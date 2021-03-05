Как последние Романовы стали популярными игральными картами (ФОТО)

Карты «Русский стиль» были самой распространенной колодой в советское время. Однако лишь немногие знали, что на этих картах изображены члены императорской семьи в бальных нарядах.

Бал-маскарад, который состоялся в Зимнем дворце в 1903 году, был одним из самых роскошных и необычных, на который собралась вся политическая элита того времени. Все гости мероприятия должны были прийти в исторических нарядах XVII века. И наряды были грандиозными, из самых дорогих тканей, украшенные фамильными драгоценностями, а благодаря тому, что императрица Александра Федоровна пожелала запечатлеть это событие для потомков, в архивах осталось более сотни фотогравюр.

А в 1913 году, по случаю празднования 300-летия Дома Романовых, в Петербурге выпускают колоду карт «Русский стиль», на которых изображены участники того самого бала. После революции Императорская карточная фабрика была закрыта, но в советские годы выпуск колоды возобновился, ведь карточные игры были популярным развлечением. Кто стал прототипом фигур карточной колоды?

Валет бубен: Великий князь Андрей Владимирович

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Внук Александра II, Андрей Владимирович (1879-1956) выбрал для бала парадный костюм сокольничьего: в XVI-XVII веках это были начальники соколиной охоты при царском дворе. После революции вместе с матерью Марией Павловной (одной из немногих Романовых, которой удалось вывезти свои драгоценности) эмигрировал во Францию, где и жил до самой смерти. Официально он считается последним великим князем династии Романовых.

Дама червей: Великая княжна Ксения Александровна

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Сестра последнего императора Николая II, Ксения Александровна (1875-1960) предстает на балу в образе русской боярыни. Ее веер и кокошник были выполнены в ювелирной мастерской Фаберже, а костюм был сшит по подобию наряда царицы Марии для спектакля «Царь Борис» 1890 года.

Вместе с матерью, вдовствующей императрицей Марией Федоровной, в 1919 она эмигрировала сначала в Данию, затем в Великобританию (сестра Марии Федоровны была королевой Александрой Датской, матерью короля Георга V).

Валет треф: Великий князь Михаил Александрович

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После революции Николай II отрекся от престола в честь своего младшего брата Михаила (1878-1918), и в течение одного дня он юридически считался последним правителем Российской империи, однако тот практически сразу же отказался от власти и вскоре арестован новым правительством. Свои последние дни Михаил Александрович провел в ссылке в Перми, где и был убит местными чекистами. На фотографии 1903 года великий князь позирует в полевом костюме царевича

Дама треф: Великая княгиня Елизавета Федоровна

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Родная сестра последней императрицы, которую в семейном кругу звали Эллой (1864-1918), была замужем за московским генерал-губернатором Сергеем Александровичем Романовым. На этой фотографии она в костюме княгини в расшитом золотом платье, украшенном черным мехом и ювелирном кокошнике.

Через два года после этого бала, он погибнет от взрыва бомбы революционера, а великая княгиня раздаст свои драгоценности и станет сестрой милосердия в основанной ей монастыре. В 1918 году ее вместе с другими князьями императорской крови сбросят живьем в шахту в районе уральского Алапаевска. В 1990-х годах ее причислят к лику святых, а ее статую установят на фасаде Вестминстерского аббатства в Лондоне.

Король червей: Император Николай II

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Для грандиозного бала Николай II выбрал костюм царя Алексей Михайловича (1629-1676), второго из рода Романовых на престоле. Интересно, что пуговицы и нашивки на его костюме были сделаны еще в XVII веке, а жезл, который император держит в руках, когда-то принадлежал самому Алексею Михайловичу. Этот жезл, украшенный алмазами, изумрудами, жемчугом и турмалинами, хранится сегодня в Алмазном фонде Кремля. Жизнь последнего императора России закончилась в подвале дома в Екатеринбурге вместе со всей семьей

Дама пик: Княгиня Зинаида Юсупова

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Кроме Романовых, на картах было изображено и их ближайшее окружение. Зинаида Николаевна (1861-1939) представляла богатейший род Юсуповых. Ее сын Феликс, женившийся на дочери Ксении Александровны Ирине, был одним из убийц Григория Распутина. При побеге из России в 1919 году княгине удалось вывезти из страны некоторые накопления, что позволило ее семье обеспечить себе неплохую жизнь в Париже.

Король треф: Граф Михаил Граббе

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Генерал-лейтенант Михаил Граббе (1868-1942) появился на балу в образе жильца (что-то вроде представителя царской охраны XVII века). Царю он и правда оставался верен и после революции: в эмиграции в Париже он был активным участником Российского имперского союза, Союза ревнителей памяти Николая II и тому подобных обществ.

Король бубен: Действительный статский советник Николай Гартунг

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О фигуре Николая Гартунга известно немного, кроме того, что на этом балу он нарядился в костюм боярина и стал прототипом бубнового короля.

Дама бубен: Графиня Александра Толстая

Архивное фото/ ЦГАКФФД Архивное фото/ ЦГАКФФД

Фрейлина матери Николая II Марии Федоровны и его супруги Александры Федоровны, а также двоюродная тетя Льва Толстого, на балу предстает в костюме боярышни. По другим версиям, образ дамы бубен стал собирательным и включил в себя не только графиню, но и княгинь Веру Кудашеву и Софью Дурново, которые также пришли на бал в платье боярышни.

Валет червей: Адъютант Николай Волков и другие

Legion Media; Архивное фото/ ЦГАКФФД Legion Media; Архивное фото/ ЦГАКФФД

И еще один собирательный образ, на который художника вдохновили сразу три участника бала. Николай Волков (1870-1954) в костюме боярина в те годы служил адъютантом великого князя Алексея Александровича (сына Александра II), а во время Первой мировой войны стал военно-морским агентом (атташе) в Великобритании. Революцию он встретил за границей и больше не возвращался.

Вторым прототипом карточной фигуры стал подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка Николай Штер в наряде служилого человека (военного).

А третьим - корнет лейб-гвардии Конного полка Алексей Тизель в наряде сокольничего.

Валет пик: Адъютант Александр Безак

Архивное фото/ ЦГАКФФД Архивное фото/ ЦГАКФФД

Александр Безак (1864-1942) в костюме боярина был адъютантом великого князя Николая Михайловича, дяди Николая II. Военную службу он закончил еще до Первой мировой войны, а после революции жил во Франции и путешествовал по миру.

Король пик: Образ Ивана Грозного

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Это единственная карта, на которой изображен не участник бала 1903 года. Образ короля пик списан с картины исторического живописца Александра Литовченко «Иван Грозный показывает сокровища английскому послу Горсею».