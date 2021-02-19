Что значит коса для русской женщины?

Как определить, свободна девушка или у нее уже есть жених? Просто посмотрите на ее прическу.

Увидеть на голове русской женщины короткую стрижку еще какое-то столетие назад было практически невозможно. С распущенными волосами ходить в обществе тоже было не принято - сегодня это можно сравнить с появлением в офисе в ночной рубашке. Женщины всех возрастов носили длинные волосы, заплетенные в косы.

Косы - это статус

Одна из самых простых на первый взгляд причесок - длинная коса - имела сакральное значение для женщин на Руси. Во-первых, так было понятно, свободна ли женщина или в отношениях. Незамужняя девушка носила одну косу, а когда у нее появлялся жених, вплетала в косу яркую ленту.

Вплетая в косы ленту, девушка показывала, что у нее уже есть жених. Альберт Дзен/TASS Альберт Дзен/TASS

Две ленты означали, что родители девушки уже дали согласие на брак.

А вот две косы могли носить только замужние женщины. На Руси существовал обряд расплетания косы накануне бракосочетания, который символизировал прощание с девичьей жизнью. В некоторых регионах в обряде участвовал брат невесты, в других - сам жених, в третьих - подружки.

Константин Маковский. Под венец. 1890. Серпуховский историко-художественный музей Серпуховский историко-художественный музей

Так как семейный статус обязывал женщину всегда покрывать голову, то обе косы укладывались в хитрую прическу под головной убор. И никто кроме семьи не мог видеть ее волос. Если замуж женщина не выходила (такие случаи, разумеется, тоже были), то так до самой старости и носила одну косу.

Коса для женщины - как борода для мужчины

Коса для женщины считалась символом чести, как и борода для мужчины: дернуть за косу считалось большим оскорблением. На Руси насильственное обрезание косы у крестьянки было наказанием за серьезные проступки - прелюбодеяние, например. И наказание определял крестьянский суд.

При этом девушка могла сама обрезать косу в знак скорби, если у нее погибал жених. Так она выражала окружающим свое нежелание выходить замуж. В некоторых регионах существовал обычай дарения косы: девушка дарила ее будущему мужу, как бы отдавая свою жизнь в его руки. Если на деревню нападали враги, муж мог взять на бой косу жены как оберег.

Вся сила в волосах

У славян было довольно много поверий, связанных с волосами. Главным образом, они считали, что в них находится жизненная сила, а потому обращаться с волосами нужно бережно.

Маленьких детей не стригли до определенного возраста (где-то это было 3 года, где-то даже 5) и старались не расчесывать. А обряд первой стрижки был одним из главных событий в жизни молодого славянина.

Филипп Будкин. Девушка перед зеркалом. 1848. Национальный художественный музей Республики Беларусь Национальный художественный музей Республики Беларусь

Девочки с ранних лет учились ухаживать за своими волосами и доверяли расчесывать себя и заплетать косы только близким людям. Чем толще коса (лучше до пояса и толщиною в руку), тем завиднее была невеста. Девушки старательно расчесывали волосы по вечерам, восстанавливая потраченную за день энергию. Заплетая косу, можно было читать заговоры на любовь или от сглаза.

Если одна коса наполняла жизненной силой только одну девушку, то две косы символизировали жизни как их владелицы, так и ее будущих детей. Еще с древних времен существуют поверья, что беременным женщинам нельзя стричь волосы. Но это не значит, что на Руси волосы не стригли совсем.

Чтобы волосы быстрее росли и были гуще, начиная с 16 лет, девушкам подравнивали кончики волос, причем делать это можно было только на растущую луну. Остриженные волосы нельзя было просто выкинуть, чтобы на человека не навели колдовство - их сжигали. Кстати, до сих пор в России девушки нередко сверяются с лунным календарем, выбирая день для стрижки.

Девушки во время праздника Ивана Купалы. Александр Полегенько/Sputnik Александр Полегенько/Sputnik

Распущенные волосы было носить не только неприлично, но еще и опасно - ведь девушка могла подвергнуться негативному воздействию злых сил. Правда, на языческий праздник Ивана Купалы девушки могли распускать волосы, и именно для “контакта” с миром духов.

Ведьм славяне также представляли с распущенными волосами - от русалок до Бабы Яги.