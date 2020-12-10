Зачем голливудская звезда Элизабет Тейлор приезжала в СССР

Чего только не происходило с актрисой в стране советов! Она оказывалась в центре скандалов, снималась в кино и очаровывала осветителей и моряков.

Советские люди знали и любили Элизабет Тейлор. В кинотеатрах СССР показывали многие фильмы с ее участием. «Рапсодия» был одним из первых американских фильмов в прокате, а «Клеопатру» и вовсе посмотрело почти 33 миллиона советских зрителей по данным сайта Кинопоиск.

Элизабет Тейлор и Майкл Тодд в Москве Legion Media Legion Media

Впервые Тейлор приехала в СССР в 1957 - об этом визите известно немного. Актриса с тогдашним мужем Майклом Тоддом привезли советскому кинематографическому руководству новую технику, чтобы показать возможности широкоформатного кино. Руководство обещало подумать, но вскоре Тодд трагически погиб, и проект не был осуществлен. Однако в СССР подробно изучили технику и также стали использовать новые технологии в кино.

Элизабет Тейлор и Эдди Фишера встречают в московском аэропорту (в центре актриса Татьяна Самойлова) AP AP

В 1961 году Тейлор вернулась в СССР и посетила Второй Московский Международный кинофестиваль уже с новым мужем - Эдди Фишером, сыном русских эмигрантов. Это был один из первых официальных визитов иностранных актеров первой величины, который, конечно, произвел фурор. Внимание всех СМИ было приковано к пребыванию голливудских звезд в Москве.

Элизабет Тейлор и Эдди Фишер в Кремле в 1961 году Павел Маныч/МАММ/МДФ

Но в центре внимания оказался скандал. Актеров пригласили на торжественный прием в Кремль и оказалось, что Тейлор и итальянская актриса Джина Лоллобриджида появились там в одинаковых платьях. Правда, журналисты заметили, что на Тейлор наряд от Yves Saint Laurent, а на Лоллобриджиде лишь его копия.

Элизабет Тейлор и Джина Лоллобриджида на торжественном приеме в Большом Кремлевском дворце Александр Коньков, Валентин Мастюков/TASS Александр Коньков, Валентин Мастюков/TASS

Актрисы вышли из положения с достоинством и голливудской улыбкой. Джина якобы первая пошла на контакт и сказала Элизабет: «Красивое платье!»

На нескольких кадрах Тейлор также запечатлена с одной из самых популярных советских актрис 1960-х Татьяной Самойловой.

Слева направо: Элизабет Тейлор, Эдди Фишер, актриса Татьяна Самойлова, советский режиссер Сергей Юткевич Александр Коньков, Валентин Мастюков/TASS Александр Коньков, Валентин Мастюков/TASS

Актрисы познакомились в 1958-м, когда Самойлова приезжала на Каннский кинофестиваль с фильмом «Летят журавли» - тогда он взял Золотую пальмовую ветвь.

Советский кинооператор и режиссер Абрам Кричевский, Татьяна Самойлова, Элизабет Тэйлор Олег Мерцедин/МАММ/МДФ

В середине 1970-х Тейлор приехала в СССР вновь - сниматься в первом советско-американском фильме «Синяя птица». Картина была совместным проектом студии Ленфильм, Совинфильм и 20th Century Fox («XX век Фокс»). Режиссером выступал Джордж Кьюкор.

Элизабет Тейлор в роли Феи Света и Пэтси Кенсит в роли Митиль в фильме "Синяя птица" Sputnik Sputnik

Съемки полностью проходили в СССР - в Москве, Ленинграде и его окрестностях, Ялте и Риге - и длились около девяти месяцев. В музыкальном фильме-сказке «королева Голливуда» играет, разумеется, одну из главных ролей - фею. Впрочем, ведущие позиции были у всех американских актеров - советские снимались лишь в небольших и эпизодических ролях.

Элизабет Тейлор на первом плане во время съемок фильма "Синяя птица" Sputnik Sputnik

Про поведение звезды во время съемок ходили легенды. Согласно одной из них, американцы якобы требовали встретить актрису по прилету в Ленинград особенно торжественно - поставить роту почетного караула прямо на летном поле и устроить салют в ее честь. Местные власти отказались, но все же отремонтировали студию Ленфильм и даже, к восторгу советских актеров, поставили новые заграничные унитазы.

Кадр из фильма "Синяя птица" Джордж Кьюкор/Ленфильм; Совинфильм; 20th Century Fox; 1976 Джордж Кьюкор/Ленфильм; Совинфильм; 20th Century Fox; 1976

По другой легенде, для Тейлор организовали поставку в СССР ее любимого виски «Джек Дэниелс». В СССР была очередная антиалкогольная кампания и качественного алкоголя не было.

Актер Геннадий Венгеров вспоминал интересные подробности о съемках. Его дядя Ефим Зарх работал мастером по свету на «Синей птицей», и Тейлор якобы особенно его отмечала. «Приходя на площадку, первым делом Элизабет здоровалась именно с Ефимом Григорьевичем, который был очень похож на Ричарда Бартона». После работы над фильмом актриса подарила Зарху свой огромный фотопортрет на холсте.

Ефим Зарх и Элизабет Тейлор Джордж Кьюкор/Ленфильм; Совинфильм; 20th Century Fox; 1976 Джордж Кьюкор/Ленфильм; Совинфильм; 20th Century Fox; 1976

Советским актерам настоятельно рекомендовали не общаться близко с иностранцами. На съемках часто присутствовали и сотрудники спецслужб. И даже обедали актеры в разных местах. Венгеров вспоминает другой интересный случай: в один из первых съемочных дней, когда объявили обед, русская часть группы привычно достала из пакетов булочки и кефир. Американцам же еду привезли из ресторана гостиницы «Астория». «Заметив это, Тейлор подняла грандиозный скандал: дескать, или кормите всех из ресторана, или сниматься не буду. И справедливость восторжествовала».

Кадр из фильма "Синяя птица" Джордж Кьюкор/Ленфильм; Совинфильм; 20th Century Fox; 1976 Джордж Кьюкор/Ленфильм; Совинфильм; 20th Century Fox; 1976

Советская актриса Людмила Чурсина вспоминала, что Элизабет производила противоречивое впечатление. Во время съемок «Синей птицы» в Ленинград с дружеским визитом зашел американский крейсер - и советских известных актеров и режиссеров пригласили на корабль. Вся группа долго ждала Тейлор и когда она наконец появилась, то была совершенно не в духе. Еще хуже стало ее настроение, когда она узнала, что на флоте действует запрет на алкоголь. Актриса не обращала внимание на советских коллег, общалась лишь с моряками и американскими актерами. «Приободрилась она, когда увидела молоденьких симпатичных советских матросов. В ней сразу включилась женщина, она стала улыбаться, бросать кокетливо взгляды».

Элизабет Тейлор и командир фрегата Александр Синклер в Ленинграде, 1975 Relbats (CC BY-SA 3.0) Relbats (CC BY-SA 3.0)

Другой очевидец того вечера режиссер Виталий Мельников рассказывал, что к концу приема звезда, успевшая пожаловаться на неповоротливость и косность ленфильмовских служб, вдруг спросила, в какой стороне находится киностудия. Ей показали. Тогда Тейлор попросила командира повернуть одну ракету в сторону «Ленфильма». Для военного моряка привести ракету в готовность в центре города могло означать международный скандал, но связавшись с Вашингтоном, капитан получил одобрение. «Спустя какое-то время что-то заурчало, и ракетная установка на корабельном носу стала медленно разворачиваться. Надо было видеть лица наших чиновников, а Тейлор захлопала в ладоши».