио днем раньше. Такой записи не было, но Сталину боялись отказать. «Позвонили Юдиной и оркестру и сделали запись той же ночью. Все дрожали от страха. За исключением Юдиной, естественно. Но она — особый случай, ей было море по колено».

Та самая запись

Вскоре после этого пианистка получила конверт с двадцатью тысячами рублей. Ей сказали, что это по специальному распоряжению Сталина. Тогда она написала ему письмо, где поблагодарила за поддержку. «Я буду молиться за Вас день и ночь и просить Господа простить Ваши огромные грехи перед народом и страной. Господь милостив, Он простит Вас. Деньги я отдала в церковь, прихожанкой которой являюсь», - цитировал Шостакович письмо со слов Юдиной.

Это письмо она отправила, но с ней ничего не случилось. Возможно, по личной протекции Сталина, не коснулись ее и репрессии, хотя оснований было достаточно. «Говорят, когда вождя нашли на даче мертвым, на проигрывателе стояла ее запись Моцарта. Это — последнее, что он слышал…» - вспоминал Шостакович.